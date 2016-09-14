相约CFF 用科技引领时尚

经济观察网记者 卫思谕 北京报道 面对行业发展的新格局，中国服装企业还能够做什么？在多元的变革中，蕴含的机遇大于挑战。在新时代下，体验、链接、数据、社群描绘的新坐标系中，中国服装企业该立足于何处？

9月9日，2016中国服装论坛以Next Era，Next Fashion（新时代，新时尚）为主题，由中国服装协会、中国服装设计师协会、杭州市余杭区人民政府共同主办，杭州临平新城开发建设管理委员会联合承办。

中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长孙瑞哲，中国服装协会常务副会长陈大鹏，中国纺织经济研究中心主任孙淮滨，中国纺织建设规划院院长冯德虎，中国服装设计师协会副主席兼秘书长张庆辉，中国服装协会专职副会长杨金纯，中国服装协会副会长、产业经济研究所所长陈国强，杭州市委副书记、市长张鸿铭，杭州市委常委、余杭区委书记徐文光，杭州市余杭区委副书记、区长朱华，余杭区人大常委会副主任、临平新城党工委书记李敏华等领导，以及业内外知名专家学者、优秀企业家、媒体记者等百余人出席论坛。

新时代 更是充满机遇的好时代

“时尚，是时代之风尚，时尚基于时代又引领时代。”本届论坛主旨演讲环节，中国纺织工业联合会副会长、中国服装协会会长孙瑞哲深刻剖析了时尚产业正在迎来一个科技进步、模式变革、文化自觉的新时代。

他说道：“时尚既是对时代经济基础与上层建筑的客观反映，映衬经济气候与意识形态等社会环境变迁，但又往往超脱环境的束缚并以叛逆的面目出现。”

这是一个变革的新时代，也是一个发展的好时代。中国服装企业，尤其是一大批成长型服装企业在新的发展格局中将迎来更多机遇，同时也将迸发出更大活力。基于互联网的发展，传统制造业的智能制造升级已经提上日程，“中国制造2025”、“工业4.0”引导并推动中国制造业再一次崛起。

而对于中国服装业而言，“工业4.0”需要把大规模生产与定制生产两者的优势结合起来。工信部国际经济技术合作中心智能制造研究所所长王喜文分析道，既实现生产过程的成本低、效率高，又能保证产品交货快。这是服装业未来转型的一个方向。

在中国服装智能制造创新技术联盟专家组组长、东华大学教授闻力生看来，“服装企业想要达到智能制造，需要抓住服装企业的信息化技术、网络化技术、自动化技术与定制化技术的延伸。”

在互联网时代，不仅使人们的生活方式、工作方式、生产方式发生很大的变化，也使得逻辑秩序产生变化。“互联网可以是你想象的一切，但是都必须包含认知的重启的概念。” 互联网思想家、财讯传媒集团首席战略官段永朝解读说，互联网将改变了人类的认知结构，就在于在商业领域里面让人们重新审视眼球经济，而走向意愿经济，去了解消费者内心深处。

新动能 挖掘设计的创新力

纵观中国服装业发展，技术、产品、商业都在发生着“质”的飞跃。这种“质变”的基础来源于科技的创新带动，产品的创意优化以及模式的创造变革。

“在移动互联网的新时代下，人们对新事物的渴望越来越激烈。人与自然间的互动也变得越来越复杂，这些激发出来的新的想象需要设计人才突破一成不变的思维，迸发出智慧的火花，产生更新的创作、更新的产品。”著名策展人、艺评家陆蓉之说。

而对于设计创造的传统与创新问题，美籍华人新锐艺术家、策展人赵硕(Eros Zhao)：表示，“二者并不抵触，传统要保护，也要发展，创造是在经典基础上创造，否则就是无源之水；要突出文化辨识度，表现东方特色的东西，拒绝抄袭；形成品牌理念，要不惜工本把品牌做好，好东西才能出来。”

对于服装设计师而言，生产好的产品不仅需要创造力，还需要挖掘新内容。DVF艺术总监、前Bally女装创意总监迈克尔•赫茨(Michael Herz)说：“设计师的梦想应该是你所渴望的、所热爱的东西，而不是你很想要的东西。我们的目标并不仅仅是创造所需。而应该问自己：什么才是新？”

本届论坛现场，《汉声》杂志创办人、著名出版人、设计家黄永松以最富有文化底蕴方式娓娓道来设计创造与自然的关系。他从“也无非想非非想设计”谈起，从安吉的竹海到苏州的版画，再到鲁国木匠的精工巧做，阐述了设计与创意的最高境界。

“用本身合乎规律的事情去应对规律，人不要违背规律，应该以沉静、清明的心去迎接大智慧，就是以天合天。”黄永松说。

新想象 听KK的趋势分享预见未来

互联网改变世界，人们对此深信不疑。然而当新技术、新应用、新内容、新生产方式不断发展的当下，这种崇拜式的信服正在淡化，互联网正在回到人的尺度。对于未来，的确未可知，但却尽在眼前。

作为世界互联网教父、科技商业预言家，凯文·凯利（Kevin Kelly）早就撰文提到了如今人们耳熟能详的云计算、物联网，前沿的思想与准确的预测令人称奇。在闭幕演讲环节，他不仅权威解读了科技发展与互联网变革对人类当下的影响，还对未来的商业环境展开预测。十二个有关未来趋势的分享引发了现场观众的关注。

对于人工智能是否比人类更智能这一问题，凯文·凯利（Kevin Kelly）说道：“在某些方面，人工智能还是狭隘的。而人类智能有很多不同的认知、不同的思维方式，会带来不同的价值与思维。”

除了透过凯文·凯利（Kevin Kelly）的精彩分享，时尚和奢侈品品牌管理专家、复旦大学教授卢晓，IDG资本合伙人闫怡勝，如涵控股董事长冯敏还就互联网时代时尚品牌的价值创造、消费升级孕育的消费痛点、网红电商孵化器背后的商业逻辑展开阐述。

卢晓认为，建设品牌不仅是精神层面的价值创造，同时，其还需要强大的品牌理念和完整的品牌体系。而互联网时代，时尚品牌价值创造的前提条件是有清晰的品牌战略。

中国有十几亿人口，消费需求在；中国的服装制造业具有完整的产业链条，产业基础在，可为什么依旧缺少具有国际话语权和竞争力的品牌？闫怡勝一针见血地指出了当前服装行业存在的问题，并对品牌未来发展机遇给出建议。她说道：“高度同质化，高渠道成本与低性价比是当前困扰行业的问题。机会在哪里？一是奢侈品，但是需要时间的积累；二是大众化渠道品牌，包括快时尚、宜家、MUJI等；三是设计师/小众品牌、轻奢品牌。”

而对于互联网时代中商业模式创新问题，冯敏则表示，“服装产业供应链的盲点是纺织服装行业的产能现状与实际需求不匹配，痛点是没有统一的‘度量衡’。中国不缺优秀的服装产业供应链，欠缺的是优秀的供应链和消费需求之间的关联，如涵愿意和行业一起探索解决方案。”

为期一天的论坛紧张而充实，现场观众在演讲嘉宾的观点分享中洞悉了中国时尚产业发展的方向。在科技、文化、商业构筑的创新基础之上，中国服装品牌必将喷薄出内生动力，把握住全球产业变革的新机遇，开创属于中国时尚产业发展的新纪元。