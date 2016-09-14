陈卓林：每个人都需要第二人生

“人生，最紧要快乐！”雅居乐集团主席陈卓林曾经这样定义人生。“成功的事业是一种快乐，美满的家庭是一种快乐，享受生活更是一种快乐。人生，不能只争第一，每个人都需要追求自己更好的生活状态，追求你的‘第二人生’。 ”

9月13日，旅游地产重识度假与生活。北京千禧酒店，在各界领袖及数百媒体的见证下，雅居乐“第二人生品牌发布会-环球置业之旅北京站”隆重举行。

一种更全面更系统的全新度假模式，一个更健康更可持续的中国旅游地产崭新未来，随着雅居乐“第二人生”品牌的发布及“环球置业之旅”的启动，已向我们迎面走来。

有思想更有思辨

下午四点三十分，酒店宴会厅内座无虚席。“成功至上时代，‘第一人生’与‘第二人生’，谁是生活真正的胜利？”

率先致辞的雅居乐地产集团海南云南区域公司总经理王海洋，用这样一个充满哲学意味的问题，拉开了整场发布会的序幕。

随后登台的特邀嘉宾易居中国创始人朱旭东，用自己这些年的亲身经历，印证了王海洋总经理的观点：第二人生，是生活的另一场胜利。

雅居乐地产集团海南云南区域公司副总经理简毓萍女士，则以她一贯的优雅干练，系统而生动地解读了雅居乐第二人生品牌理念和丰富多元的第二人生度假方式，引发了嘉宾们的无限向往。

有洞见更有雄心

从2009年首次提出“第二人生”开始至今，雅居乐已默默为“第二人生”品牌的构建、丰富和优化耕耘了七年。

在这七年里，雅居乐不仅以海南清水湾、云南腾冲原乡、西双版纳西双林语等多个经典旅游度假地产项目，夯实了“第二人生”品牌的基础，赢得了中国旅游度假地产专家殊荣，更于2015年率先开启中国旅游度假地产4.0时代。

以“全时、多元、智能、定制”四大标准，进一步丰富和优化了“第二人生”的品牌内涵和体系，并高屋建瓴地为中国旅游度假指明了健康可持续的未来发展方向。

此次发布会，不仅详细解构了“第二人生”的发展历程，更展示了雅居乐打造“第二人生”品牌的洞见与雄心。

正如与会众多媒体人士的共识：如果说七年前的“第二人生”理念，是一个针对中国财智精英阶层如何更好地享受财富、成功与生活的精英解决方案，那么现在的“第二人生”品牌，已是雅居乐在多年运筹帷幄之后，为所有国人精心准备的一场生活的胜利。

有情怀更以实力落地

此次发布会上，雅居乐集团也展示了七年精耕细作收获的硕果：拥有海南、云南、马来西亚三大区域五大标杆项目，极大化占有珍稀的海南热带南向海湾、西双版纳原生态热带雨林、丝绸之路原生人文山水等优质自然资源。

引入五星级酒店、游艇会、高尔夫、书院、医疗、教育等国际一流旅游、度假、生活配套，完美呈现出了世界级海岸生活、海边的渔樵耕读、雨林秘境修身养心、高黎贡田园牧歌、异域风情度假等缤纷多彩的“第二人生”。

在随后的“第二人生环球置业之旅”启动仪式上，雅居乐地产集团海南云南区域副总经理简毓萍女士表示：“全球已进入度假时代，国人对于度假的认知，需求和要求，已达到相当水准。

相比欧美，我们缺少的，只是一种在家门口的，优质的，成熟的度假生活与模式。这种状况必须改变，也即将得到改变。如大家所见，七年来雅居乐走遍山川湖海，甚至飘洋出海，在海南、云南、马来西亚的多个生态宝地，以国际一流的度假配套、产品与服务，打造了一系列成熟的卓越度假生活，让成千上万的国人成功开启第二人生。

接下来，我们会去深圳、上海、成都、郑州等城市，告诉所有人，人生不能只争第一，第二人生是生活的另一场胜利。博尔赫斯说，时间永远分叉，通向无数的未来。你期待的未来，是什么模样？