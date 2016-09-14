金谷董事长、总经理高进：致力成为新三板服务领航者和产融生态构建者

“与民生证券的合作，为我们带来全方位的投研支持。我们会顺应趋势，汇聚资源，在新三板市场上建设起日渐壮大的投研力量。” 在9月13日由太湖金谷与民生证券联合举办的“新三板产融结合与并购抉择高峰论坛暨‘太湖金谷·民生证券’战略合作启动仪式”上，太湖金谷董事长、总经理高进在独家专访时表示，太湖金谷会在深耕已有业务的基础上，不断创新，提升服务质量，在全国范围内成为新三板服务的领航者，对应市场的建设者和产融生态的构建者。

新三板进入到关键时期

记者：你如何看待新三板所处的阶段？

高进：目前来讲，新三板的改革创新进入了关键时期，如何进一步的做好顶层设计，如何把广大的参与者期待的很多问题做进一步的整理提升完善优化，能够让更多的中小企业在资本市场得到更好的发展，更多的投资机构在这里成功地实现财富的增长和对冲，是我们大家共同面临的话题。

全国股转系统的挂牌公司数量突破了九千家。在这些数字背后，太湖金谷也做了很多的默默无闻的奉献，我们团队为每一次的挂牌仪式提供了一些细小的服务。股转系统的领导也在多个场合提出了“再出发、再创业、再定位”的原则，它既是一个国家战略的总体部署，同时也是广大中小企业的期盼，也是在座各位三板市场的建设者、参与者的一个期许。在最近的G20会议上，习总书记也提出创新驱动战略，强调中国应该始终坚持改革开放和创新驱动。新三板本身是中国金融改革未来一个重要的举措，是一个国家性的战略。同时，国务院会议也进一步提出了股转系统交易机制进一步的完善的相关目标和举措。

金谷作为全国股转公司委托服务平台，积极搭建挂牌、培训、路演服务体系，是新三板市场上服务企业数量最多、经验最丰富的金融创新服务机构。未来，太湖金谷将始终秉承公益性与市场化相结合的定位，以市场为导向，在继续深耕现有服务产业链的同时，着力创新投研咨询和个性金融服务，整合信息资源、产业资源和资本资源，构建助推中小企业发展的综合性服务平台，实现服务闭环，为投资决策、融资对接、兼并收购、撮合交易提供智力支持与服务，探索新型新三板投研商业模式，打造新三板全产业链系统性综合服务商。

太湖金谷是全国股转系统首家委托服务机构，目前也是官方正式确认的第一家，也是唯一的一家委托服务机构平台。我们在短短两年多的时间里，在股转系统的指导下，随着新三板市场的不断发展，我们服务了近万家挂牌公司和准挂牌公司，同时也提供了近百场以上企业的路演，在挂牌仪式上为五千多家企业提供了挂牌仪式方面的服务。应该说我们的挂牌、培训、路演等服务已经在我们三板企业和广大投资机构、券商中形成了一定的影响力，因此我们被业界誉为“黄埔军校”，这当然是非正式、非官方的一个说法。但是从目前来讲，从2015年培训1.5万人次到今年培训2.5万人次，我们已经为全国九千家挂牌公司和一两千家准挂牌公司提供了四万人次以上的培训，也结交了很多市场的参与者和相关的朋友们。未来我们太湖金谷会进一步加强培训和路演方面的服务。同时，在创新投研领域，我们希望与民生证券，以及更多的机构打造投研咨服一体化的服务体系，真正地帮助广大的企业，让我们这样一个平台成为大家成长过程中的伙伴，同时也成为广大企业发展的重要舞台。

从三方面拓展新三板新机遇

记者：新三板既是机遇又是挑战，未来太湖金谷将如何进一步拓展服务？

高进：面对新三板新的市场和新的机遇，我们希望我们能够和新三板市场共同发展繁荣。未来我们想从三个方面进行进一步的提升。

一是以市场为导向。首先我们要明确以市场为导向的方向，围绕着中小企业价值的发现，进一步提升我们各方面的投研力量，真正地在资本市场中以投资者的角度去发现、帮助我们广大的挂牌公司和中小企业，实现广大的挂牌公司和中小企业的共赢，这是我们的市场发展的方向。

二是以价值为导向。太湖金谷本身也拥有创投机构的背景。我们是苏高新创投的平台，我们也希望用我们专业的创投背景为广大的中小企业包括挂牌公司和拟挂牌公司提供更多的资源。我们高新区也在打造新三板的金融小镇，同时建立新三板的母基金，希望通过政策、平台、资金来汇聚高新区的舞台，为全国广大的中小企业服务，形成我们深度挖掘企业价值的集合体，成为引领新三板投资机构的风向标。

三是以服务为导向。我们以服务为导向，集聚金融服务，依托太湖金谷的硬件，在全国范围内形成一个金融生态圈，把挂牌、培训、路演等服务作为我们服务的入口、流量，再加上我们专业的投资机构和研究机构，共同形成投资研究服务一体化的发展方向，从而共同构建新三板高端社区，形成我们的金融生态圈。我们也希望在座的各位领导和各位朋友继续关心像太湖金谷这样的平台，大家共同把我们的服务体系打造好、发展好。太湖金谷是股转系统的服务机构，也是广大中小企业的成长伙伴。我们希望太湖金谷是各位的，是大家的，是广大新三板企业的，也是广大投资机构的，希望做大做强这样一个大家共同的平台，也欢迎各位能够经常的关注我们这样的平台，为我们提供更好的帮助。

今天和民生证券签订这样的战略合作协议，对于我们来说是非常好的机遇。我们共同打造金谷研究院这样的平台，借助民生强大的研究力量共同的挖掘企业价值，共同提供更专业的服务，从而成为新三板市场中重要的建设性力量。再次感谢民生证券，感谢今天在座各位领导的出席，我们希望我们的未来能够走的更好，走得更强。