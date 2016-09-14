民生证券响应“深化新三板改革”致力壮大新三板投研力量

9月13日由太湖金谷与民生证券联合举办的“新三板产融结合与并购抉择高峰论坛暨‘太湖金谷·民生证券’战略合作启动仪式”在北京圆满落下帷幕。太湖金谷和民生证券双方发起战略合作，携手打造市场第一投研咨服体系。

新三板投研业务获得越来越多业内人士的关注，但在投研体系中仍存在商业模式不清晰，人员紧缺，服务能力与企业需求无法匹配等瓶颈亟待突破。本次论坛中，太湖金谷与民生证券发起战略合作，以响应“十三五”规划中关于“深化新三板改革”的要求，聚合市场中的投研力量，打造新三板研究价值链，推进投研一体化建设，为改善市场的流动性与融资困境注入新的活力。

太湖金谷作为全国股转公司委托服务平台，积极搭建挂牌、培训、路演服务体系，是新三板市场上服务企业数量最多、经验最丰富的金融创新服务机构。未来，太湖金谷将始终秉承公益性与市场化相结合的定位，以市场为导向，在继续深耕现有服务产业链的同时，着力创新投研咨询和个性金融服务，整合信息资源、产业资源和资本资源，构建助推中小企业发展的综合性服务平台，实现服务闭环，为投资决策、融资对接、兼并收购、撮合交易提供智力支持与服务，探索新型新三板投研商业模式，打造新三板全产业链系统性综合服务商。

民生证券是首家在新三板研究领域提出投研一体化的券商。此次民生证券与太湖金谷强强联合，旨在倾力打造金谷研究院，布局市场主体中欠缺的投研覆盖、估值定价、咨询辅导等课题，并将持续整合业内投资、研究、咨询和媒体资源，为新三板投研咨服体系提供坚实支撑。

“与民生证券的合作，为我们带来全方位的投研支持。我们会顺应趋势，汇聚资源，在新三板市场上建设起日渐壮大的投研力量。”太湖金谷董事长、总经理高进表示，太湖金谷会在深耕已有业务的基础上，不断创新，提升服务质量，在全国范围内成为新三板服务的领航者，对应市场的建设者和产融生态的构建者。以市场为导向，把投研咨服的体系围绕着中小企业的价值发现来做，真正的在资本市场中以投资者的角度去发现、帮助新三板公司。太湖金谷本身也是创投机构的背景，希望依托太湖金谷的硬件形成一个金融生态圈，把服务的挂牌、培训、路演作为我们服务的入口、流量，加上投研机构，能够共同的形成投资研究服务一体化的发展方向，从而共同构建新三板高端的社区，形成新三板的金融生态圈。

民生证券研究院院长管清友博士认为，新三板的定位应包括功能定位的立体化、组织定位的明晰化和服务对象对位的多元化，民生证券是资本市场上首家提出新三板投研一体化的券商，此次民生证券与太湖金谷合作，在为其提供投研支持的同时，将实现双方新三板企业资源、投资机构资源、投研资源等的更有效对接。

新三板市场不仅要为高新技术企业融资服务，也要为风险资本退出服务。各国的经验表明，以PE/VC等为主的风险资本是一国高新技术企业Pre-IPO前重要的直接融资渠道，与美国相比，中国PE/VC发展相对滞后。重视与强调为风险资本退出服务的资本市场，必须要做好市场流动性的管理与引导，其中交易制度设计尤为重要。重视与强调为风险资本退出服务的资本市场，必须要做好市场流动性的管理与引导，其中交易制度设计尤为重要。

全国股转系统相关领导，证监会中证金融研究院相关领导，中国上市公司协会相关领导，苏州高新区管委会副主任俞愉，中国泛海集团副总裁冯鹤年，苏高新创投集团总经理王平，民生证券副总裁管清友，苏州高新区金融办主任顾智弢，太湖金谷董事长、总经理高进，中关村科技园区丰台园管理委员会副主任孙永文出席活动和盛希泰等著名投资人出席会议。