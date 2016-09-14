IMS新媒体商业集团在美国旧金山举办首届中美国际红人峰会

以“释放国际社交星价值”为主题的IMS中美国际红人峰会将于9月25日在美国旧金山隆重举行，本次峰会由IMS新媒体商业集团主办，微博、一下科技、克劳锐倾情承办。届时，来自世界各地的拥有千万粉丝的顶级红人、全球百余位行业精英将悉数亮相，共襄盛宴！

“网红经济”蓝海或将变红海

2016年，“网红、直播、IP、自媒体”无疑凑成为了热词。而在这些热词下却催生了新的红海市场——网红经济。纵观全球市场，网红经济已经在风口站稳了脚跟，不管是正在发力的国内市场还是早已进入专业化发展的海外市场，网红已成为比明星更有宣传力度的群体。

也正是在资本的撬动下，国内网红孵化正夯，商业变现能力强大。国外网红产业链完整，内容创作力丰富。双方市场各有千秋，共同发力网红产业。再加上社交网络、移动支付、电商等互联网基础服务设施的普及，全民的内容创作能力和商业运作能力在互联网上被激活，直接推动了网红从现象升级为一个具备投资价值的产业。与此同时，UGC、PGC视频生产平台、直播平台等发展，也为网红的内容创作带来了更多的可能性。

中国网红VS美国网红

1、平台

2004年Facebook上线，社交明星一词开始兴起。三年后，视频垂直领域的 Youtube 推出Youtube Partner, 将“收入分成”概念逐渐成熟化, 55%的收入分成带动了大批量的内容创作者涌入，之后社交平台如雨后春笋般冒出,如intagram,vine等，都成为了网红们内容创作的平台。反观中国，早期的网红以意见领袖为代表，例如论坛时代的芙蓉姐姐、凤姐；博客时代的木子美；微博时代的大V、搞笑段子手、短视频创作者；直播平台大量兴起，例如：一直播、映客、斗鱼等；在过去过去10年，中国一直不缺乏网红，但是网红成为一种经济现象却是这个时代独有的。

2、变现

在如何变现这条路上，国内其实已经比美国要走的更前。美国人对于版权保护的重视，使他们一直沿用付费阅读的方式。因此网红在内容创作中融入广告，粉丝反应会比较激烈。因此，网红们需要更专业的机构辅助他们变现。在生态链条下就催生了MCN这个机构。MCN (Multi-channel Networks) 其实就是 YouTube 上的一种频道集成商，更像国内的明星经纪公司。MCN机构可以帮助网红们做形象塑造，版权管理、广告代言等工作，也可以成为网红与平台的桥梁。因此海外的的MCN模式更成熟，但是变现方式略为单一。作为网红的主要聚集地的社交网络，其活跃用户数也呈连年增长趋势，且用户的扩散信息意愿逐日增强，因此也受到越来越多品牌的青睐。例如，欧莱雅将2015年营销费的25.5%被投放在了数字端，包括与Facebook、Instagram等社交平台的合作上。

由于中国市场的特殊性，网红的变现方式更加多元化。中国网红多利用 “网红+电商”的方式进行变现，代言、网剧拍摄等成为辅助。微博作为国内网红经济最重要的承载平台，在2016年第一季度，净营收较上年同期增长了24%，超过公司1.11亿至1.16亿美元的预期范围。从这组数据就能看出，网红带动市场能力可见一斑。网红如何才能自己的商业价值最大化？IMS新媒体商业集团成立至今一直围绕商业变现的道路为自媒体和网红创造价值，IMS CEO李檬将自媒体网红经济的发展作为未来的战略目标，他认为网红通过专业经纪公司的包装和打造，通过多种形式会达到很高的商业价值。网红营销本身就属于社会化营销的一部分，而且代表着最具前沿的社会化营销趋势，为广告主进行社会化营销提供了更加多元化的选择。

中国网红遇到美国网红，产生哪些化学反应？

把全球网红聚集一起进行跨平台、文化交流，已然成为一个方向和趋势。IMS中美国际红人峰会的举办正是迎合了这个趋势，当然作为首个具有全球性质的网红顶级峰会，现场齐聚中美互联网行业大咖精英、久负盛名的行业投资人及全球知名社交平台高层代表，集中讨论中美网红产业未来成功合作的机会和国际化发展策略, 并为中美及世界各地顶级网红搭建一个多领域对话和探寻商机的高端平台。

IMS新媒体商业集团是国内目前最大的新媒体营销公司，一直很重视网红在新媒体营销中的作用及价值。CEO李檬非常看好网红的商业发展趋势，他认为未来明星造就方向就是网红，未来5到10年网红产业将会进入更高程度的发展，会影响全球更多的人。中美国际红人峰会的举办有利于增进网红之间的相互了解，通过分享和互相学习推动本土网红产业链日趋成熟，进一步加强中美两国之间的产业合作与交流。

此外，IMS还将在峰会现场设置各种趣味横生的互动，比如“网红Demo show”由红人们来分享自己的成功经验及成长经历；“网红show time ”中美网红同台带来精彩的才艺展示和碰撞交流；另外晚上的红人之夜颁奖典礼将诞生6个全球大奖，让我们一起期待这些大奖会花落谁家吧！