太湖金谷携手民生证券打造新三板第一投研咨服体系

经济观察网 记者 李晓丹 “大家觉得未来上市公司与新三板之间的并购会成为趋势吗？”民生证券副总裁、研究院院长管清友向上市公司董事长、新三板企业代表提出了这样一个问题。

在这个问题背后的现实是，资金可以投的资产不多，而新三板挂牌公司已突破9000家。

9月13日，由太湖金谷与民生证券联合举办的“新三板产融结合与并购抉择高峰论坛暨‘太湖金谷.民生证券’战略合作启动仪式”在举行。管清友正是在并购讨论环节提出了上面的那个问题。

“除了股权投资，新三板并购越来越引起关注。”通衡俱乐部秘书长梁晓玮这样回答。

在本次论坛上，太湖金谷与民生证券发起战略合作，以响应“十三五”规划中关于“深化新三板改革”的要求，聚合市场中的投研力量，打造新三板研究价值链，推进投研一体化建设，为改善市场的流动性与融资困境注入新的活力。

参与当天会议的有全国中小企业股份转让系统公司法律部总监伍云；证监会中证金融研究院副研究员姜瑜；中国上市公司协会公司发展部主任刘翠兰；益阳市副市长李伟；苏州高新(600736,买入)区党工委委员、区委常委、管委会副主任俞愉；中关村(000931,买入)科技园区丰台园管委会副主任孙永文；苏州高新区金融办主任顾智弢；以及中国泛海集团副总裁、民生证券党委书记冯鹤年；苏高新创投集团总经理王平；民生证券副总裁、研究院院长管清友；太湖金谷董事长、总经理高进。

太湖金谷作为全国股转公司委托服务平台，积极搭建挂牌、培训、路演服务体系，是新三板市场上服务企业数量最多、经验最丰富的金融创新服务机构。未来，太湖金谷将始终秉承公益性与市场化相结合的定位，以市场为导向，在继续深耕现有服务产业链的同时，着力创新投研咨询和个性金融服务，整合信息资源、产业资源和资本资源，构建助推中小企业发展的综合性服务平台，实现服务闭环，为投资决策、融资对接、兼并收购、撮合交易提供智力支持与服务，探索新型新三板投研商业模式，打造新三板全产业链系统性综合服务商。

民生证券是首家在新三板研究领域提出投研一体化的券商。此次双方强强联合，旨在倾力打造金谷研究院，布局市场主体中欠缺的投研覆盖、估值定价、咨询辅导等课题，并将持续整合业内投资、研究、咨询和媒体资源，为新三板投研咨服体系提供坚实支撑。

“与民生证券的合作，为我们带来全方位的投研支持。我们会顺应趋势，汇聚资源，在新三板市场上建设起日渐壮大的投研力量。”太湖金谷董事长、总经理高进表示，“太湖金谷会在深耕已有业务的基础上，不断创新，提升服务质量，在全国范围内成为新三板服务的领航者，对应市场的建设者和产融生态的构建者。”

民生证券研究院院长管清友博士认为：“新三板的定位应包括功能定位的立体化、组织定位的明晰化和服务对象对位的多元化，民生证券是资本市场上首家提出新三板投研一体化的券商，此次与太湖金谷合作，在为其提供投研支持的同时，将实现双方新三板企业资源、投资机构资源、投研资源等的更有效对接。”