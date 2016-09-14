在区域经济转型升级的形势下，产业园区发展势头强劲。北京电子城投资开发集团股份有限公司（600658.SH，以下简称 “电子城”）发布2016 年中报显示，报告期内，公司实现营业收入3.69亿元，同比增长123.03%，归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长164.51%。基本每股收益0.17 元/股。

多年来，电子城扎根于中关村科技园区，推动了中关村电子城科技园区的产业聚集和区域发展。资料显示，电子城是由北京市国资委控股的房地产业务平台，专注产业园区建设及运营。成立之初，电子城便承担着老工业基地升级改造的使命，公司目前主要结算项目电子城•IT 产业园和电子城•国际电子总部高科技园区获取较早，土地成本相对低廉。而随着近年来北京地区土地的快速升值，带动了园区内租金的上涨。2016 年上半年公司毛利率为65.1%，报告期内新增房地产储备3.55万平方米。

据Wind统计数据，按照申银万国行业分类，2016年上半年，沪深两市137家上市房企负债合计超过4.33万亿元，平均负债率为77%。而国资背景给公司带来相对稳健的财务表现，报告期内，公司无长、短期借款，主要通过发行中期票据和定增等多元化方式对外募资，资产负债率保持在38.21%。9月3日，电子城集团发布公告称，公司以每股11.01元的价格完成非公开发行股票发行，募集资金约24亿元人民币。

据悉，电子城此次募集的资金将用于建设天津高科技创新产业园区以及山西省朔州“京城港”项目。报告显示，两个募投项目合计将给公司带来37.91亿元的销售收入和5.40亿元的净利润。其中，天津项目预计建设周期3年7个月,实现销售收入28亿元，实现净利润4.3亿元，销售净利率为15.35%。朔州项目预计实现销售收入5745.02万元，实现净利润1.04亿元，销售净利率为10.94%。

2016 年上半年，电子城全面推进集团化和战略转型，集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”。“十三五”期间，公司定位为国内领先的高科技产业平台及创新平台运营商，同时积极启动轻资产服务板块的平台建设，培育现代科技服务、商务服务、创新服务等新业务，形成“平台+服务”的运营模式。

中报显示，按照“十三五”期间的区域拓展和产品规划，电子城将加快土地资源的获取和新项目的全国布局，推进了南京等热点区域及重点城市的项目前期选址规划。