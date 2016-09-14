北影+资本：国内首支影视人才扶持基金成立

经济观察网 记者 白金蕾 9月13日，国内首支专注影视人才扶持的专项基金在北京电影学院成立。该基金总规模1亿元，第一期1000万元，由中国资本市场50人论坛（智库）旗下基金琨山资本出资设立，主要用于“中国青年导演扶持计划”及“中国青年制片人扶持计划”的日常运营。

中国青年导演及制片人扶持计划是服务于中国新生代导演及新锐制片人的专业性扶持项目，旨在融合北京电影学院的专业优势与中国资本市场50人论坛的金融资源，建立涵盖策划创意、项目论证、剧本创作、拍摄制作、营销推广、衍生开发等全产业链的长效合作机制，为中国青年电影人打造一个集孵化、选拔、培养于一体的成长性平台。

北京电影学院院长张会军出席签约仪式并讲话。他认为，中国电影产业最大短板就是人才，目前电影产业的繁荣主要是靠市场需求在推动，供给侧电影制作看重明星效应和热门IP，缺乏既懂艺术又懂商业的制片人，与好莱坞成熟的电影工业体系相比还有很大的差距，缩短差距的关键在于人才。中国青年导演及制片人扶持计划就是在这个背景和环境下诞生的。

琨山资本将与北京电影学院合作建立国内第一个专业的影视创意孵化器，对原创影视剧本进行策划、论证和投资，同时双方将联合上市公司成立琨山北影文化娱乐产业发展基金，对中国泛娱乐产业进行生态型研究。

产业的勃兴离不开资本的推动，影视行业亦是如此。中国资本市场50人论坛（智库）秘书长武良山认为，电影产业的本质属性就是金融。因为整个电影生产环节从编剧、拍摄、发行到电影后市场都是电影公司外包给专业团队。其重要工作是如何组织资金、投资及归还资金，本质上是融资与投资的金融属性。因此，相比其它行业，中国电影工业和电影人才的发展更需要金融资本的推动与介入，这也是琨山资本此次出资设立影视人才扶持基金的初衷。

武良山介绍，琨山资本是中国资本市场50人论坛旗下兼具公益性与市场化的专业性基金。中国资本市场50人论坛（CM50）（原名中国多层次资本市场50人论坛）是非盈利性质的与多层次资本市场相关的独立智库，该智库孕育于中国人民大学、北京大学、清华大学等著名高校。智库致力于为中国资本市场的参与者、研究者和政策制定者提供一个高端交流平台，推动经验分享、思想交流与学术碰撞，为相关机构的政策研究和金融实践提供一线素材与经验参考，为中国的多层次资本市场建设提供专业智慧与行业洞见，并致力于成为中国资本市场的第一智库。