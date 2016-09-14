台达：不想只当一天英雄

近日，一场清新的绿色旋风在清华美院刮起。由台达环境与教育基金会、中国可再生能源学会太阳能建筑专业委员会主办，清华大学教育基金会、台达集团共同支持，“绿筑迹—台达绿色建筑展”在清华大学美术学院进行为期13天的展示。该系列活动的理念为沿着台达绿色建筑的轨迹，探寻“筑回自然”的真正含义，一起约定，保护我们的地球环境。

台达，人们印象中台湾知名的传统电子企业，如何如此兴师动众，着力打造绿色环保概念？ 在全球和中国经济风云变幻的转型关键期，作为传统企业代表的台达如何面对挑战，顺势而动？在本次活动中，记者与台达公司高层领导进行了深入探讨。

师法自然-从能源管理到智能绿生活

目前整个中国都在关注能源效率和产业的转型升级。台达最核心的技术就是电源的控制与处理，无论是电源接入、接出或控制，只要对环保节能、效率提升有帮助的产品，都要持续发展。台达在过去40年来在这些方面积累了雄厚的功力。

从电源跨足到工业自动化，则是整个世界的发展趋势。其核心就是驱动器的控制。台达在电源驱动器方面的深厚功底成为发力并工业自动化市场并取得累累硕果的关键。

数据中心是云计算和大数据时代背景下发展迅猛的市场，也是现阶段全世界单一产业用电量巨大的行业，台达从提供数据中心的电源到自己设计整个数据中心，也是因为洞察到其中面临的种种挑战，只提供电源产品并不能解决所有问题，所以才着力钻研和设计数据中心整体解决方案，希望为客户提供完整高效的方案平台。

台达电子董事长海英俊谈到，关于绿建筑的设计，从最顶尖楼宇的设计到工厂厂务管理的逻辑、思维，必须要能够全盘理解和接受，做起来才得心应手。台达的工厂都是自己设计和管理，从使用者的角度出发设计系统，才能真正满足使用者的需求。台达在本次活动上展出的22座绿色建筑，洞悉居住者的体验，师法自然，以自然的理念体现人文精神，而其背后支撑的则是几十年来积累的深厚技术功底。

台达不想只当一天的英雄

目前全球的3C产业都在面临转型的问题。而中国政府也提出了两化的发展战略，即数字化和信息化。作为在市场上运作了40多年的老企业，台达这艘巨轮如何快速调整方向呢？

海英俊表示，企业转型是一个持续的长期规划，不是跟随市场，而是要跑在市场前面。现在台达做的是十年的战略规划，从只做硬件到向包含软件的服务商转型，台达正在积极地前进当中。

中国大陆市场发展潜力巨大，人才济济。台达非常积极地与中国大陆开展合作，包括人才的培养。2000年以来，台达在中国大陆设立了台达电力电子科教发展计划与中达学者计划，专注把电力电子领域的优秀老师留住，也培养了很多优秀的学生，历年共支持225个研发项目。

当今的时代，科技进步的速度已经远远超过一个企业可以承受的能力。你永远不知道现在有谁、在做什么样的创新。而且各行各业跨界严重。过去，硬件、软件、系统厂商各司其职。但是曾几何时，这种界限开始模糊。所以对台达的挑战也都是对大部分企业的挑战。首先，对企业而言，必须要加速在硬件和软件上的研发投资，否则只能面临倒闭的危机。第二，无论企业发展哪部分业务，都必须做好自己的本分，保证产品的质量。不能因为跨界做软件和系统解决方案，就放弃硬件产品的质量。

现在大陆的制造业和台湾的制造业都面临很大的困难和挑战，整个产业处在非常浮躁的气氛当中。在这种环境中，对于企业来说，最核心的还是要修炼好自己的基本功，也就是核心竞争力。

无论何时，实业依然是企业发展乃至国家发展的基础。中国要从制造大国变成制造强国，所谓的强不是只强在商业模式的变化，最重要的仍然是技术创新。

海英俊强调，当企业决定要走这条路的时候，只能做行业里的老大或者老二，否则就很难在市场上实现可持续发展。做实业需要沉下心来，气定神闲，埋头苦干。因为台达不想当霸主，也不想只当一天的英雄。