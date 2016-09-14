网红直播搅动非标旅游市场 畅游新媒打造旅游MCN孵化器

近日，由畅游新媒举办的旅游红人签约盛典在北京皇家驿站酒店举行。发布会上，畅游新媒宣布将突破性地引入国外MCN（Multi-Channel Network）模式，打造国内首个MCN旅游红人孵化器，百余名行业嘉宾、旅游达人出席了本次发布会。

发布会上，特邀嘉宾新浪微博生活及旅游事业部总经理刘奇及皇家驿栈酒店董事长刘少军先后致辞祝贺，随后，畅游新媒CEO丛琳正式发布旅游红人MCN策略，并主持旅游红人签约仪式，据悉，首批签约网红达到50人，遍布全国。

MCN模式的本质是一个多频道网络的产品形态，通过整合PGC（专业内容生产）内容，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而实现稳定商业变现。据刘奇介绍，新浪旅游与畅游新媒此番联合打造MCN旅游红人孵化器，旨在打破目前国内旅游网红经济存在的阅读量瓶颈，传播效率不高，优质内容难以传播等窘境。

根据今年6月艾瑞咨询集团与微博联合发布的《2016网红生态白皮书》内容，网红已经从现象升级为一种经济产业，网红正在从泛娱乐化向垂直领域纵深发展，市场将面临更加残酷的优胜劣汰。MCN孵化器模式也被行业寄予厚望，其将在网红经济这片新蓝海中崭露头角。

为帮助签约红人迅速成长，确保优质内容脱颖而出，新浪旅游还宣布，将借助平台优势，投入价值超1亿元的资源，全部用于扶植旅游网红领域的经纪公司及个体网红。签约红人将享受发展绿色通道、热门话题推送、专享话题页主持人、一直播专属功能等众多优势资源。

除了微博提供的众多优势资源，畅游新媒也在MCN的运作模式中起到关键的纽带作用，并通过多渠道进行优质内容的推广及传播。新浪旅游的战略合作资源将为畅游新媒提供优质的微博内容及视频直播平台；微信、天天快报、搜狐自媒体等新闻平台及马蜂窝等旅游分享平台将成为优质图文内容载体；一直播、映客等直播平台及优酷、爱奇艺等视频门户平台则会形成病毒视频爆发的起点。

其中，视频及直播平台将成为未来签约红人的重要发力点，畅游新媒将重点为签约红人打造视频、直播IP，形成开发+发行的一体化产业模式。

畅游新媒将利用较强的行业资源整合能力，形成定位培训包装、流量营销推广、内容整合孵化、商业资源嫁接、广告代言分成、直播视频发行的循环服务产业链，搭建多领域跨界合作平台，最终实现旅游达人生产内容的推广和变现。

丛琳在会上表示：“新浪旅游与畅游新媒的理念是高度契合的，畅游作为国内旅游新媒体，对旅游行业风向有着敏锐的把握。旅游网红经济前景广阔，凭借我们在旅游垂直领域的经验，我们有信心帮助旅游红人IP做大做强，共同开创网红+旅游新纪元。“

畅游新媒以旅界、爱豆旅行、悦住三大自媒体品牌为基础，以MCN孵化器为突破口，同时加强自媒体联盟与企业联盟组成的的战略矩阵布局，正逐步完成打造旅游行业360度微资源整合生态圈的战略目标。

新浪微博生活及旅游事业部总经理刘奇表示，旅游红人孵化平台的诞生，将推动内容创作新时代的来临，未来将有更多优秀的旅游网红，通过创作优质内容给自己带来收益，从而吸引更多优秀人才加入进来，拓宽旅游内容传播的深度和广度，最终促进整个旅游生态的良性循环。MCN旅游红人孵化器将真正掀开旅游网红经济的新篇章。