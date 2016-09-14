爱康君安联手沃迪康正式启动国际远程医疗平台服务

经济观察网 记者 张斐斐 9月4日，爱康集团旗下高端服务品牌——爱康君安联手全球第二诊疗意见的服务提供机构沃迪康国际 （WorldCare International），正式启动爱康君安-沃迪康国际远程医疗平台服务。沃迪康国际总裁、首席运营官哈桑·雪瑞夫博士（Hassan S. Sharif）、沃迪康首席医疗官、哈佛医学院附属麻省总医院介入肾脏学科主任吴世新博士、爱康集团策略发展部副总经理刘宁、来自全国三甲医院的院长与专家代表共同出席了签约仪式。

爱康集团策略发展部副总经理刘宁就双方的战略合作表示，爱康君安的使命是为企业的高管以及高净值的家庭提供世界顶级的预防医疗与临床医疗服务。为此在过去的两年多中，已经投资超过3亿人民币前后在北京、广州、上海的中心城区建立起了三家爱康君安健疗国际中心，在三地配置了全球领先的高端医疗设备，远远高于国内绝大多数三甲医院体检中心的配置。与各个医疗领域的权威专家合作，为客户提供心脑血管疾病深度体检、防癌筛查与国际医疗服务。

与此同时，为满足客户的顶级医疗需求，爱康君安定期邀请来自哈佛医学院各大附属医院的临床专家为客户提供专家咨询与会诊服务，并为客户建立起了前往哈佛医学院各大附属医院治疗就医的绿色通道，从而打造“尊贵、高效、私属”的客户体验。

这次爱康君安联手沃迪康，将在爱康君安原有的资源基础上打通世界医学联盟（The WorldCare Consortium®）超过20000名的专家团队资源，为客户提供国际第二诊疗意见、国际专家远程会诊、赴美就医绿色通道服务等服务。

据了解，沃迪康是唯一一家与世界医疗联盟所有成员合作的全球第二诊疗意见服务机构，并与成员医院在战略、技术及操作层面上紧密合作的机构。世界医学联盟成员包括波士顿儿童医院、杜克大学医学中心、杰佛逊大学医院、梅奥诊所、美国联盟医疗体系（布列根和妇女医院、哈佛大学麻省总医院、斯波尔丁康复医院、丹娜法伯癌症研究院、麦克莱恩医院）、宾夕法尼亚医学中心和加州大学洛杉矶医学中心等7家美国顶级医疗中心。

对于此次的战略合作，沃迪康首席医疗官、哈佛医学院附属麻省总医院介入肾脏学科主任吴世新博士表示，希望通过与爱康集团的合作提供高质量的国际远程专家会诊服务及赴美就医转诊等专业服务，将美国最为优质的医疗服务带给更多国人。

爱康集团董事长兼首席执行官张黎刚先生就本次战略合作表示，“在北京、广州、南京、杭州之后，第五家爱康君安不久将在上海开业。爱康君安与沃迪康的战略合作将进一步壮大爱康君安的国际医疗团队力量，也是爱康君安在高端医疗领域的重要布局。爱康君安联手沃迪康让更多中国人共享全美最顶尖的医学资源，让生命得到最为专业的呵护。”