新能源车骗补后续 | 从行业“黑马”到最大骗补者 苏州金龙的8亿元投机代价

经济观察报 记者 刘晓林 9月8日，财政部在对新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报中，点名了吉姆西、苏州金龙、五洲龙、奇瑞万达、少林客车五家典型问题企业。其中，苏州金龙以2015年1683辆新能源车，以及5.2亿元的补贴资金违规，成为违规车辆及金额最高的“骗补者”。通告称，5.2亿元的国家补贴将收回，同时对苏州金龙处于2.6亿元的罚款。

通报称，对苏州金龙追回2015年度违规上牌车辆获取的中央财政补助预拨资金，并依据《财政违法行为处罚处分条例》有关规定，按问题金额的50%处以罚款，也即2.6亿元。同时，自2016年起取消苏州金龙中央财政补贴资格。工业和信息化部将其问题车型从《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》予以剔除。

9月9日一早，金龙汽车发布公告称，此次对苏州金龙的处罚将直接减少2016年归属于母公司净利润3.15亿元，将可能对2016年经营业绩造成较大影响。同时，有消息称，在苏州金龙内部，一场旨在通过公司内部降本增效来“众筹”出罚金的计划已经在推行。

分析称，与此后在企业间流传的完整版补贴调查名单不同，作为典型被官方通报的这五家新能源企业，无论是涉及的补贴规模，还是违规操作的手段，恶劣程度都高于其他被调查车企，所以才被明确定义为“骗补”。而这一污点标签的认定，影响到的将远远不仅是苏州金龙2016年的营收。

公开数据显示，与2014年和2015年的爆发式增长不同，2016年上半年，在骗补调查的威慑下，苏州金龙的海格新能源客车销量仅同比增长5.7%，而增速放缓也成为整个新能源客车的趋势，2016年7月纯电动客车产量达3394辆，环比6月下降了60%；纯电动客车销售3293辆，相比6月份下降了近55%。随着骗补名单的落地，包括苏州金龙在内的新能源客车行业的格局也将迎来洗牌。

“膨胀”的苏州金龙

金龙联合汽车工业（苏州）有限公司成立于1998年底，业内简称为“苏州金龙”。上市公司金龙汽车通过其全资子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（业界称大金龙）间接持有苏州金龙45%的股权。苏州金龙与大金龙，以及金龙汽车另一家子公司厦门金龙旅行车有限公司（业界称小金龙），并称为金龙汽车旗下的“三龙”品牌。在过去十多年中，“三龙一通（宇通客车）”始终占据着客车行业的第一阵营。

“三龙”的业务侧重点各不相同，其中苏州金龙主营海格牌客车。客车企业的新能源产品推出皆早于乘用车领域，但一直推进缓慢。2013年，随着新一轮新能源汽车补贴标准的出台，以及示范城市推广名单的公布，海格客车开始将新能源客车销售作为重点业务。

2014年，海格开始在新能源客车领域表现出异军突起的态势。这一年，苏州金龙客车销售达25615辆，总额超过100亿元，成为客车行业第二家销售额破百亿的企业，其中新能源客车占到 2145辆，同比增长110%，总销售额约20亿元，被称为新能源领域的众多“黑马”之一。

在当年年底，苏州金龙就上演了第一场轰轰烈烈的“年终大会战”，根据新华日报的报道，从2014年12月18日至12月29日的11天内，苏州金龙共斩获五张新能源客车订单，先后交付了400辆海格纯电动客车，占其全年销量的1/5。

但2015年是个转折点。根据此前已经公布的补贴退坡制，从2016年开始，新能源汽车补贴开始进入退坡期，且从2017至2020年，以每年20％的幅度下调。同时，2016年后的补贴条件也更严苛。这直接造成了2015年底新能源车企为搭上最后一班车，而频频炮制出天价订单的行业怪像。

苏州金龙同样在2015年12月创造出了月销2000辆新能源客车的“奇迹”。根据财报披露的数据，2015年苏州金龙全年生产新能源客车10540辆，是2014年的近五倍，居业内第二。其中纯电动客车产量6670辆，插电式客车产量为3870辆。仅纯电动车客车的销售额就达到80多亿元，同比增长449%。

而根据财政部9月8日的公告，2015年苏州金龙不合规范的新能源车为1683辆，也即当年总销量的16%左右是存在问题的，而12月份的大部分销量都可能是为了提前套取补贴而通过各种虚假订单等方式出现的。

苏州金龙的官方网站上显示，海格新能源产品包括新能源客车和新能源物流车，在新能源客车系列中，共有14款纯电动车型，其中销量最好的产品首推一款7-8米长的电动客车，而这也是补贴额最高的产品，单车补贴最高达到60万元，出现了白送都盈利的补贴和成本倒挂的现象。

根据上市公司金龙汽车2015年年报披露的数据显示，其纯电动汽车共获得新能源汽车补贴金额42.34亿元，同比上涨55.92%，插电式电动车获得补贴资金15.7亿元，同比增长36.63%。作为金龙汽车的“孙公司”，苏州金龙是金龙汽车旗下最主要的新能源业务板块，也是这近60亿政府补贴的主要贡献者。而这一年，金龙汽车的净利润为5.23亿，同比大增110.30%。新能源业务的快速增长同样是这一业绩的主要推动力量。

9月8日财政部发布公告，苏州金龙申报2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前办理了机动车行驶证，多申报中央财政补助资金5.19亿元，与其他四家车企一起成为中央首批通报的骗补典型。而苏州金龙占了10亿骗补总额的近一半，让业界大呼意外。

“金龙”跌落

金龙汽车在9月9日的公告中称，根据财政部通报内容，骗补处罚对苏州金龙及其母公司的影响主要在两方面，一是苏州金龙将被取消中央财政补贴资格，问题车型也将从新能源目录中剔除。何时恢复难以确定。第二，1683辆问题新能源汽车的5.19亿元补贴将无法获得，并将被按问题金额处以50%的罚款。“经初步估计，将直接减少2016年归属于母公司净利润31542.01万元，将可能对公司2016年经营业绩造成较大影响”。作为“三龙”中最能挣钱的一条龙，苏州金龙的跌落也将对金龙系竞争力带来致命打击。

就在公告发布的同时，一份号称是苏州金龙海格客车针对骗补被查的内部会议文件流出，根据该文件，为了应对近8亿元的损失。苏州金龙内部将掀起一场自上而下的“降本增效”行动，包括管理层的薪酬、员工福利以及各项日常财务费用等都将缩水。

对于这份文件的真实性，苏州金龙内部人士并未正面回复，但对经济观察报记者表示，开源节流和降本增效是企业应对竞争的正常措施。

由于目前官方对新能源骗补调查整体结果及惩处措施的发布尚未结束，接受经济观察报采访的相关协会专家表示，不方便就此发表看法。但认为，既然结果已出，进行处罚是正常程序，同时指出，在国内，企业因为违规遭到数亿、数十亿处罚的案例都存在。对企业的影响也不能仅从罚金额度上去简单评估。

但这起罚款也或将成为近年来汽车业迄今为止最大的政府罚款项，汽车行业收到的上一张大罚单是在2015年4月，由江苏省物价局对奔驰汽车价格垄断案作出的罚款3.5亿元的行政处罚。

2015年，苏州金龙的营收规模是104.84亿，净利润4.81亿。2.6亿的罚款超过了去年净利润的一半。根据财政部通报，对苏州金龙2015年生产销售的其他新能源汽车，将由当地有关部门逐一严格审核后重新申报，确无问题的车辆中央财政继续可按原政策予以补助。苏州金龙何时恢复执行中央财政补贴政策，将视其整改情况而定。并须由四部委共同核查验收，并报国务院批准后方可恢复领取财政补贴资格，但预拨财政补贴资金资格无法恢复。

金龙汽车方面表示，苏州金龙当下最重要的任务就是配合对其他新能源汽车申请中央财政补贴的核查并积极整改，以争取无问题的车辆可按原政策领取补贴，并恢复中央财政补贴资格。“从行业中各企业上半年产销量增长，而下半年7月以后产销量开始降低便可见端倪。透支及对赌国家政策的结果已经开始显现。”上述苏州金龙内部人士认为，很多地方补贴已经被透支。但根据财政部公告，在骗补名单落地后，2015年的剩余补贴发放以及2016年的补贴申请都将陆续展开，新能源车企的资金压力有望得到缓解。但亦有消息称，根据骗补结果，补贴政策将再做调整，车企的“断奶”速度或将再度加快。

但对于登上骗补黑名单的苏州金龙等企业来说，随着企业诚信和政策的风险增大，后续从银行等融资渠道获得贷款的难度将加大，其在新能源领域的竞争优势也不可避免的受到影响。