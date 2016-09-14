脱欧以来英国留学利好——金矢留学孔高宁博士专访

经济观察网 记者 张文扬 9月份，是国内各大高校开学季，留学生们奔赴海外学校的脚步也逼近了。

代表着90年代走出国门的一辈人，同时又从事留学工作多年的金矢留学孔高宁博士针对近年来对于英国的留学情况，包括择校、费用、未来去向等方面，接受了经济观察网的采访。

择校

孔高宁说，英国、美国、加拿大、澳大利亚、香港等国家，占了中国整个留学市场的80%。这些国家是世界经济、政治、文化前列，相比欧洲国家的小语种，通用语言英语更具留学优势，属于留学生的首选。她预计，今年中国出国留学生总数能突破50万。国家的大小，对于留学生的容量有不同的承受能力。去年美国就有30万留学生，英国6.8万留学生，澳洲和加拿大各有2-3万留学生，剩下的就是其他的国家。

以英国留学起家的金矢，做的更多的还是对于英国留学生的输送。孔高宁总结道，一半以上的留学生青睐商科（包括金融、会计、经济、人力资源等），而金融、教育、文化创意产业近年来也受到欢迎。特别是北上广大城市，文化创意类，影视、品牌营销、建筑设计、奢侈品营销、广告等专业都能看到中国留学生的身影。

在留学生择校的问题上，孔高宁认为，“选学校就像选男女朋友，要互相选择”。学校考查的是学生的学术能力、语言能力、综合素质。学生首先要考虑自身的硬性条件能否达到要求，而后选择与自己相匹配的学校。她说，“排名只是参考，要看学校整体声誉和多年积淀”。除此之外，专业方向要匹配，学费高低要考虑，遇到好老师、师出名门的话对未来发展也有帮助。

在校园文化方面，她认为不同阶段的留学生各有侧重点。有些学校有自己的校区，面积广大、环境宜人；有些学校是开放型校园，融汇在整个城市里面，生活丰富。她建议本科学生多参与校园体验，参加社团、认识朋友；研究生则在城市中心，提升眼界和社交能力。学校的地理位置还取决于专业类别。商科、人文、传媒等往往集中在伦敦、曼城、伯明翰等有更多工作机会的城市。

费用

在留学费用上，孔高宁对经济观察网说，“留学英国越来越划算了”。虽然英国学费每年都有3-5%的上涨，但自08年之后，英国汇率一直往下掉，英国脱欧更使汇率降到新低。再者，英国学制比较短。

针对英国脱欧事件，孔高宁认为，“对中国学生某种程度上是利好”。她补充道，欧盟学生到英国留学数量可能会受影响，“这意味着中国学生会有更多机会”。不管是否脱欧，学费每年都在攀升。英国本土学生与外国留学生学费收取差距很大。以剑桥为例，本国学生9000镑，外国学生15000镑。

去向

据孔高宁介绍，2000年前，留学生回国的比例非常小，2%或者3%才回国。09年开始，回流现象开始明显。10年以后，回国的比例有七八成了。中国留学生里面，大部分人选择回来，有些人想在国外发展几年再回来。

她认为，客观原因在于过去中国与国外在经济等各方面有一定差距；近年来中国经济发展，国内发展机会比国外付出同等努力的机会要多。留学目的地对于外国留学生的吸纳能力也是有限的。主观原因上，中国独生子女多，父母希望孩子回来。

不论英国美国，想要留下来，找到一份不错的工作，都不是容易的事。在英国，留学生就业领域以金融类居多。同时她指出，想在国外待下去，需要学生付出相当的努力，而且要足够优秀，让企业觉得聘用你会比聘用本国人更好，“优秀的学生到哪儿都是块金子”。有些人为了移民或者暂时待下来，做出租车司机或者到餐厅打工，这就失去了留学的意义。

孔高宁表示，目前留学就业出现了新趋势。很多中国企业“走出去”，在国外有研发中心、办事处和分公司，这时候中国留学生的优势——在国外受过良好教育、熟悉当地情况、有中国文化的根与人脉——被凸显了。随着中国经济实力不断增长，更多的中外贸易交流协同合作发展中，必然需要很多优秀的留学生在中国和海外之间起到一个桥梁的作用。

另外，孔高宁还表示，学习知识技能，只是是留学的一方面。从一个文化跳出来，走到另一个文化氛围里面，从思维、眼界、为人处世多了一份客观的视角。国外有弊病，也有优势。创新能力、想象力、自信等的提升，对个人气质也有相当大的影响。对多元文化的体验，也将引发多方面的思考。