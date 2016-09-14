经济观察网 记者 郑一真 供给侧结构性改革提出已经快一年的时间，但随着供给侧改革的深入推进，一些深层次矛盾日益显现，难点问题开始集中暴露，比如消费供给跟不上消费升级步伐，中低端产品过剩，高端产品供给不足，造成大量消费者蜂拥境外“爆买”；与此同时，钢铁、水泥、煤炭等行业的产能严重过剩，而大量关键装备、核心技术、高端产品还依赖进口。供给侧改革下一步怎么办？近日，万博新经济研究院以此为话题举办圆桌论坛，与会专家为土地、资本和劳动要素市场的供给侧改革建言献策。

改革社保账户，解放劳动要素

全国社会保障基金理事会副理事长王忠民坦言，如果一个公司解体的时候，其养老保障和整体的社会保障就中断了。这些保障的携带、转移问题都成为了劳动市场中最大的障碍。

如何解决社会保障的障碍从而使劳动要素回归市场化？我们来算一笔账，职工对自己的养老金到底出了多少钱？明面上算28%，而其中8%个人账户又拿不走，公司整体为员工缴纳的社会保障费率达40%以上，这些最终要纳入到产品成本中去。在社会保障中，最终的消费者即使作为劳动者的时候，交了一次社会统筹的部分，作为消费者的时候又被纳税一次。

王忠民认为，这个问题解决的路径是把所有的归于社会统筹的个人缴纳费用，归于个人工资名下，其后从职工工资中收取的税收或费用根据用途放入另一套体系当中运作。比如从职工工资中收取基础养老金、企业年金、个人养老金，职工可以根据政府在什么领域给他税优，就把资金更多放在什么渠道上。这种方式解决了几大问题：一是社保缴费所形成的资金要素永远跟着劳动力要素自身走，而不是跟着企业走，企业可以解体，劳动力要素可以拿着这个资金，有工资就交税，没有工资就选择其他企业，解决了生产要素的解放和流动，特别是劳动要素。二是解决了税收端的问题，任何一项对社会有用的东西，征什么税用在哪个方面，能够一一对称。三是能够通过税收优惠对资金要素流量进行调节。

建立土地交易平台，开放土地市场

当下建设用地的政府征地和政府卖地制度，一方面弥补了地方财政不足，能够保证基础设施建设投资快、见效快，但同时也存在诸多弊病，侵犯了农民的合法权益，也导致过度鼓励房地产开发。中国改革基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，现行的土地制度，明显的弊大于利，是结构失衡的重要原因，迫切需要改革。

王小鲁建议，开放土地市场应该循序渐进，要防止几种倾向。一是防止以开放土地市场为名，政府和开发商联手推动征地拆迁，低价格拿地，在这个过程中，土地市场上政府必须要保持严格的中立。二是防止一哄而上，助长房地产泡沫，特别重要的是在这个过程中需要严格保持中性的货币政策，防止房地产泡沫的发生。三是防止集体所有权的虚置，农民利益得不到保护。法律规定农村土地归集体所有，但多少年来包产到户很多地方的农村集体经济已经实际上不存在了，村级政权村委会+村党支部实际上变成了现有政权在基层的延伸，他们常常在很多情况下不能做到很好的保护农民利益，因此在土地交易中需要建立有监管的土地公开交易的平台，所有交易在平台进行，公开透明，而且要给予监管。四是要防止土地无序开发，防止破坏耕地保护和国土规划现象，要加强监管。

土地改革之后减少地方政府收入，地方的公共职能无法保障怎么办？王小鲁表示，截流加开源来解决这个问题。截流是减少无效投资，开源就是对房地产税的开征要积极推进，主要是针对那些拥有大面积、多套住房的买房、囤房用于投机性或者是投资性目的的房地产拥有者。对土地转让收入中形成的暴利征收土地增值税，一旦开放土地市场，地价在不同地区有很大的差别，比如像北京郊区还没有实行土地市场转让，有些地方的地价就已经是天价了。这部分土地增值实际上是由于大城市规模效应导致的溢出效应。所以，它不应该完全归现有的土地使用者所得。一个四合院转让出去，拿了2000万、3000万也应该征税。征土地增值税一部分可以用于公共服务和社会保障。

发展新金融，适应新供给

金融供给侧改革任重道远，核心就是旧金融无法推进新供给。对此，从金融的角度，北京金融衍生品研究院院长徐艺泰对供给侧结构改革提出三点建议。

首先，建立集中统一的金融市场。目前我国金融市场按照监管机构的不同大致上划分为银行间市场和交易所市场，两个市场有一些相似的产品，但由于市场连通性差，事实上影响了整个金融体系效率的发挥。比如现在的国债及衍生品市场，十八届三中全会公报要求完善基于供求的基准收益率曲线，但商业银行作为主要国债持有机构，不能通过国债期货管理利率风险，国债收益率曲线就难以成为定价基准。

第二，稳步推出更多金融产品。随着利率市场化、资本项目可兑换、加入SDR等逐步推进，金融产品线还要进一步丰富才能覆盖新的市场空间，同时原有的市场抑制措施也要逐步取消，风险管理服务的范围将得到扩展。比如基础期货品种上市，原来每一个品种都要国务院审批。简政放权的市场化改革之后，新品种的上市机制可以更灵活，也能创造更多新产品供给。

第三，以我为主，优先发展境内金融衍生品市场。衍生品交易是没有国界的。比如台湾和日本的股指期货可以在新加坡上市，英国的房价指数期货可以在德国上市。如果风险管理以离岸市场为主，本土宏观审慎监管、微观机构监管都会遇到问题。只有切实增加境内风险管理产品供给，优先壮大境内市场，才能实现更好的金融监管。

供给侧结构性改革到了不能回避的阶段。万博新经济研究院院长滕泰表示，中国经济的主要矛盾就是供给结构老化，供给侧结构性改革真正抓住了中国经济运行的矛盾。“过去十年我们一脚刹车一脚踩油门，如果你是一个驾驶员，三个油门——投资、消费、刺激出口都踩到底了，车子还在减速，怎么办？只能停下来看看发动机有没有问题，供给侧结构性改革就是从发动机的角度提高中国经济的动能，恢复它的创新经济方式。”要突破供给侧改革，在降低土地的供给成本、降低资金的成本和提高劳动的供给效率方面必须有实质动作。