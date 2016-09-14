外储缩水，中国央行过去两年增持近800吨黄金

经济观察网 实习记者 李楠 记者 刘晓鲲 最新的外汇储备数据显示，从2014年6月份至今年8月份，中国黄金储备从1054.1吨大幅增加73.9%至1833.5吨。

而此时正值中国的外储规模达到3.99万亿美元峰值后一路下滑至8月份的31851.7亿美元。

对于央行增持黄金储备的做法，中金公司分析师梁红认为，中国央行增持黄金有三大考量：第一，有助于实现储备资产投资的多元化。目前中国97.1%的储备资产为外汇储备，储备资产价值受货币发行国的利率和汇率波动较大，加之近期大量主权债券的负利率情况，增加黄金储备是储备投资多元化的自然要求；第二，有助于支撑人民币储备货币地位的提升。虽然“布雷顿森林体系”瓦解，但美国仍然坐守黄金储备第一大国的位置。黄金储备的增加可以进一步提升市场对人民币的信心，人民币国际化程度的提高又可以反过来使中国减少外汇储备；第三，有助于为推动大宗商品人民币定价铺路。今年4月，中国推出的人民币计价的黄金基准价，目前虽还未对全球黄金定价产生实质性的影响，但随着人民币国际化的推进，增持黄金储备将有助于中国取得更多贵金属定价权。

虽然央行黄金储备近期有所增持，但仍然是低配置黄金的国家，中国的黄金储备目前仅列世界第六。美国持有黄金储备8133吨，是最大的黄金储备持有者，而中国相当于美国的22.5%；从黄金储备与GDP之比来看，中国仅相当于美国的38.5%，从黄金储备与人口之比来看，中国仅为美国的5.3%。黄金占中国储备资产的2.4%，远远低于美国的75.6%。

中金公司预计，中国黄金储备将继续攀升，但过程长期且缓慢，因为中国大规模购买黄金可能会导致黄金价格上涨，所以央行增持黄金的时间窗口的选择较为重要。除从国内外市场购买黄金以外，中国也应会通过收购海外金矿等方式更多地参与黄金生产。