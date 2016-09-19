经济观察报 第788期
2016-09-19
总788期
- 雷曼8年祭：该反思的和不该被遗忘的
- 辨析房价泡沫陈哲 谢敏敏 余舒虹
- 银行副行长们缺位的日子胡群
- 预算法实施条例料年内出台杜涛 韩松
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- 关注另类拆迁血案应清洁滋生反社会人格的社会土壤朴鲁
- 法治政府的“隐蔽主题”张伟
- 小农理想贻害中国农村现代化党国英
- 谷澍的工行新使命“60后”银行家走上前台胡群
- 券商开店潮：营业部“裂变”始末郑一真
- 为何日本没能发展出成熟的债券市场？齐冀
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