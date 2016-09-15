花椒之夜为直播正名 打造“直播界奥斯卡”

9月14日，由花椒直播举办的“花椒之夜2016闪耀星芒颁奖盛典”在京举行。360董事长、花椒直播投资人周鸿祎携范冰冰、张继科等30位当红明星和300多位花椒主播一起亮相。盛典上颁出“花椒年度最佳男女主播”、“花椒最佳人气主播”在内的9项重磅奖项。现场嘉宾云集、星光闪耀，堪称“直播界的奥斯卡”。

周鸿祎自称花椒大主播 花椒之夜为直播正名

360董事长、花椒直播投资人周鸿祎在现场表示，移动直播凭借更加真实、实时互动的特点，正在成为继微博、微信之后全新的社交方式，即将成为下一个互联网风口。

在过去几年里，直播行业并没有完善的市场规则，劣质、低俗的内容充斥在直播行业中，这使直播尤其是主播被污名化，人们对直播产生了很深的误解，弄的直播行业就像是做夜总会的一样，很多主播在歧视下抬不起头来。

花椒之夜颁奖盛典的举办，一方面，集结明星大咖集体开播，与主播同台并为花椒主播颁奖，说明明星群体对直播行业及主播的认可度的提升，反映了直播和主播作为一种社会文化现象，已经逐渐被主流文化接受。

另外一方面，通过对主播进行综合性评选以及对优质内容进行盛大表彰，从而规范直播平台内容的评判标准；同时，为整个直播行业正名，成为去污名化的标志性事件，引导行业向健康持续的方向发展。

范冰冰张继科领衔15位明星轮番直播创行业纪录

14日当天，国际巨星范冰冰、新晋国民老公张继科以及王祖蓝、张震岳、吴莫愁、李响、李艾、王铮亮、曾轶可、白举纲、向佐、邓萃雯、林欣彤、陈子由、热狗、赵泳鑫、冯铭潮、毛俊杰等在内的30位艺人组成的超豪华明星阵容出席活动。其中更有15位明星在3小时内轮番直播，创造了直播行业明星集体开播的行业纪录，彰显了花椒直播在直播行业的号召力和影响力。其中范冰冰花椒直播首秀短短20分钟的直播，就吸引了648万粉丝在线互动创历史新高。

在颁奖盛典上，范冰冰、张继科分别签约成为花椒直播的“首席体验官”和“首席产品官”，此举凸显了花椒直播对主播颜值以及产品技术和用户体验的重视。据周鸿祎介绍，花椒直播在美颜等技术领域领先行业，可以做到不用化妆主播就可以进行美颜直播。领先的美颜技术和最高颜值的偶像入驻，花椒直播成为直播行业的颜值担当。

2016年被业界称为直播元年，随着直播行业的发展，明星对直播的接受度迅速提升，越来越多的明星活跃在直播平台并选择在花椒首播，凸显了花椒直播的顶部资源优势和品牌影响力。

如今的花椒直播平台汇集了众多一线当红娱乐明星、体育明星，通过明星战略为花椒直播带来了大量优质内容，从而吸引了巨大的用户规模和流量。粉丝在追捧明星的同时也提高了对平台的参与并最终沉淀下来。

300主播身价超1.1亿 星芒闪耀成平台中流砥柱

谈到直播，当然避不开主播的话题。可以说，主播已经2016直播元年的最佳代言。主播强大的个人IP与形态不一的多元化特色，使其成为直播平台的中流砥柱。

本次花椒之夜就有超过300位花椒平台当红主播齐齐亮相。据花椒直播负责人介绍，花椒之夜300位主播是平台筛选的最优质的明星主播，累计粉丝量覆盖超过3000万人，累计花椒币更是达到11亿，相当于300位主播的身价已经达到1.1亿人民币，人均36万人民币。

这也是花椒直播“造星计划”不断发力的结果。自成立以来，花椒直播为普通用户提供了一个造梦平台。如今，越来越多的“能人异士”选择通过花椒直播展现技能，获得人气，迈出自己星途的第一步。此前，花椒直播将16位主播送上国内顶级杂志《时尚COSMO》，并荣登封面，成为主播去污名化的标志性事件。这也是花椒直播一直以来打造绿色直播平台的成果，主播和平台依靠优质的绿色直播内容正在逐步融入主流文化。

从素人到拥有数十万的粉丝，直播将即时内容与主播的个人魅力更加立体、真实的展现。同时，花椒直播实时互动的社交属性拉近粉丝与主播之间的距离，满足用户深度社交的需求，或将成为未来互联网社交领域又一平台级流量入口。

花椒直播增速第一 内容为王成制胜武器

根据易观智库统计的“8月移动AppTOP1000榜”数据显示，在汇集社交、娱乐、视频等各类APP的情况下，视频直播类应用依然最热，其中花椒直播是视频直播类最大亮点。花椒直播月环比增长25.76%，相比7月上升70位，成为视频直播里增速最快的直播APP。

作为当前最热的直播平台，花椒直播一直以打造优质直播内容为核心目标，强大的明星阵容和主播资源让用户体验到真实、有料、高质量的直播内容，这也是花椒直播能够保持数月连续高速增长的重要因素。

花椒之夜正是花椒直播明星战略、造星计划等优质内容集中展示，也是直播行业第一个颁奖盛典。未来，花椒直播旨在将花椒之夜打造为下一个芭莎慈善夜，成为直播行业最强的品牌性IP，而内容+社交的模式也将成为花椒直播在直播“百团大战”中制胜的关键性武器。