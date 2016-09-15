十路督查组分赴各省 钢铁去产能冲刺

经济观察网 实习记者 董瑞强 距离完成全年去产能任务，时间已非常紧迫。为加快去产能进度，推动各项政策落地见效，确保全年目标任务严格按进度要求和时间节点顺利完成，国务院果断决策，于8月22日以国家发改委、工信部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环保部、国资委、安全监管总局、银监会、能源局等十部委为主，组成十路督查大军，开赴各省进行钢铁去产能督查。

据了解，此次十路督查大军重点督查的内容包括去产能有关政策的贯彻落实情况、任务分解和进度落实情况、产能实际退出情况、奖补资金筹措使用情况、职工安置情况等八个方面的内容。就其规模、严厉程度和影响力度而言，这次钢铁煤炭行业化解过剩产能专项督查行动，在中国历次去产能行动当中尚属首次。。

工信部最新数据显示，今年1-7月全国钢铁去产能，仅完成全年目标任务的47%；其中产钢大省河北则不到目标任务的35%；超过10省份钢铁去产能工作尚未实质性启动。

根据经济观察报的了解，十路督查组9月初已基本完成督查，但结果并非尽如人意，不少地区仍存在去产能进展迟缓，资金分配尚未完全到位等问题。

在诸多业内人士看来，下半年化解过剩产能还将面临很大的挑战，比如人员和债务问题、责任主体、动力机制不明确的问题等。而尤需注意的，恐怕是将去产能简单化、运动化，这样的倾向可能会对产业形成破坏。

这次督查意味着什么

十路督查组奔赴各个钢铁生产省份督查去产能情况，这样的推进力度不能不算大。

兰格钢铁研究中心主任王国清在接受经济观察报采访时表示，“国务院督查力度加大，下半年去产能进程肯定会加快，效果也会更加明显。各地也开始陆续公布出钢铁去产能具体数字和名单，这有利于解决之前去产能‘糊涂账’和去产能‘作假’等问题。”

“以前并没有如此明确、详细的‘黑名单’，前期淘汰这部分落后产能之后，再进一步淘汰同质化竞争严重、设备陈旧、竞争力不强的产能，当然这比前期难度要更大。因为后续要去的大部分是运营中的产能，这必然涉及大量的人员安置、资产处置、设备处理等难题。”王国清说。

冶金工业经济发展研究中心期货研究中心主任李燕杰告诉经济观察报，“此次专项督查是由国务院多部委的领导带队，仅从这一点就不难看出力度之大。而且有些省市今年去产能任务完成的也不错，其中虽然有不少产能本身就处在关停状态，但只要能够做到彻底关停，或至少拆除动力设备，也算是达到了政策预期。”

不过，在其它业内人士看来，下半年化解过剩产能必然也面临一场残酷的攻坚战。一位来自国有钢铁企业的内部人士向经济观察报表示，目前各地钢铁去产能有几个惯性思维：一是有“等等看”的思想；二是克服不了“人和债”两座大山；三是有“不想去、不能去、不敢去”的思想；四是有“五个不明确”，即哪些企业需要去，用哪些措施、指标去，责任主体、配套政策和动力机制都不很明确。

据了解，此次十路督查大军重点督查的内容包括去产能有关政策的贯彻落实情况、任务分解和进度落实情况、产能实际退出情况、奖补资金筹措使用情况、职工安置情况等八个方面的内容。

国家发展改革委副主任连维良在此前国务院政策例行吹风会上也曾表示，通过专项督查，进一步压实目标责任，及时发现和解决问题，总结经验、推广典型，确保今年目标任务顺利完成。

与前述两位专家观点不同的是，上海钢联研究中心主任、业内知名钢铁分析师曾节胜认为：“总体来讲，国家督查虽有一定成效，但还是‘雷声大、雨点小’，对减产影响有限。去产能还需很长时间，下半年不会有大的突破，当然国家定的指标肯定要完成。”

数据显示，截止2016年7月底，全国28个产钢地区和中央企业累计完成压减炼钢产能2126万吨，仅完成全年目标任务量4500万吨的47%，尽管部分地区已提前完成全年任务，但整体进度低于预期。

发改委新闻发言人赵辰昕在此前例行发布会上表示，7月份以来去产能进度有所加快，但与要求仍有一定距离。并且，各地去产能进度并不均衡，有些地区启动相对较慢。

9月5日，李克强总理在国务院常务会议上再次明确强调，“要积极化解过剩产能，坚决淘汰落后产能”。

李燕杰告诉经济观察报，“下半年钢铁去产能会面临更多阻力和困难，一般来讲，也会有个发现问题、解决问题的过程。此前政策重点关注了人员安置的问题，下一步对其他大家重点关注的问题，比如债务问题，也可能会有一些新的考虑。”

为尽快完成今年去产能任务，此前发改委等相关部门确定了“落实责任、落实措施、落实进度、落实奖罚”的四个策略。很多地方也已根据国家部署，把去产能时间节点提前。

经济观察报了解到，截止8月底，全国共有23个省市先后发布压缩钢铁产能方案，其中22省市确定了今年去产能目标（央企除外），21省市确定去产能目标并落实到企业（江苏省为部分落实）。浙江、湖北、湖南、江西、陕西、吉林、甘肃、云南等省已提前完成全年去产能任务。

作为中国第一钢铁大省的河北，其去产能成效如何历来备受重视。按河北上报国务院化解钢铁过剩产能实施方案，2016年实际安排压减炼铁产能1726万吨、炼钢产能1422万吨；但按各市上报的最新分月计划，预计到11月底河北省完成压减炼铁产能为1840万吨、炼钢产能1600万吨，皆超出全省全年计划任务。

据了解，河北省9-10月计划压缩炼铁和炼钢产能657万吨和533万吨。其中9-10月计划压缩炼铁产能中有效产能为535万吨，占比达81.4%，且集中在10月份。由此可见，相比其它省市，河北省钢铁去产能任务更繁重、阻力更多、压力更大。

中联钢分析师胡艳平表示：“总体来看，全年钢铁去产能目标完成无忧，但未来几个月，河北等产钢大省计划压缩产能中有部分为在产产能，任务、压力较大。”

产能与产量

值得注意的是，包头钢铁集团有限责任公司（“包钢”）炼铁厂2号高炉确定将于10月底前完成拆除，并承诺今后不再恢复生产。国家能源局副局长王晓林率领的第十督查组在包钢督查时表示，这是自中央提出推进供给侧结构性改革以来，全国钢铁行业拆除的最大一座高炉，这将为全国钢铁去产能提供良好的示范效应。

然而，包钢接下来面临最严峻的问题仍然是职工安置问题，2400多名职工除部分适龄人员退休外，其他年轻职工将被转移到其他岗位。

另外，一位来自山东钢铁集团有限公司（“山钢”）的副总告诉经济观察报，“截止8月底，山钢累计淘汰高炉22座，转炉6座，电炉9座，配套的工序也同步实施了淘汰，直接涉及职工2万人。”

“在职工安置方面，实施竞聘上岗制，也可以提前离岗；在工资收入方面，全部与考核指标挂钩，在12个产业板块全部实行‘底薪加提成’的考核方式，进一步拉开职工收入差距。”上述山钢副总表示。

据了解，此次的十路督查中，除第十督查组外，还有工信部副部长辛国斌带领第二督查组到河北、福建、江西、河南等四省开展督查；国家发改委副主任林念修率领的第一督查组，到山东、山西等地进行督查；国土部副部长赵龙率领第五组对甘肃、青海、宁夏等三省(区)进行督查，环保部副部长赵英民带领第六组到广东进行督查；国资委副主任孟建民率领第七组对新疆进行督查等。

但据最新督查结果显示，不少地区仍然存在去产能进展迟缓，资金分配尚未完全到位，职工安置、债务处置难度较大等问题。

有业内资深人士向经济观察报指出，目前国家在去产能执行中还存在诸多问题：一是把市场问题简单行政化；二是行政行为运动化；三是分解任务简单化；四是压减对象无效化；五是简单把产量产能等同化。

上述业内人士认为，去产能政府要适应市场，也要市场化推动，有些地方热衷于加快超额完成任务，这种运动化去产能对产业会造成极大破坏；过去已淘汰过多次的无效产能重新再报，会使去产能无法真正见效；产能并不等于产量，产量取决于市场变化，在淘汰落后产能的同时，提高竞争力才是根本，尤其是通过兼并重组形成一批世界一流的钢铁强企。

据官方数据显示，截至2015年底，我国的钢铁产能将近12亿吨，但是2015年我国的粗钢产量仅为8.04亿吨。由此可见，产能和产量数据明显不同。因为钢铁产能代表的是钢铁工业的生产能力，而生产能力是指企业在满负荷生产下所能生产的最大限度量，而产量则是企业在一定时间内生产出来的产品的数量。

“目前我国政府正在做的是加大政策引导和执行，从环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策进行考核，达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出，但这不能等同于在直接控制粗钢产量，因为产量更多的是市场推动，市场需求放量、价格上涨、盈利空间扩大是刺激钢材产量增加的直接原因。” 王国清说。

中建材大宗网高级分析师张琳向经济观察报表示，“今年去产能任务在数据上肯定会完成，但全年总产量不一定降下来，毕竟去产能不等于去产量。”张琳预测，中国钢铁产量已基本达到峰值，未来数年，产量可能会在8亿吨上下长期波动，不会偏离太多。

据兰格钢铁研究中心数据显示，8月份中国钢铁行业产量继续回升，8月全国粗钢日均产量221.2万吨，环比7月份增长5.7万吨/日，涨幅2.6%；8月份全国生铁产量6019万吨，同比增长3.6%，粗钢产量6857万吨，同比增长3.0%，钢材产量9791万吨，同比增长4.0%。

中钢期货钢材分析师王奕琳告诉经济观察报，“目前来看，国家加码去产能还是有一定成效的，但化解钢铁过剩产能并不一定就导致钢材产量下降，企业可以进行产能置换，把落后产能置换为先进产能。”

除此之外，中国联合钢铁网最新数据显示，本次压缩产能多为无效产能，其中炼铁无效产能为1892万吨，占比为51.2%，炼钢无效产能为4897万吨，占比达70.6%；从企业性质来看，具有压缩产能任务的钢铁企业共140家，其中民营企业占比达88.6%，炼铁产能和炼钢产能分别为2620万吨和5559万吨，占比分别为70.9%和80.2%。

所谓“无效产能”，是指已长期停产的闲置产能，对现有市场无影响，而“有效产能”与此相对，即在产产能。虽然无效产能设备已停止运转，但并未拆除，一旦市场好转，仍有可能复产。

对此，王国清告诉经济观察报，“虽然目前还存在不少无效产能，但就前期来看，也必须有此淘汰的过程，否则，未来去产能就会面临无效产能继续循环上报的危害。”

最严督查下的市场反馈

面对下半年多种因素综合作用和影响下的钢铁市场，王国清坦言，“下半年钢市会出现震荡和反弹，但整体肯定没有上半年好，很难超过上半年高点。”

“下半年炒作因素会趋弱，特别是7、8月份提前透支了旺季炒作因素诱发的市场反弹空间，9月以来市场确实出现了疲软，而且需求也不是很好。但下半年钢价还是有反弹机会的，去产能效果和后期需求刺激效应也会年底显现，各地为完成年初制定的任务，有可能在投资方面大幅放量，对钢价会起到支撑作用。”王国清说。

至于钢铁去产能对市场的影响，李燕杰对经济观察报表示，“我个人始终坚持将短期市场波动、产量波动与去产能分开，或者说统一看待。最近很多人对市场的看法比较迷茫，我认为，过去八个月一些阶段性限制产量释放的因素慢慢过去，四季度又会面临季节性开工困难，但同时，今年以来的一些项目安排，整体上会使今明两年逐步释放一些需求。”

华泰证券钢铁行业首席分析师陈雳告诉经济观察报，“随着环保督查不断加码，以及北方供暖季的到来，限产预期将提前。下半年去产能、限产，叠加库存低位及“金九银十”旺季需求，钢价存在上涨预期，情况好于去年。”

不过，与此不同的是，在王奕琳看来，“下半年的钢市走势比较纠结，钢厂利润好会导致自主生产意愿强，但政府去产能任务又是硬性要求，两者存在博弈。”

这与张琳的观点不谋而合，“下半年钢价，很难预测，但受限产、期货炒作等方面影响，钢价应该比去年高，就目前来看，冷板库存比较紧俏。”

“去产能可能国企执行的更到位一些，中大型国企基本都是板材,所以从这个角度来讲，在供需点上，板材可能会强于长材,毕竟螺纹钢基本都是小型民营企业生产，产量供给缩减不会太明显。”张琳说。

与此同时，曾节胜向经济观察报表示，“下半年钢市与上半年趋同，由于预期炒作的影响，上下波动频率比较大，但均价不会有大的变化。”