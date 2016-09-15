9月15日,是金色家园网“家园915，全生态，益起嗨”购物狂欢节的最后一天，也正值中秋佳节。金色家园网携手央视《等着我》栏目在北京举办《点亮温暖 让爱团圆》大型公益活动，主持人在活动现场公布：“截至9月15日中午12时金色家园网915大促总成交额达到118.25亿元”。

金色家园网成功打造915家庭场景化消费购物节

金色家园网“家园915 全生态 益起嗨”购物狂欢节从2016年9月8日开始，至 9月15日结束，共历时8天，包括房产、家装、家电、家具、家政等全系“家园生态产品”加入狂欢节超值优惠当中，给用户提供一站式家庭消费产品。同时，提供全天“乐视电视1元秒杀”“乐视电视5折秒杀”等多个前所未有的实惠产品吸引用户眼球，让成交量从购物节开始就一路飙升，家庭用户参与消费热情空前高涨。金色家园网瞄准家庭生活全场景需求，成功打造915家庭场景化消费购物狂欢节。

“家园915 全生态 益起嗨”家庭购物狂欢节大获成功，关键取决于两大因素，首先是金色家园网自身品牌定位一站式家庭O2O服务平台，其次是金色家园网特有金管家服务团队；前者精准品牌定位将“915大促”与其他电商购物节建立明确区隔，后者金管家服务团队则闭合购物狂欢节大促线上消费和线下家庭服务环节，保证优质家庭消费购物体验，进而建立高度客户粘合。

购物狂欢不忘社会公益

金色家园网自创立伊始就一直积极支持和参与公益事业。本次“915大促”金色家园网也将携手公益事业，狂欢节期间按照每单成交金额，金色家园网即向公益组织捐赠一定比例善款。

9月15日“家园915 全生态 益起嗨”——点亮温暖 让爱团圆大型公益活动现场，中央电视台广告中心副主任李怡、中国社会福利基金会理事长戚学森、著名主持人倪萍、公安部打拐办主任陈士渠、中央电视台《等着我》栏目组执行导演胡波、宝贝回家寻子网创始人张宝艳、秦艳友夫妇、CCTV年度十大慈善人物“女童保护”负责人孙雪梅、V爱基金代表白皓、中大国际董事长邓晓兰等嘉宾共同出席，见证金色家园网创始人杨波先生现场向“缘梦基金、宝贝回家、V爱基金”捐出公益善款150万元。

金色家园网创始人杨波先生在捐赠仪式上表示:“对企业来说,公益是企业社会责任的一部分,是企业内心深处社会公民意识的体现”。一个企业对公益的态度，代表着对整个社会的责任，象征着社会的文明进步。金色家园网未来还会更多参与社会公益项目中。

118.25亿只是开始

在网络购物已经大众化的今天，金色家园网在众多网购节日中杀出重围，构建起一站式家庭生活消费购物狂欢节，未来金色家园网将更好的整合互联网O2O房产优势和线下垂直家庭消费渠道，为每个家庭提供小到厨房家政清理，大到购房安家、房屋装修、家电换新等全生态家庭产品和服务，形成线上、线下家庭消费闭环，打造最具品质家庭消费模式。

本次“915大促”金色家园网共5大品类产品参与，未来相信还会有更多优质品牌加入到金色家园网平台，今天“家园915 全生态益起嗨”购物狂欢节大破118.25亿只是刚刚开始！