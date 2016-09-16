经济观察报 彭友 徐庭娴/文 举牌大战汹涌，标的上市公司二级市场股价异动频频上演。

当众多大资金纷纷往5%的举牌线上加码时，另一些深谙交易规则的机构，却将持股量精准止步于4.99%。这一进可攻退可守的持股比例，可以令他们实现收益最大化，也令市场资金对这一复杂而暧昧的信号加以想象和寻味。

止步4.99%

翻看广东甘化（000576.SZ）半年报，新进机构“厦门国贸资产管理有限公司－国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划”，持有该公司2204.62万股，占公司总股本4.98%，距离举牌一步之遥，却引而不发跃如也。

2016年8月17日，广东甘化放量涨停，随即公司宣布停牌。9月8日，公司披露重大资产重组停牌进展公告称，经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。

一位市场人士分析，如果广东甘化能够如愿重组成功，股价大涨，上述持股机构完全可以悄无声息退出，而无需进行公告披露。

据《证券法》规定，投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时，应在该事实发生之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司并予以公告，并且履行有关法律规定的义务，否则将视为违规。根据交易规则，对于持股比例已达5%以上的投资者，股份每增加或减少5%，均应及时履行报告和信息披露义务，在报告期及报告后两日内不得再进行买卖。对于私募机构来说，精准持股4.99%不仅可以回避公告，降低行踪曝光度，在另一方面还可以在增持减持行为上免受举牌带来的诸多限制。可以说，持股“4.99%”成为了一道进可攻退可守且又利益最大化的界线。

此外，未及举牌线为持股机构增减持行动提供行事便利，股东可以随时卖出股份而无锁定期限，更不会形成短线交易等。根据《证券法》第47条，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

在今年半年报中，安邦保险继续持有欧亚集团793.84万股，占总股本4.99%。自从去年底以来，安邦保险一直持有这个比例至今。截至今年6月底，“前海人寿－海利年年”、“前海人寿－自有资金”两个账户持有太平洋比例分别为3.30%和1.60%，合计达4.90%。类似的，机器人已持有1361.96万股中兴商业股份，占总股本的4.88%。“值得注意的是，还有一些减持是通过大宗交易，交易对手已经确定。而4.99%的减持比例，使受让方无需构成举牌。”上海一位市场人士分析。

7月22日，顾地科技公告称,公司持股5%以上的股东广东顾地于2016年7月20日、7月21日通过大宗交易方式减持公司股份1725万股(占公司总股本的4.99%),减持均价为20.12元/股。去年6月，宝莫股份控股股东长安集团将所持1.7亿股股份转让给7位自然人，其中，两位自然人各获得4.99%。

当然，也有一些极端案例，买入方希望实现举牌，却被上市公司不予认定。瑞莱嘉誉在7月28日股市收盘后以电话及传真的方式告知慧球科技相关增持事项，前者通过上交所集中竞价交易系统买入公司股票合计 1973.96 万股，占公司总股本的4.999978%，要求公司披露权益变动报告书。然而，慧球科技认为瑞莱嘉誉持股比例未达到5%，未达披露要求，不予披露。上交所对此表示，根据其在2012年修订的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》第十六条规定，该指引所称达到1%、2%、5%、30%、50%等具体持股比例的“达到”，实践中的取值范围为该持股比例的前后一手。所以4.999978%的持股按照向前一手属于达到举牌线。

复杂而暧昧的信号

统计数据显示，今年以来，沪深两市累计发生73次举牌事件，涉及41家上市公司，其中15家公司被举牌两次以上。举牌者背后的真实夙愿向来难以揣度，无论是控制权之战，还是潜伏壳资源，抑或是协商收购等，在千丝万缕的背后利益战下，“举牌即涨停”的现象则频频在A股上演。

8月29日，杭州睿康体育文化有限公司通过大宗交易买入远程电缆 1200万股，占公司总股本的1.67%。此次权益变动后，杭州睿康持有股份占远程电缆总股本的5%。受举牌消息影响，次日早盘，远程电缆开盘后迅速拉至涨停。在这样不断上演的剧情下，举牌概念股随之水涨船高，4.99%股东的披露无疑也向市场释放利好消息，成为投资者关注的一大焦点。

而从私募机构的出发点来看，持股4.99%便显得颇有几分意味深长。事实上，尽管4.99%未及举牌线，但当一个股东悄然将持股比例增至4.99%这个界线时，近乎于将自己曝光，并引起上市公司的警觉。然而，有私募表示，如果资本想谋求行使自己的权利，就很难避开“4.9%”这道坎儿。相比举牌的高调亮相，犹抱琵琶半遮面的“4.99%”向市场透露出同样复杂却更为暧昧的信息。首先，“4.99%”这个行内话语不仅代表着该上市公司的某些特质已被外来资本相中，还彰显了外来资本试图通过最大限度的“隐身”来同时达到把握发言权和利益最大化的诉求。而出于资本运作等原因，他们有意识地回避信息曝光。

其次，不少私募布局4.99%策略还意在搭载并购重组热潮。例如，前述厦门国贸资产管理有限公司-国贸资管鑫汇赢8号资产管理计划出现在广东甘化半年报中，持有公司总股本的4.98%，随后公司因筹划重大事项停牌。再譬如，就在半年前，曾经的私募冠军创势翔投资连续举牌两家上市公司，分别为3月11日的通达动力和3月21日的欣泰电气。虽然创世翔在欣泰电气上栽了大跟头，但通达动力还是精准停牌筹划重大事项，本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产。持股4.99%的私募作为潜在举牌者或成为推动上市公司并购重组的重要因素。

惠祥投资总裁殷佑嘉对经济观察报表示，对于市场来说，与举牌红线仅有毫厘之差的4.99%持股比例，或多或少地向市场暗示了上市公司潜藏的价值，从而带给市场巨大的想象空间。“4.99%”成为投资者与上市公司彼此心知肚明的一个特殊暗号，也逐渐成为震荡市行情下市场关注的焦点。至于最终会否越过“4.99%”这条界限，则要看持股机构进一步的布局策略。