1000亿！苹果挨欧盟反避税第一刀，下一个是谁？

经济观察报 杜涛 韩松/文 欧盟或许这一次不再对爱尔兰、荷兰、卢森堡的低税率客气了。爱尔兰等国的宽松税率吸引了多少知名公司，苹果、亚马逊、星巴克、麦当劳等，还有在2016年一直沸沸扬扬要挪窝去爱尔兰的辉瑞制药。

结果是苹果公司挨了欧盟反避税宣言后的第一刀，这一刀价值130亿欧元，接近1000亿元。2015年北京市的财政收入是4700多亿元。

今年8月30日，欧盟委员会裁定美国苹果公司在爱尔兰非法避税130亿欧元，苹果公司须将这部分税金返还给爱尔兰政府。这将是欧盟对成员国企业税务实施监管以来开出的最大追税单。

欧盟裁定后，爱尔兰政府向欧盟表达了抗议，认为这一决定侵犯了国家主权，并坚持称苹果已向爱尔兰支付了应付的全部税款，不存在任何国家补贴，也未向苹果公司提供任何税收优惠待遇。

国际税收专家、金杜律师事务所税务合伙人叶永青告诉经济观察报记者，欧盟这次反避税主要是实现欧盟内部的税收公平，苹果公司利用爱尔兰的低税率达到少缴税的目的，对于苹果公司来说，他真正要避的是美国本土的税，美国企业所得税的税率是35%，爱尔兰对外公布的税率只有12.5%，更可况苹果极有可能获得更低的税率，欧盟委员公布的数据显示，苹果公司在欧洲业务的实际企业税税率从2003年的1%下降到了2014年的0.005%(即每2万元交税1元)。

简单说，欧盟此次发起反避税调查，就是要通过税收罚款，防止欧盟内部为了吸引境外企业投资而实施过低税率。这也意味着，接下来，欧盟还将对更多享受到过低税率的企业开出罚单，受到影响最大的并不是企业，而是欧盟内部的几个税率过低国家，比如爱尔兰、卢森堡。

苹果的“三明治”避税

传统的利润转移主要是企业将利润从高税负国家转移到低税负国家或地区，常用的方法就是转让定价。但是，这次苹果被罚，利润依然留在欧盟内部，并没有转移到美国，因此欧盟直接针对的是爱尔兰的税率过低问题。

欧盟要做的是BEPS（税基转移与利润侵蚀）下的有害税收，也就是各个国家滥用税收优惠来竞争，欧盟建立欧洲公平市场竞争的格局，而税收是公平竞争的重要要素。

9月4日，欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克在G20新闻中心召开发布会上表示，苹果被要求向爱尔兰政府补交145亿美元税款，这一处罚没有针对美国，只是欧盟明确规定，国家政府机构不能对某一个企业提供政策优惠。

苹果在上世纪80年代首创的避税架构被称为“双层爱尔兰夹荷兰三明治”。一位业内人士告诉经济观察报记者，这是传统四大会计事务所（普华永道、安永、德勤、毕马威）中的一家专门为苹果做的避税设计。

“三明治的结构两边是面包中间是肉。这其中低税率的爱尔兰属于肉，美国是最大的原动力国（开发、拥有知识产权），其他国家是利润来源国，属于两片面包。现在通过结构安排和无形资产安排，将主要利润都是通过爱尔兰的公司来确认，享受非常低的税率，这样看起来像个三明治。”一位国际税收业内人士告诉经济观察报记者。

还是以苹果公司为例，利润留在了爱尔兰，这部分利润没有分配给美国的本土公司，就不用在美国缴税。

“这样苹果公司将自己的利润主体留在爱尔兰，这部分就是‘三明治’中的那块肉。”上述国际税收业内人士告诉经济观察报记者。

苹果公司这一套避税的操作办法，在2013年就被美国参议院常设调查小组委员会质疑苹果最近利用美国税收法的漏洞避税。在2013年5月，苹果CEO库克（Tim Cook）在美国参议员们面前接受税务听证。

幸运的苹果当时逃过一劫。

因为美国公司的企业所得税高达35%，爱尔兰明面的企业所得税率为12.5%，就算这样苹果公司可以少交三分之二的所得税。

也就是这样，巨大的利益冲动，让美国公司不断前赴后继的搬家去爱尔兰。比如辉瑞制药，在2016年辉瑞制药利用爱尔兰与美国税收倒置的问题。

所谓税收倒置，是指美国本土企业通过并购海外公司改变注册国，由高税率国家迁往低税率国家，以达到规避美国国内高额所得税的目的。

谁会是下一个

2016年的7月12日，欧盟议会通过了欧盟反避税指令（Anti Tax Avoidance Directive，以下简称“指令”），该指令是今年年初颁布的“欧盟反避税一揽子计划”的一个组成部分，是欧盟反避税行动计划中的关键一步。指令涉及五个方面的反避税规则，即混合错配安排限制、受控外国公司规则、集团公司间贷款的利息扣除限制、退出税以及欧盟一般反避税规则。其中，前三项分别对应经济合作与发展组织（OECD）税基侵蚀和利润转移（BEPS）第2-4项行动计划，后两项则是具有欧盟特色的反避税规则。

这个时候，或许在欧盟的名单上已经有了一长串的我们早已耳闻能详的公司名称。是星巴克、亚马逊、谷歌，还是欧盟内部的菲亚特汽车公司，或者其他企业？

容克在9月4日的发布会上表示，根据欧盟成员国资金援助规则，相较于本地公司，爱尔兰政府给予苹果以特殊的、更低的税收待遇，这是非法的。

但是苹果似乎并不打算对欧盟的裁定束手就擒。

苹果CEO蒂姆?库克也旋即发表公开信表达不满，并提出上诉。库克否认了欧盟所谓漏税的指控，他称欧盟的这一裁决将对欧洲企业产生严重后果，而且他相信欧盟的裁决将会被撤销。

苹果公司的首席财务官梅斯特里在新闻发布会上表示：“苹果是在爱尔兰纳税最多的公司，是美国纳税最多的公司，也是全世界纳税最多的公司。”

而被避税最多的美国政府，在此时也以强烈回应的方式介入了这一事件，美财政部表示，如果欧盟坚持继续对美国公司进行此类调查，美国将采取应对措施。

税智俱乐部创始人赵卫刚告诉经济观察报记者，美国作为苹果的居民国，美国最先挑战苹果的税收问题，但面对欧盟的裁决，美国坚决反对。其原因是苹果如果向爱尔兰缴纳130亿欧元的巨额税款，这些税款最终会通过抵免机制减少苹果公司在美国的纳税义务。另外，苹果公司宣布近期要向美国母公司汇回利润，使美国政府产生征税的预期，也坚定了其支持苹果公司的立场。

爱尔兰政府对欧盟的裁决表达了抗议，认为并没有给予苹果公司特殊的优惠。

“现在爱尔兰80%的公司税来自跨国公司。爱尔兰担心惩罚苹果公司，会影响跨国公司对爱尔兰的信心，引发跨国公司资本外逃，以及减少爱尔兰的就业机会。因此，爱尔兰表态支持苹果，向欧盟提出申诉。未来即使申诉失败，也不大可能会执行欧盟的裁决。”赵卫刚认为。

早在2012年底，英国议会就向星巴克、亚马逊和谷歌公司提出“避税”调查。因为有调查发现，这些跨国企业长期以来缴纳给英国政府的税收少得可怜。事实是这3家公司都将“利润”转移到低税率地区的分支机构以达到避税目的。

欧洲经济与财政事务理事会(E-COFIN)最近公布的数据显示，每年欧盟境内因为避税行为造成的损失高达500亿欧元~700亿欧元。这应该是推动欧洲各国最终在反避税决议上签字的最大背景，也是欧盟最终决定拿苹果开刀的重要原因。

“打击国际避税需要政府间合作。即使欧盟这样的政府间组织，如果没有获得相关国家谅解，单独行动，也可能无功而反。”赵卫刚告诉经济观察报记者，打击国际反避税，首先要取得相关政府各方的支持。要做到这一点就要善于利用现有的税收合作平台和机制，如G20和BEPS，并且借助各方已经达成共识的BEPS行动成果。这一点对包括中国在内的各国政府都有借鉴意义。