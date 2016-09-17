斥资3000亿，亏损四成多：上市公司“炒股”成绩惨烈

经济观察报 姜鑫/文 潮水褪去，裸泳者现。沉浮在股海里的，不仅仅是众多散户和机构投资者，还有作为资本市场主体的上市公司们。

2016年上半年，经过开年伊始的“熔断”风波以及二季度的调整震荡，A股市场成为了全球股市的领跌力量。数据显示，上半年，创业板指累计下跌17.92%，中小板指累计下跌17.88%，沪指累计跌下17.22%。根据东方财富Choice全球主要股指排名，沪指、深指仅次于富时意大利MIB指数(-25.44%)、日经225指数(-18.17%)分别排在跌幅榜的第三名和第四名。

随着上市公司半年报披露大戏的落幕，不但长袖善舞的金融机构的投资成绩单被市场所关注，爱好“炒股”的“实业军团”们的投资情况也浮出水面。中报披露后，中信证券自营业务巨亏55亿的“炒股”成绩单成了众多投资者的心灵慰藉；投资收益所累，中国人寿净利近七成的下滑更是印证了投资环境之艰难……

3634.5亿元入股市

3634.5亿元，这是上半年A股上市公司购买A股、港股以及海外市场股票的投资总金额。

据同花顺iFinD统计数据显示，包括证券、保险、银行等金融机构在内，A股上市公司中有488家公司交叉持股，较去年同期的510家下降了4.5%。而如果将持股范围扩大到港股和海外市场，数据显示，A股上市公司在上半年证券投资总额达到3634.5亿元，有2111只股票出现在上述“炒股”军团的证券投资明细中，其中港股占比逾10%。除去金融机构外，有超过500家企业进行了证券投资，投资金额总计为2454亿元，涉及股票1730只。

在上市公司所投资的股票中，中国平安、招商银行等金融行业股票最受青睐，中国核建以及“两桶油”等中字头蓝筹股次之。此外，医药生物、房地产、采掘、化工、电子公用事业等行业也多有涉及，颇有散户风格。在被投资的上市公司中，交通银行、国泰君安、海通证券、申万宏远、中国平安、中信证券、兴业银行等公司股票均有10家以上的上市公司买入，而最为抢眼的是交通银行，数据显示有66家公司在上半年持有了交通银行股份。

相对于非上市公司来说，上市公司的融资更为容易，因此花起钱来也毫不吝啬。

同花顺iFinD统计数据显示，在所有上市公司的证券投资投入中，西水股份力压众多金融机构仅次于海通证券排在第二位。西水股份是天安财险的控股股东，据西水股份半年报显示，上半年，其证券投资合计投入972.28亿元，其中776.17亿为期末持有的其他证券投资，而剩下的200多亿元则分别买入了兴业银行、民生银行以及中国平安的股份，其中兴业银行的投资成本高达80.8亿元，值得注意的是，除去长期股权投资外，西水股份对兴业银行的投入是所有“炒股”上市公司中对个股投入中最高的额度。而西水股份对中国平安的50亿投资则排在个股买入额度第二位。由于斥资49.6亿买入招商银行，上汽集团排在了个股投资投入富豪榜的第三位。

刚刚在今年2月份控股国华人寿的天茂集团也是隐藏的富豪，公司斥资近50亿元买入了天海投资和长江证券的股权，目前在两公司持股比例分别为14.45%以及4.99%。

有钱任性的说法在资本市场同样适用。随着半年报披露的结束，创业板第一股易主，以养猪为主业的温氏股份在成为创业板市值第一股的同时也成为了创业板最赚钱的公司。报告期内，温氏股份实现营业收入283亿，净利润同比增长330%达到了72.27亿元，占540家创业板公司总利润的16%，净利润率高达25.44%。就是这家月赚12亿元的养猪企业成为了A股市场买买买最为任性的一家。同花顺显示，上半年，温氏股份持仓股数高达36只，涉及金融、影视、消费、环保、公用事业等多个行业。

但是，上半年猪肉行情与资本市场的走势并不一致，温氏股份的“炒股”收益却并不乐观，数据显示，公司可供出售金融资产等取得的投资收益为-1697万元，经济观察报发现，公司持仓的36只股票中，有10余只股票的账面价值仍然低于投资成本。

国字头蓝筹中国交建也没闲着，报告期内公司持有股票数量高达27只，其中有5只为港交所上市股票，涉及金融、房地产、交通、电力等多个行业；从事商业贸易的物产中大同样也是“炒股团”中的一匹黑马，上半年公司持仓了浦发银行、包钢股份、迈克生物、上海石化等23只股票，投资金额达数亿元。

“炒股”得与失

不过，上市公司“炒股”的是非曲直一直都是资本市场备受争论的话题。一边是市场人士对上市公司“不务正业”的担忧，一边是上市公司为了提升公司资金使用效率，利用资本反哺实业的美好愿景。在牛市时期立竿见影的投资收益以及增靓业绩充满着诱惑，但在市场行业波动剧烈时期亦面临极大的考验。

上半年，A股市场并不平静。经历了几度熔断季度调整后，A股市为了全球股市的领跌力量。沪指、深指更是成为全国股指跌幅排行的第三名和第四名，在此背景下，投资收益普遍不乐观。

据同花顺iFinD统计数据显示，在披露了可供出售金融资产公允价值变动损益的上市公司中，有超过83%的上市公司在上半年取得了负收益。

剔除金融机构后，可供出售金融资产公允价值变动损益亏损最为严重的是“炒股”军团中的元老级公司雅戈尔。2007年进入资本市场，股龄长近十年的雅戈尔可谓见证了股市的沉浮。2008年股市大跌，因重仓10只股票浮亏6.8亿，雅戈尔引起了市场人士的注意。后来，由于大规模参与定增，雅戈尔更是在2010年取得了与营业利润不相上下的投资收益。2014年下半年后，新一轮牛市启动，雅戈尔再度发力，投资收益一度高达60亿元。随着上半年市场的波动，公司的可供出售金融资产公允价值变动为-33.27亿元。然而值得注意的是，由于四次打中新股，以及会计核算方法变更，公司最终摆脱了投资收益亏损的命运。除此之外，上汽集团、中国交建以及天宸股份的可供出售金融资产公允价值变动损益亏损额度也在10亿元以上。

相对于动辄忍痛割肉的散户来说，上市公司显得更为稳健。同花顺iFinD统计数据显示，在披露了处置交易性金融资产取得的投资收益的公司中，仅四成多的企业收益为负值。中国铝业、豫园商城、中集集团、中兴通讯、中船防务几家公司处置交易性金融资产投资收益的亏损额度高居榜首，均在1亿元以上，排在第一位的中国铝业亏损规模达到4.9亿元。

反之，绿地控股、华闻传媒、三一重工、豫光金铅、国投安信等公司非但未在报告期内割肉，还取得了不错的投资收益，特别是绿地控股处置交易性金融资产取得了高达9.57亿元的投资收益。

股市无常胜将军。作为上市公司来说，一旦投资收益下滑，公司整体利润也会受到影响。

由于是股票投资亏损及借款利息增加，近期风头正盛的廊坊发展交出了亏损的成绩单。中报显示，廊坊发展报告期内实现营业收入1651.23万元，同比增长1093.82%；实现归属于上市公司股东的净利润却出现了-1429.49万元的亏损，上半年该公司的证券投资收益为-713.5万元。

同样因“炒股”亏损而拖累利润的还有近几年的“炒股”新秀兰州黄河。有着“西北啤酒王”王之称的兰州黄河在上半年实现了营业收入3.55亿元，实现净利润-3197.5万元，而扣除非经常性损益的净利润却为552.85万元。主营的啤酒业务本是盈利的，为何最终出现了亏损？市场人士认为与公司“炒股”成绩不无关系。中报显示，2016年上半年，公司持有7家上市公司的股票，最初的投资成本约为2.79亿元，期末账面价值为2.04亿元，这也意味着公司期间损益为-5455.72万元。