谷澍出任“宇宙行”行长 银行家换代迎来“60派”新纪元

经济观察报 胡群/文 空悬3个多月，工行行长人选终于落定。

1967年出生的工行原副行长谷澍将出任行长，由此成为国有大行中最年轻的行长。

这位“60后”的银行家曾分管过国际业务部、运行管理部、电子银行部、法律事务部、渠道管理部、信息科技部，而这些部门大都是工行未来的战略重点，如国际业务部、电子银行部、信息科技部。“经济新常态必将催生金融新常态。”谷澍2015年曾在《中国银行业》上撰文称，经济新常态给银行经营带来了许多严峻挑战，更为银行业实现更长时期、更高水平、更可持续的发展，提供了新动力和前所未有的机遇。银行管理者既要有直面挑战的勇气和信心，更要有善于在新常态下捕捉新机遇的智慧与能力。

历经股改、上市，中国银行业在过去的十多年中得以高速发展，随着金融改革提速，利率、汇率市场化和人民币国际化进程加快，同业竞争日趋激烈，跨界竞争此起彼伏，客户金融需求快速变化，金融加速脱媒，监管更趋严格，中国银行业再次走到了十字路口，原先引领中国银行业走向成功的银行家们，绝大部分已功成身退，而新一代掌舵者大都为“60后”。他们将如何引领中国银行业通过经济下行周期的考验，并且持续创新、不断发展？

工行进入“满谷”时代

9月12日上午，中组部到工行召开会议，宣布原副行长谷澍接任工行行长。工行新闻处表示，具体信息将以公告为准。按照程序，在组织部门宣布任命、银监会核准任职资格等之后，谷澍将正式出任工行行长。这意味着，工行将正式步入“易会满-谷澍”时代，而两位均为60后的新一代银行家。

财报显示，截至今年上半年，工行拨备覆盖率为143.02%，拨贷比2.21%，均低于银监会《贷款损失管理办法》要求的150%拨备覆盖率、2.5%拨贷比的监管红线。“工行这种处理方式，也得到监管部门理解。”易会满对于工行低于监管标准还给出两点理由。第一，工行拨备提取一直坚持稳健、审慎原则，动态真实提取拨备。工行整个拨备提取符合中国会计准则与国际会计准则，得到了审计师的认可。第二，在当前经济放缓，结构调整阵痛期大环境下，银行通过适度释放拨备资源，加大处置不良贷款是稳健经营的正常举措，践行了拨备覆盖率“以分补欠”的逆周期管理的原则。“认识新常态，适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，也是银行业发展的大逻辑。”谷澍此前撰文指出，2006年完成股改上市后的五、六年间，工行净利润年均增速为30%左右，总资产增速在15%左右，完成了一轮跨跃式的增长，成为存款、贷款、总资产、一级资本、营业收入、净利润等多项指标全球第一的银行。

然而，银行高速增速的时代正在远去。2015年工行净利润增速仅为0.5%，2016年中报显示，净利润增速为0.8%。

工行进入“满谷”时代后，将会如何发展？易会满表示，面对工行利润增速放缓的问题，除了加强风险成本控制外，还要通过调整结构、加快转型、创新能力的提升来实现利润的可持续增长。而谷澍认为，商业银行通过核心金融服务能力的提升，实现更加均衡化、集约化的可持续发展，并加快向轻资产、轻资本方向的转型。在经济新常态下，银行新动力来自于经济结构调整带来的业务机遇、银行资产的存量优化和结构调整、银行经营转型特别是资产管理和零售业务的发展、互联网金融以及我国新一轮高水平对外开放和银行国际化发展。

到新兴市场去

麦肯锡认为，国际金融危机后，世界经济步入恢复、调整和变革期，中国经济面临增速换挡和结构转 型升级，金融生态也相应发生变化，新的经营环境给中国银行业带来了更大的生存压力和更为艰巨的发展挑战。当前，中国金融改革提速，利率市场化和人民币国际化进程加快，同业竞争日趋激烈，跨界竞争此起彼伏，客户金融需求快速变化，金融加速脱媒，监管更趋严格，这些都给商业银行的发展带来了严峻挑战。

而谷澍认为银行在经济新常态下捕捉的新机遇大都是鼓励银行进入新兴市场。作为工行原副行长，谷澍分管国际业务部、运行管理部、电子银行部、渠道管理部、信息科技部等，大都为工商银行，乃至中国银行业的新兴领域，而工行已在这些领域取得一定成效。

以国际业务为例，截至上半年末，工行已在全球42个国家和地区建立了412家境外机构，其中123家境外机构分布在国家重点战略“一带一路”沿线的18个国家和地区。境外机构总资产达到近3048亿美元，较上年末增长8.9%，实现拨备前利润折合人民币120.9亿元，比上年同期增长5.87%。

在互联网金融业务领域，截至上半年末，工行的网络融资余额已达6040亿元，较上年同期大增幅长15.38%，继续成为国内最大的网络融资银行。工行企业网银客户总数已突破460万户，年交易额超过450万亿元。目前，工商银行超过90%的对公业务通过企业网上银行办理。截止今年8月末，“工银融e行”的客户数已达2.43亿户。

中信银行信息技术管理部总经理王燕认为，工行在信息科技领域已是国内最为领先的银行。工行信息科技部总经理吕仲涛在接受经济观察报专访时表示，无论科技如何变化，银行都会存在，只是形态可能会发生变化，运作模式有一些表象的变化，但科技不是颠覆银行，只会促进银行自身的转型发展。

虽然，工行在互联网金融领域已取得一定成效，但随着科技金融以及民营银行势力逐渐壮大，越来越多传统金融行业的人才投身到互联网金融，如工行电子银行部前总经理侯本旗已在今年3月离职。传统金融机构人才的跳槽已被视作行业风向标，备受瞩目，也敲打着业内人士的信心。一方面成熟的互联网金融人才加速流失，另一方面却难以吸引优秀的互联网金融领域的毕业生加入银行。

“传统金融机构并没有一套系统化的方法吸引、培养这些人才，让其融合其中，因此，它并没有形成一个持续的人才流动环境。”波士顿咨询董事总经理何大勇向经济观察报指出，传统金融机构目前的管理模式已对互联网金融人才缺乏吸引力。

中国银行业协会发布的调查报告显示，信用风险防范难度加大，在“增加存款”和“维持净息差水平”方面也存在较大压力；综合化经营趋势明显，但风险管控能力与综合化人才缺乏成为主要制约因素。这不仅是易会满、谷澍面临的困境，更是中国银行业面临的难题。然而，随着越来越多的60后银行家走向前台之时，他们面临的困境还远不止此。

60后银行家走上前台

经济观察报记者根据公开资料统计15家大中型银行发现，仅有三家银行行长为50后，其余均为60后。

“新一代的60后银行家更加市场化，专业性更强。”一位股份制银行中层人士向记者成称。

麦肯锡认为，传统业务发展及盈利能力难以为继，中国银行业必须加速产品、服务创新以适应新的客户需求和竞争环境。另一方面，颠覆式技术的迅猛发展，将可能重写银行业格局。前所未有的严峻经营环境要求60后银行管理者必须以创新求生存、图发展。正如民生银行董事长洪崎此前向经济观察报记者所言：银行业最容易赚钱的时代过去了，接下来能否赚钱就要看各家银行的战略和管理了。

然而，面对银行内外部经营环境的深刻变化，中国银行业目前公司治理水平、创新的速度、广度和深度都不够，如何以创新驱动新发展？在更加激烈的市场环境中，需要60后银行管理者具有更强的市场快速反应能力，对金融专业更深刻的理解能力，以应对更加成熟市场、消费者和监管。

这是老一代银行家们未曾遭遇的境况，甚至在全球范围内也没有成功先例可参考。这是60后银行家的新使命，也是其建立功业的难得机遇。