腾讯影业发布21个影视项目为“泛娱乐”布局

经济观察网 记者 刘昫呈 9月17日，主题为“新探索·共生长”的腾讯影业年度发布会在北京举行。在发布会上，腾讯影业发布了全新片头，随后连发21个影视项目并宣布与胡海泉（北京撲度春橙文化传媒有限公司）一起探索艺人经纪业务。在人才发掘与吸纳上，腾讯影业将通过“NEXT IDEA”计划大力扶持青年影视人才，并宣布签约钮承泽等中坚力量成立战略合作卫星工作室。发布会历时两小时，集中展示了腾讯影业成立一年来的业务进展与布局思考。

作为腾讯互娱“泛娱乐”布局的重要一环，腾讯影业十分重视IP的构建、多元业务的联动以及作品的创新探索，在此基础上，本次发布会首次明确提出了“年轻”、“独特”、“高品质”、“连接”四大业务标签，本次发布的影视项目里，既涵盖了《藏地密码》《金刚：骷髅岛》《古董局中局》这些已经为市场验证过的经典明星大IP；也不乏《中邪》《少年》，这些从腾讯NEXT IEDA及合作伙伴北京大学生电影节、FIRST青年电影展等内外人才平台上发掘出的新人及新类型作品探索；’既有《择天记》《拓星者》《飞车纪元：钢铁的天使》这些衍生自腾讯互娱旗下文学、动漫或游戏平台上的内部IP联动，也有如《恐龙特急克塞号》《兔斯基》这种基于外部优质IP展开的泛娱乐开发。

整场发布会，腾讯影业共邀请世界著名编剧David S. Goyer、导演陆川、张小北、杨树鹏、作家马伯庸、制片人马珂、唐丽君、杨晓培；演员陈数、刘松仁等40余位来自影视不同领域的合作代表上台，共同完成项目发布。

程武：“年轻”“独特”“高品质”“连接”，是腾讯影业现阶段做电影的方向

腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武在题为《新探索·共生长》的战略演讲中表示，对电影来说，最大的投资永远是“耐心”。电影产业已站在新起点上，有精品才有未来，要勇于探索、为既定认知的“圆圈”之外的想法和人提供机会，腾讯影业希望能跟所有志同道合的伙伴，一起打造更多动人的故事，探索更多的可能，共建良性生长的协作生态。对于要打造怎么样的电影，腾讯影业希望它们能拥有几个特性：年轻、独特、高品质和连接。

腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武

首先，是年轻，希望题材年轻，风格年轻，贴合年轻人的想法和新的思潮；

第二，是独特，希望能有独创性，能给人意料之外的惊喜感，要勇敢，最好能超越既有认知；

第三，是高品质，无论是投资规模多大的影片，都不能粗制滥造，一定要有品质的坚守和十足的诚意；

第四，是连接。一个是腾讯影业一直在说的“不孤立做电影”；二是希望能够围绕IP价值构建，与文学、动漫、戏剧、游戏、衍生品等业务做充分的泛娱乐联动；最后，是在与内外伙伴开展合作时，可以有更大空间和更多可能性的影片。

程武表示，围绕这个方向，腾讯影业旗下的三个工作室中，大梦电影工作室，将会更多探索新题材、新类型的影片，黑体工作室则会更多尝试电视剧和电影联动的影剧开发模式，而进化娱乐工作室会致力于打造原创动画电影。

对于时下行业热议的IP对于电影的价值到底有多大，程武也提出自己的看法，他认为，其实这个问题出发点就错了。我们不应该问IP能带来什么，而是问自己能为IP贡献什么。如果只把IP作为降低认知门槛、提升用户量的工具，只考虑IP变现能力，其实就是在消费粉丝的热情。但实际上，IP背后是一个个活生生的人。只有尽一切可能，去尊重、爱护这个IP，用精品去为这个IP添砖加瓦，粉丝才会觉得自己的情感被认真对待，才会买账。

随后，程武正式发布了腾讯影业全新片头。

大梦电影工作室: 12部IP 针对年轻用户探索新题材新类型

”不孤立做电影，不刻意做电影。“腾讯影业副总经理、大梦电影工作室总经理陈洪伟表示，在电影类别上，大梦的具体选择标准是，Young、Fresh、Fine、Smart。

本次发布会上，大梦工作室共发布12个影视项目。

腾讯影业副总经理、大梦电影工作室总经理陈洪伟

1、《少年》

腾讯影业成立后主控宣发的首个影视项目，将于12月9日上映。导演杨树鹏、演员欧豪、郭姝彤出席了本次发布会。杨树鹏表示，《少年》是一部区别于国内现有青春题材、十分有特色的青春罪案类型电影。

2、《拓星者》

根据腾讯动漫平台同名作品改编的科幻题材电影，目前已进入准备开机阶段。作为一部有别于好莱坞风格的科幻片，导演张小北在现场讲述了新的类型片对于当前中国电影市场的意义。

3&4 《十万个冷笑话2》、《雪孩子》

陈洪伟与导演卢恒宇、李姝洁共同发布了两个IP项目，一个是《十万个冷笑话2》最新进度；另一个是全新发布，对于上世纪80年代上海美影厂经典动画片《雪孩子》的重新演绎。导演李姝洁介绍表示，《雪孩子》是童年时的梦，希望能和腾讯影业一起，做出安静的让人接受的作品。上海美术电影制片厂有限公司副总经理陈波、北京微影时代科技有限公司CEO林宁也参与了共同发布。

5、《绝世高手》

陈洪伟与联合出品方宸铭影业董事长董宸辰共同发布了喜剧电影《绝世高手》。

6、《两万里计划》

陆川导演的《两万里计划》，成为大梦工作室尝试的首部泛娱乐电影项目。陆川表示，这是一部具有国际市场目标的作品，他希望在推进电影的同时，可以同时推动游戏、动漫、文学的综合开发，显然，腾讯是最合适不过的合作平台。

陆川与腾讯的泛娱乐合作渊源已久。早在2012年，腾讯刚在业界提出泛娱乐概念时，陆川便担任腾讯互娱泛娱乐大师顾问团首席影视顾问。

7、《斗战神》

5年前，一款CG预告片让诸多玩家了解到了一款取材于西游的游戏——《斗战神》。5年后，《斗战神》同名电影项目正式启动，屡创佳绩的西游系列电影制片人刘晓光担任监制。刘晓光在现场分享，为什么会选择《斗战神》作为西游电影探索的下一个作品。

8、《通职者》：

改编自腾讯动漫平台同名作品。陈洪伟与出品人马珂、导演来赫共同发布了这部中国首部网台联动的季播剧。出品过《蜗居》、《让子弹飞》的马珂表示，这部“探案+搞笑‘’型漫画，深受年轻人喜欢，在腾讯动漫上的数据十分好。虽然这是个想象出来的故事，不像手头做的现实主义作品有把握，但仍想尝试。

9、《全民突击》

改编自腾讯游戏旗下的明星IP，华策影业总经理傅斌星参与了共同发布。

10、《恐龙特急克塞号》

曾经风靡全球的明星IP ，70、80后成长的集体回忆。著名日本制片人一濑隆重在现场介绍了对于《恐龙特急克塞号》的全IP开发想法，以及对于腾讯影业产业布局的期待。

11、《金刚：骷髅岛》

《魔兽》之后，腾讯影业与传奇影业再度携手。

大梦电影工作室发布了12个影视项目

黑体工作室：8部IP 积极探索影视联动、影游联动新模式

腾讯影业副总经理、黑体工作室总经理陈英杰表示，黑体更多关注当代年轻人的审美趋势和热点转换。新鲜的题材，好的故事，是黑体工作室的项目选择标准。

腾讯影业副总经理、黑体工作室总经理陈英杰

从年初《火影忍者博人传》开始，黑体便开始探索影视联动、影游联动的新模式，希望通过紧密的生态联动，共同助力IP成长，同时帮助影视投资获得更多衍生收益。”

黑体工作室此次共发布8部IP项目。

1、《从前有座灵剑山》

改编自腾讯动漫/阅文集团双生IP，是一部颠覆传统的反仙侠类型剧。 《从前有座灵剑山》联合出品方华策集团总裁赵依芳在发布会上表示，希望能借助腾讯影业背后的社交平台，在合作中更多了解观众的诉求、审美趋势，做出好作品。

2、《禁区左转90度》

改编自阅文集团（腾讯文学）探险小说第一人周德东最新同名作品。陈英杰与周德东、制片人唐丽君共同发布了该项目。成功打造过《花千骨》的唐丽君表示，非常荣幸能够跟腾讯影业开启合作，我们是原创小说，我们很有底气。就如腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武讲到的，我们对IP投资最大的就是耐心今天很高兴跟腾讯影业开启这样的合作，一起发挥匠人精神，共同打造经典的IP。

3、《继承人》

都市爱情主题，高烧脑剧情。陈英杰与导演阎建钢、演员刘松仁共同发布。刘松仁表示，拍戏过程中真切感受到剧组精益求精的态度和对细节的重视。

4、《兔斯基》

经典人物IP，深受95、00后喜爱。版权方特纳公司中国区授权代表韩刚表示，兔斯基已经度过十年美好时光，感谢腾讯影业帮把兔斯基搬上大银幕。原作者王卯卯也上台参与了发布。

5、《古董局中局》

根据马伯庸同名小说改编。陈英杰、马伯庸与联合出品方壹加传媒首席执行官孙合彬在台上共同发布。马伯庸本人担任网剧文学顾问。孙合彬表示，这书是古董系列的第一部，也是第一次被改编成剧，对于读者来说意义非凡。所以在这个项目上我会带我的团队在原著的基础上更细化精致做最有诚挚的一个作品给大家。这次非常期待跟腾讯影业的合作。

6&7、《择天记》（电视剧+大电影）

改编自阅文集团大神猫腻同名作品。电视剧已开机，鹿晗主演。《择天记》制片人杨晓培、圣后扮演者陈数上台同步了最新进展。杨晓培表示，该剧花了200多天的时间筹备，剧本修改了几十稿，主演们的服装每人都是几十套，。目标就一个，把故事讲好，把人物演好。

现场发布了《择天记》电视剧首支预告片。陈英杰宣布，同名手游将于2017年正式上线，而《择天记》大电影也将于2017年开机，万达文化集团副总裁曾茂军参与共同发布。

8、藏地密码

由何马撰写、讲述全球生死禁地探险的《藏地密码》，一经发表就被50多家出版社争相抢购版权。国影公司首席执行官罗春晓表示，包括好莱坞在内许多公司之前都有找过来，最后选择腾讯影业，是因为看好腾讯的泛娱生态平台联动。

为拍出好故事，腾讯影业邀请曾制作过《琅琊榜》等诸多佳作的山东影视制作股份有限公司联合出品。山东影视制作股份有限公司总经理吴雪松表示，“我们会倾集团之力，用最好的主创团队。”

发布会上发布了《藏地密码》概念版海报。

进化娱乐工作室：这么长时间过去了，是的，我们还在做《飞车》

“作为腾讯影业旗下的第三个工作室，进化娱乐是怎样的一个存在呢？半年前，3月的腾讯互娱年度发布会上，进化娱乐也选择了沉默，很多内部小伙伴和外部同行都在问我同一个问题：这么长的时间，进化娱乐究竟在做什么？”腾讯影业进化娱乐工作室总经理刘富源上台表示，经过了一年的思考与探索，今天是非常好的时机来回答这个问题。

早在腾讯影业正式成立前，就有一个被宣布开发的电影项目，《QQ飞车大电影》。“这么长时间过去了，没错，我们还在做飞车。”刘富源表示。

刘富源介绍说，过去一年多时间，团队做了很多的探索，反复打磨故事，反复推翻并一次又一次的重新塑造人物造型。“我们觉得，只有放下IP的外壳，真正回归创作的本质，掌握创作的力量，电影才可以跨越时间与空间，跨越真实与虚幻，出现在大家面前。”

刘富源表示，进化娱乐的这一年在做的，其实只是一件“小事”，也是腾讯影业的一个小小的梦想：原创动画电影。

在发布会前面环节，程武发表讲话时就曾表示，腾讯影业对打造影片基础的态度，是希望能打造出能代表腾讯影业的精品之作。但精品的背后，其实是巨大的投入，而比钱更大的投入，其实都是艺术创作的匠心与耐心。程武还特别提到了刘富源的例子。“我们的进化娱乐工作室也是在做原创动画电影，之前发布会，工作室的负责人富源跟我说，还没大的进展，能不能先不说。我说，先安心打磨作品，什么时候可以说了再发布不迟，我们最舍得投入的就是耐心了。

“现在，我们赋予了这部电影，全新的名字《飞车纪元：钢铁的天使》。”刘富源表示，

希望有更多的同行者，更多热爱动画电影的人，可以看到团队的努力，和团队携手共进，一起实现梦想。”

探索艺人经纪 与胡海泉团队战略合作打造泛娱乐新型艺人

三个工作室发布完主要影视项目后，程武宣布，腾讯影业将正式入局“艺人经纪”业务。

程武认为，基于互联网社交的力量、泛娱乐内容的多形态延展，以及不断迭代的新生用户观赏趋势，“艺人经纪”将是一片全新的探索空间，充满无限可能性。

在这个过程中，腾讯影业也找到了志同道合的伙伴。现场，程武请出了战略合作伙伴代表，北京撲度春橙文化传媒有限公司联合创始人胡海泉。

胡海泉与程武

胡海泉表示，在互联网的机会趋势下，正孕育着一个全新的机会点，就是打造有互联网属性的新型泛娱乐艺人。未来，他会将新人分为两种类型，一种是以“演艺”为主的新人，通过作品的沉淀来获得大众的认可；而另一种则是以“互动”为主的新人，通过与粉丝、用户更深度、直接的互动来积累和养成人气。发展到一定程度后，团队会帮助实现互相转化，成为全面的新型艺人。

胡海泉表示，想与腾讯影业合作的原因在于，腾讯拥有强大的社交平台、海量的内容平台、超级流量平台、以及最重要的一点，“探索新型的泛娱乐艺人形态，为艺人产业注入新的力量，与行业共生长，是我们和腾讯共同的情怀。”

现场，海泉也介绍了自己的团队，北京撲度春橙文化传媒有限公司核心成员。

NEXT IDEA影视持续扶持青年人才 签约战略合作卫星工作室充实创制力量，

有“将”来，才有”将来“。本届发布会开场最为重要的视频，给到青葱计划及腾讯NEXT IDEA影视人才计划中发掘的三位年轻导演拍摄。发布会上，三位新生代白冰、陈聪聪、康博也与近日受到关注的腾讯影业旗下的两部电影，《中邪》的导演马凯、《少年》的编剧卢文莹一起上台，几位年轻人分享了各自的成长故事。

其中恐怖片《中邪》是在前不久FIRST青年电影展上冒出的一匹黑马，获王家卫领衔的评审团高度赞扬，拿下最佳艺术探索奖。腾讯影业拿到版权后，为导演配置了电影行业资深班底补拍重剪，希望助力马凯完成院线处女作。

除此之外，腾讯影业也与导演钮承泽、制片人一濑隆重、导演赵天宇、编剧黄海、导演王早等业界中坚力量签约成立战略合作卫星工作室，充实丰富创制队伍，不断探索共同成长。

签约战略合作卫星工作室

发布会现场，程武还与世界著名编剧David S. Goyer展开了一轮有关跨媒介泛娱乐联动的对谈。David S. Goyer是《蝙蝠侠》三部曲等电影的编剧，同时也曾为著名游戏《使命召唤》构建出色剧情。

David S. Goyer表示：“漫威、迪士尼和DC之所以能呈现这样的市场，其实都是因为他们的内容做的扎实。比如创作蝙蝠侠的时候诺兰先生（导演）跟我有非常深入的讨论，关于如何把我们的主角编的更人性化。其实能打动所有人的故事就是很简单的，关于一个男孩的成长经历，一个男孩如何在失去了父亲以后救赎自己拯救世界的一个故事。超人的故事甚至更简单。是关于一个移民的故事，全世界，全球的人类都可以产生共鸣的内容。超人其实就是从一个外星降临到地球产生的英雄，试图融入人类世界的这么一个人物。就像我一样，在中国来看我也是外面来的客人。”

程武也谈到：“大家可以看到中国，包括刚才发布的项目都有漫画已经有的人物，已经有的视觉形象，我们会和导演，和制片把这样的作品改编成影视作品，过去您在蝙蝠侠和超人这方面有非常好的经验。我也特别赞同您的观点，帮我们抽丝剥茧改编出来打动人的故事。近几年中国电影产业和国外的专业力量也有非常多的合作，也开始有很多优秀的合作案例在诞生，这样的合作也推动了中国电影产业的发展和变革，我们腾讯影业也在这样一个非常棒的历史背景下诞生，在成立之初我们就有这样的愿景。”

David S. Goyer表示非常认同腾讯影业对于国际化的布局，以及对中国内容国际化的探索。腾讯影业跟我们合作是非常深的缘份，其次是新的探索，每个国家、每个文化、每个语言有隔阂的，但是人性层面大家都是一样，家庭、爱情以及工作这些追求其实是大家都可以共同理解的，就像人类历史上我们原始人在没有语言的情况下，也是围着火堆一起去唱歌，去表演，用这种表现去沟通感情的，而这种感情就是全世界的。无论过去从现在人类的沟通都一样的，远古的时候人类是握手交流，这种感情的交流是全球化的。过去的创作里，会和很多不讲英语的创作人员聊了很多，通过故事，通过想法的共通点，我们超越了语言，打破了很多隔阂，我感觉非常好。”

近500名嘉宾与媒体出席了本届发布会。

2016腾讯影业年度发布会片单

1、《少年》（电影，腾讯NEXT IDEA合作伙伴北京大学生电影节青年编剧获奖作品，导演杨树鹏）；

2、《拓星者》(科幻电影，腾讯动漫原生IP,导演张小北）；

3、《十万个冷笑话2》（联二次元动画喜剧大电影系列；导演卢恒宇、李姝洁）

4、《雪孩子》（电影，经典IP重演绎，导演卢恒宇、李姝洁）；

5、《绝世高手》（喜剧电影，导演卢正雨）；

6、《两万里计划》（电影，导演陆川）；

7、《斗战神》（西游题材电影，腾讯游戏原生IP,监制刘晓光）；

8、《通职者》（网剧+电视剧，腾讯动漫原生IP,出品人马珂）；

9、《全民突击》（电影，腾讯游戏原生IP）；

10、《恐龙特急克塞号》（电影，少年梦经典IP，制片人一濑隆重）

11、《金刚：骷髅岛》（电影，传奇影业战略合作）；

12、《禁区左转90度》（电视剧，制片人唐丽君）；

13、《继承人》（电视剧，导演闫建钢）

14、《从前有座灵剑山》（电视剧，腾讯动漫/阅文集团原生IP，首部二次元反仙侠古装喜剧）;

15、《兔斯基》（真人+CG电影,经典IP形象改编）；

16、《古董局中局》（网剧，根据马伯庸同名小说改编，马伯庸任文学顾问）；

17、《择天记》（电视剧，主演鹿晗，阅文集团原生IP,柠萌影业等联合出品）；

18、《择天记》（电影,万达影视联合出品）；

19《藏地密码》（电视剧，经典文学IP，山东影视制作股份有限公司联合出品）；

20、《飞车纪元：钢铁的天使》（动画电影，腾讯游戏原生IP）;

21、《中邪》（电影，FIRST青年电影展黑马，青年导演马凯）；