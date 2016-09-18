纽约曼哈顿爆炸26人伤，数百人紧急逃离

9月18日 据外媒报道，美国纽约消防部门表示，当地时间17日晚，纽约曼哈顿区切尔西社区的一个垃圾桶疑似被投放爆炸装置，爆炸导致26人受轻伤。事发后，紧急救援人员迅速赶往这一繁华区域。

据悉，目前纽约市警方和消防人员均已经赶往现场并对爆炸原因展开调查。爆炸发生的地点位于切尔西区的一个繁华街道。

媒体援引纽约警局消息称，爆炸由一个被投放在垃圾桶内的爆炸装置引发，导致26人受轻伤，但均无生命危险。此外，附近的一辆车后窗也被炸碎。

爆炸发生在17日晚8点30分左右，附近的邻居称这次爆炸“震耳欲聋”。数百人在爆炸发生后紧急逃离该街区，警察也已经封锁了该区域。

有在爆炸发生时经过的市民表示，“爆炸声音很大，震得鼓膜疼。我10岁的儿子坐在后座，爆炸把后面的窗户炸碎了。”

还有该社区居民在家中听到巨大的爆炸声，爆炸冲击波造成巨大的晃动，并闻到浓烟。

纽约警方发布公告，提醒驾车者爆炸区域可能存在交通拥堵，并建议公众避开该区域。警方也对该区的其他垃圾箱进行检查，以防仍有炸弹。

事发后数小时内，警方又在附近街区搜到第二个疑似爆炸装置。

纽约市长白思豪表示，初步迹象显示这是蓄意实施的行为，但是目前尚无证据表明爆炸与恐袭有关，也无明确证据显示新泽西和纽约曼哈顿爆炸事件有关联。

报道称，爆炸发生在17日晚8点30分左右，警察随后对附近街区展开搜查。在晚11点以后，他们在距离爆炸地点几个街区的西27街发现疑似第二个爆炸装置。

据悉，目前纽约市警方和消防人员均已经赶往现场并对爆炸原因展开调查。爆炸发生的地点位于切尔西区的一个繁华街道。数百人在爆炸发生后紧急逃离该街区，警察也已经封锁了该区域。

纽约警方发布公告，提醒驾车者爆炸区域可能存在交通拥堵，并建议公众避开该区域。

（消息来源：中新网）