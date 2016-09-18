西施生态完成新一轮定向增发2040万元

新三板挂牌公司西施生态日前完成新一轮定增，本次定增金额为2040万元。公司认为，本次定向增发将有助于公司进行业务拓展布局及科研研发，为进军全国矿山污染领域奠定基础，从而进一步提升公司整体业务规模和持续盈利能力，增强公司综合竞争能力。

2016年7月13日，西施生态科技股份有限公司召开第三次临时股东大会，审议通过《关于公司定向发行股票的议案》，决定非公开定向发行340万股股票，每股价格为6.00元。

湖南益阳高新财富新三板股权投资基金企业（有限合伙）曾经于2015年8月份以货币资金1200万元入股西施生态，持股比例为3.846%。本次定增，其再次以货币资金1800万元认购300万股，增发完成后持股比例达到9.02%。另有两位自然人股东，分别以货币资金120万元认购20万股。经本次增发人民币普通股后，公司股本增加至5540万元。

西施生态是一家集矿山生态修复（含重金属污染土壤治理、地质灾害治理、水污染治理）、园林绿化设计与施工、抗性驯化植物销售于一体的高新技术企业。公司下辖五家子公司、三个研究所、一个设计院、四个创新园和十个产学研示范基地（“壹母、伍子、叁所、壹院、肆园、拾基地”）。拥有国家城市园林绿化壹级资质、环保资质、风景园林工程专项设计乙级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质，是湖南省林业产业化龙头企业、中国企业评价AAA信用企业。

为打造行业领先地位，公司其先后完成组建湖南省唯一的矿山生态修复工程技术研究中心、牵头制定了湖南省矿区废弃地植被恢复技术规程、与中国绿化基金会合作设立了“西施矿山生态修复基金”专项基金、成立了由国家林业局批复的中国荒漠矿业生态修复专业委员会。