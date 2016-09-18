7年20亿美元打水漂 胰岛素制药巨头曼恩凯德的豪赌

经济观察报 汪晓慧 王雪乔/文 在不赢即输，制药巨头赌博式的新药押注时代，曼恩凯德的豪赌显得悲壮。这家公司因划时代的创新——吸入式胰岛素——曾被看好，也因创新进入泥潭，而今命途不明。

吸入式胰岛素Afrezza上市两年，市场回应惨淡，曼恩凯德7年20亿美金的投入或将竹篮打水一场空。与创新产品可吸入式胰岛素Afrezza一样命途多舛，从高歌猛进到前途堪忧的还有其发明生产公司曼恩凯德。

而与赛诺菲短暂的“婚姻”告吹后，曼恩凯德又不得不自己对立承担Afrezza的市场化风险，以研发见长的曼恩凯德此前却从未在群雄竞逐的胰岛素市场上历练过，如何从胰岛素巨头赛诺菲、诺和诺德、礼来等巨头口中夺食，必将也是年轻的曼恩凯德最大的难题。

曼恩凯德在资本市场的遭遇也是凄凄惨惨，股价已长期徘徊在一美元以下，市值仅3亿美元左右，并且在财务上捉襟见肘。屋漏又逢连夜雨。因创始人的去世，曼恩凯德还能从曼恩集团得到多大支持也并不明晰。

孤注豪赌

Satellite Standard Group [SSG]创始人Spencer Osborne一直关注着曼恩凯德和其可吸入式胰岛素Afrezza的命运。9月9日，Spencer Osborne发表评价称，曼恩凯德孤注一掷，将所有的鸡蛋都放在了Afrezza 这个篮子里，对于曼恩凯德的投资人和潜在投资者来说，已经到了必须做出选择的关键时刻。

回顾曼恩凯德的命运，不得不说，它的命运紧紧绑在唯一的产品Afrezza上。或许其今日的困境早在当初孤注一掷创新时便埋下了种子。

毫无疑问，可吸入式胰岛素是一个创举，也一直是胰岛素市场期待的重磅炸弹。然而，尝试者颇多，碰壁者也不少，此前的尝试几乎全军覆没。辉瑞曾砸28亿美元研发吸入式肺部给药胰岛素Exubera，后来这个项目却成为辉瑞的负担，因销售量极小，肺功能风险、市场推进难度太大等诸多因素，辉瑞最终在Exubera仅上市一年便终止了这一项目，宣告了尝试的失败。

在辉瑞失意而撤后，2008年，胰岛素巨头诺和诺德也宣布终止Ⅲ期临床阶段的速效吸入胰岛素产品AERxiDMS研发。很快，在诺和诺德宣布终止AERxiDMS研发两个月后，礼来也宣布撤出吸入式胰岛素领域。

多位胰岛素巨头撤出，曼恩凯德却并没有掉头，反而孤军奋战，并且不断扩大投资，继续豪赌。

而对于曼恩凯德“执着”于吸入式胰岛素的豪赌，业界并不是赞同。在制药巨头安进工作18年，在胰岛素研发领域有多年经验的生物学家严海称，曼恩凯德创始人Alfred Mann坚持做了一个病人不太需要的产品。

而国内胰岛素巨头甘李药业董秘王旭洲告诉记者，甘李一开始就不看好吸入式给药模式。“三家胰岛素巨头（诺和诺德、赛诺菲、礼来）只要一家能研制出成熟技术，将会形成压倒性技术优势，然而三家都放弃了。”

对于曼恩凯德的执着，一位曾听过Alfred Mann演讲，在胰岛素领域有多年研发应验的专家称，“老爷子一生创办过很多优秀的企业，很自信。”Alfred Man一生共创立和投资了14家公司，其中9家被收购，合计80亿美元，3家公司已经上市（曼恩凯德就是其中之一），还设立了Alfred Man基金会，专门资助多个领域的新药研发。

市场爆冷

2014年4月开始，因Afreza有望FDA获批的消息传出后，曼恩凯德开始体验短暂的众星捧月生活。2014年4月初，FDA顾问小组曾表示，虽然Afrezza对Ⅰ型糖尿病成人患者没有表现出明显效果，但对更常见的Ⅱ型糖尿病治疗是明显安全有效的。在该消息影响下，曼恩凯德公司的股价曾在一日之内实现翻番,公司市值曾飙到39.8亿美元。

2014年6月，Afrezza获得FDA批准上市，成为全球第2个上市的吸入胰岛素产品。当年8月，曼恩凯德与胰岛素三巨头之一的赛诺菲达成销售合作协议。

赛诺菲与曼恩凯德的结盟，本是双方各取所需的好事。赛诺菲面临着其明星产品Lantus专利于2015年2月份到期的压力。Lantus是全球最畅销的糖尿病药物（2014销售额84.3亿美元），作为以胰岛素产品定江山的赛诺菲，急需一款新的“神器”填补Lantus专利到期后的业绩空缺。而毫无市场经验与基础的曼恩凯德也希望借赛诺菲在胰岛素市场的地位让Afrezza 避免全球第一支吸入式胰岛素Exubera的后尘，并且力证吸入式胰岛素的价值。

然而，事实却并没有如愿。外界曾预期，Afrezza首年的销售额或将达6～10亿美元。然而，事实却是Afrezza的2015年全球销售额只有700万欧元。

对于Afrezza这一款划时代产品爆冷门的原因，业界的分析集中在市场、定价与产品本身的局限性上。退休医生、医疗行业投资人Kanak Kan-ti De博士曾称，市场推广是最主要的原因，DTC（直接面对消费者）的市场推广可以帮助患者了解产品的优势，熟悉产品。但不幸的是，曼恩凯德仅开展了6个月的DTC推广，就与赛诺菲签约合作。

尽管解决了辉瑞此前“大而醒目”的给药设备的尴尬，作为肺吸入产品Afrezza，要求患者必须首先检测肺功能，并且肺功能障碍者不能使用。业界认为，肺功能检测是推广Afrezza的主要障碍，许多医生觉得这样做比较麻烦，也浪费患者时间。另一个原因是定价和保险覆盖。赛诺菲为Afreeza设定的价格是每天7.54美元。据路透社，这个价格是同类注射剂产品——赛诺菲自己的Apidra的一倍多，Apidra的价格是每天3.14美元。这就意味着，没有纳入保险报销的话，大部分患者需要自己承受价格更贵的Afrezza，尽管它可能更方便。

独倚的产品市场反应惨淡。曼恩凯德公司也进入内外动荡期。去年10月底，赛诺菲在发布2015Q3财报不久即表态可能要放弃Afrezza。这意味着还没打开市场，就丧失了可靠的渠道，无异于废掉了曼恩凯德的四肢。

接着便是公司内部的高层人事调整。2015年11月，CEO Hakan Ed-strom辞职。

Hakan Edstrom离职后，90高龄的创始人Alfred Man不得不出任临时CEO。不幸的是，老爷子希望由新型胰岛素泵公司Insulet的前任首席执行官DeSisto来力挽狂澜，但因为竞业禁止条款的原因，DeSisto没能履职。后来，Matthew出任CEO。

另一方面，因对Afrezza 的超预期估计，曼恩凯德位于美国康涅狄格州丹伯里的生产厂曾大肆增加产能，以保证Afrezza每年40亿美元的销售额。但面对惨淡业绩，生产厂不得不裁员。据报道，经历了三轮裁员后，工厂仅余100多名员工，前途未卜。

危机重重

2016年1月，曼恩凯德赛诺菲的婚姻终止。新CEO Matthew宣布了一项“大胆的计划”，让曼恩凯德从一个制造为主的公司，转变成一个全面发展的商业公司。

据曼恩凯德和赛诺菲的双方约定，宣布终止与赛诺菲合作推广Afrez-za，曼恩凯德将有90-180天过渡期，合作协议最晚在2016年7月4日完全终止。现在，这一协议彻底终结。8月曼恩凯德对外宣布，现在美国各地已可以购买Afrezza。Matthew自称，已经成功地转变公司，以执行积极的销售计划，展示Afrezza处方的持续增长。

为了降低没有保险的Afrezza的使用成本，曼恩凯德计划推出“共付费卡（co-pay card）”和1个月的胰岛素使用券来解决此问题。与众多烧钱的补贴一样，这些举措虽然可以让曼恩凯德快速获取患者，但却会挤压Afrezza的利润空间，同时还面临着一旦优惠没有了，患者是否急需使用Afrezza的难题。

产品Afrezza前途不明，公司曼恩凯德也命运不济。

公司财务捉襟见肘。截至6月30日，曼恩凯德公司账上还有6370万美元现金及现金等价物。

在8月中旬的投资人会议上，Matthew表示，在5月份融资之后，当前的现金可以让公司支撑到2017年第1季度。公司将通过在其他方面节省，让资金消耗率持平，以支撑商业运营所需资金。“如果我们需要筹集额外的资金，我们希望有尽可能多的时间展示我们持续的商业增长。这将保证如果我们需要资金，我们将在最好的情况下融资。”Matthew称。

然而，外界对于曼恩凯德这一乐观态度却并不持同感。投资人Trent Welsh在Seekingalpha上发表文章，按5%，10%，15%和20%的不同增幅对Afrezza的每周处方量进行预测（数据如下表所示），结果显示Afrezza的每周处方量必须保持15%以上的增幅才有可能帮助曼恩凯德在年底实现正向现金流的目标。

然而数据显示，2016年 Q1、Q2Afrezza 的销量相较2015年同期一路走低。

在不久前，面对股价惨淡，产品市场低迷，财务捉襟见肘，唱衰之声不绝于耳的处境，曼恩凯德CEO却在称“2016年将是我们公司一个成功的节点”。“的曼恩凯德的故事不会停止在Afrezza。我们的管线中，仍然有许多令人兴奋的产品机会。我们已经有意放缓了一些早期的技术领域项目来留存现金，但我们的首席项目（EPI），继续朝着今年年初公布的时间表行进。”

在中国市场中，有人称“曼恩凯德要完蛋了”。有人评价与赛诺菲分手未必是坏事，曼恩凯德或许再寻找一家现金充足、积极主动的合作方，或者直接将公司出售，甚至可以将公司破产重组后再谋后招。“毕竟，Afreeza是个非常不错的产品，市场潜力不可小觑。”中国还有股民在买入低于1美元的曼恩凯德。