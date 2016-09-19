金融版图再扩张 小米股权投资平台“米筹金服”即将上线

2016-09-19 08:57 来源： 经济观察网 作者： 李意安 编辑： 经济观察网

导语：小米重磅挖角大戏上线的股权投融资平台，所布局的金融端口也将和两人之前的履历有高度关联。

经济观察网 记者 李意安 小米科技副总裁张金玲在6月12日陆家嘴论坛透露,将上线互联网股权投融资平台米筹金服。近日，记者了解到该平台已在小米科技和有关方面的会同下发起设立。原上海金融办金融市场处(上市重组处)副处长赵明辉和原网信金融董事总经理、网信金融风控合规委员会成员王澍将分别出任CEO和副总裁，业务、技术、运营及风控负责人分别来自于网信、阿里和上海证券交易所等机构。

重磅挖角

2015年，小米传出挖角支付宝，随后即组建了小米支付团队，推出产品支持绑定信用卡、储蓄卡，支持充值；同时，小米还收购了一家名为捷付睿通的第三方支付，持股65%；而即将在上海推出的股权投融资平台，则又传出重磅挖角牵头筹建上海保险交易所、上海股权中心的原金融办金融市场处副处长赵明辉和网信金融董事总经理王澍，小米金融帝国再下一城。

小米科技联合创始人、副总裁刘德之前披露，目前小米科技已投资孵化了55家生态链公司，其中已有20家发布了产品，7家年收入超过1亿元，2家年收入超过10亿元，4家估值超过10亿美元迈入独角兽行列。

从数据库跟踪来看，小米系2015年的投资、并购不完全统计，在全球投资、收购了超过76家的公司，主要集中在硬件、教育等方向，很显然股权投融资平台是小米生态产业链上重要的闭环之一。

据记者了解，CEO赵明辉之前任职上海市金融办，作为年轻的80后处级干部，赵明辉在任职上海市金融办期间，曾牵头筹建了上海保险交易所、上海股权托管交易中心等金融要素市场平台，此前曾任职国家外汇管理局。而副总裁王澍则是原网信金融董事总经理、网信金融风控合规委员会成员，曾就职于中信证券研究部和建信信托创新业务部等职位，之前曾经完成一级市场投资逾百亿。

据此推算，小米重磅挖角大戏上线的股权投融资平台，所布局的金融端口也将和两人之前的履历有高度关联。

金融版图再扩张

纵观小米互联网金融布局，小米在2015年正式进军金融，推出小米金融、小米钱包、小米活期宝、小米小贷等，围绕“用户—电商—支付—金融”逻辑打造品牌产业生态闭环；2016年拥有了银行和类金融的支付和虚拟货币业务，并再次扩张金融版图，构建股权投融资平台。

2015年1月，小米官方网站低调上线小米钱包页面，支持绑定信用卡、储蓄卡，支持充值。同时，小米还收购了一家名为捷付睿通的第三方支付，持股65%。2014年9月，小米公司及顺为资本领投P2P平台积木盒子3719万美元的B轮融资。2015年4年，积木盒子完成8400万C轮融资，小米再次跟投，并且跟积木盒子合作，在手机端售卖P2P产品。在2015年5月上线小米金融之前，小米已经拥有了类金融的支付和虚拟货币业务。

对外投资上，小米系投资了草根投资网、老虎证券、多彩投、合道融通等公司。此外，小米还对互联网证券很感兴趣。2015年9月，互联网美股券商老虎证券宣布，已获得小米科技的亿元A轮投资，正式接入小米的生态圈，2016年小米联合新希望集团设立民营银行成功获批，形成了支付、供应链金融、消费金融、理财、银行、众筹等在内的完整的互联网金融业务体系。