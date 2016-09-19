伊利遭遇野蛮人：阳光财产与阳光人寿联手“入侵”

经济观察网 记者 温淑萍 伊利或许在遭遇“野蛮人”的“入侵”。9月18日，伊利股份披露权益变动报告显示，阳光产险通过交易系统增持5,667,900股，占总股本的0.09%。本次权益变动后，阳光产险和阳光人寿合计持有伊利股份普通股股票303,240,065股，占公司总股本的5.00%，触及举牌。

阳光产险和阳光人寿，都系阳光保险集团的子公司，且受集团控制。因此，业内评论为，两子公司联手“入侵”伊利。伊利或许也遇到了野蛮人，也或许遭遇“宝万之争”。

截至9月14日收盘，伊利股价为16.11元/股，依然呈现平稳增长状态，总市值为977.04亿元。

根据阳光保险集团下属子公司阳光产险和阳光人寿披露的2015年年度报告显示，两家公司合计实现净利润约34亿元。仅在投资收益上，阳光产险和阳光人寿合计就达到了125.91亿元。

对于增持伊利，阳光资管方面对相关媒体表示，举牌伊利股份，是看好中国消费行业的发展前景，认可伊利股份的投资价值。“阳光保险在举牌伊利股份后，第一时间即告知了伊利方面，并在信息披露报告中明确支持伊利股份现有股权结构，不主动谋求成为伊利股份第一大股东和在未来12个月内不再增持伊利股份”。

对于阳光资管的表态，乳企届多位人士表示怀疑，一是伊利本身持股分散的因素，而是阳光保险参与“万宝之争”余烟尚未散尽。

具有关信息显示，伊利持股没有超过10％的股东，最大单一股东为呼和浩特投资有限责任公司，持有伊利8.79%；香港中央结算有限公司持有6.22%；作为伊利的管理团队，潘刚等高管持股加在一起也不是很高。

上诉主要因素做前提，业内人士对应阳光保险参与的“宝万之争”怀疑阳光财产与阳光人寿会将持续入侵。或许，在伊利身上，重演“宝万之争”。

或许，另一个阳光保险进入乳业的理由是，在国内乳业低迷两年后，随着二胎政策的放开，未来人口基数迅速扩容的背景下，中国乳业终将迎来市场大幅增长期，而且伊利作为一家国家战略性企业，或许前景更加明朗。

事实上，伊利为了抵制被举牌，前不久已经修改了公司章程，对于险资乃至其他资本恶意收购进行限制，但是伊利的努力遭到上交所的“问询”，导致修改章程迟迟未能完成。

也有业内人士认为，或许，此次被增持已是高管们意料中，只是没想到阻止之路比较坎坷。

乳业分析师宋亮认为：“重演万宝之争可能性比较小，中国乳业战略重点在伊利。如果伊利股权出现不可控状态，那么政府的一些政策很难落地。”

此外，乳业目前是国内产业链条最长，产业最复杂的行业，险资或许玩不转。