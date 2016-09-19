乐视、华为等大牌为何积极布局VR手机？

经济观察网 孙立/文 近日，疑似全球首款VR手机真机的照片流出引发关注。照片中，机身上部正反两面各有一个硕大的镜头，结构奇特，行业资深人士表示，根据图中镜头数量、结构和布局，或可进行360°全景视频拍摄，由此判断该手机很可能是VR手机。

有人推测该产品是乐视9月21日将要发布的手机新品。结合此前乐视在VR领域的诸多布局，这样猜测也有一定的道理。但也有自媒体人士指出，谍照中的手机是乐视手机发布的预热信息并不一致，由此来看，两款产品并不相关。

争议的背后是产品趋势的变迁，标志着VR手机离我们越来越近，并成为新一轮热点话题。

种种迹象表明，智能手机产业已经走到了“十字路口”:市场饱和，产能过剩现象突出，产业增长点缺失，令行业与企业困惑不已。那么，在全球智能手机市场日趋饱和的状态下，VR手机真的可以拯救智能手机厂商吗？

时机已经成熟

从整个VR产业环境来看，随着Facebook收购VR设备制造商Oculus，索尼、三星、HTC、谷歌等巨头相继跟进，VR逐渐成为风口。今年2月底，HTC VIVE预售带动HTC股票两天拉升21%，这让很多厂商看到了VR的“钱景”。

可以预计的是，VR手机的出现将为智能手机行业带来新的增长点。艾媒咨询数据显示，2015年中国VR行业市场规模为15.4亿元，预计今年将达到56.6亿元。全球VR行业有望迎来爆发式增长——果真如此，就像当初智能手机面世引发更新换代，VR手机或将带动新一轮换机消费大潮。无论是全景成像、分辨率，还是刷新率、延迟率等等，都要求手机硬件的巨大提升，这给了消费者升级换代的理由。

此外，移动VR生态正日趋成熟，制约VR手机乃至整个VR产业的硬件瓶颈及内容瓶颈正越来越低，对于消费者来说最重要的是体验感，有没有可玩性。

谷歌在今年I/O大会发布了Daydream VR平台，给出了虚拟现实内容的一系列标准，主要包括提供手机VR相关的系统支持、VR硬件设计的提供参考标准，以及发展VR平台的内容资源等。谷歌表示，三星、HTC、LG和华为等厂商将推出搭载Daydream的手机产品。几乎包揽了全球所有手机处理器的架构设计公司ARM，设计新芯片时已把VR纳入考虑。这大大推动了VR产业在硬件方面的发展。

而在内容方面，VR的应用场景的成熟。除了游戏之外，还包括视频、广告、教育、模拟等行业领域，目前已经可以用相对较低的成本，制作相关的内容。

抢滩VR手机

对于VR手机这块肥肉，除了传闻中的乐视，其他手机开发商们也都已经磨刀霍霍。不论是华为、三星、中兴、HTC等传统手机巨头，还是荣耀、小米、等后起之秀，都已展开行动，力图在VR市场抢占先机。

三星作为全球智能手机厂商巨头之一，自然不希望错过VR大潮。伴随着Gear VR的问世，三星已经在VR领域布局两年，旗下产品覆盖VR头盔、360度相机、360度视频平台等。有业内人士指出，三星推出一款VR手机指日可待。

华为方面也进展迅猛。其中，一方面，华为荣耀最近发布的荣耀V8也在VR方面做了尝试，配备2K屏幕以及与优酷合作推出全景VR视频资源。另外一方面，华为消费者BG CEO余承东曾在6月份透露，华为将在秋季发布一款VR手机。

也有报道称，从中兴独立出来努比亚接受了苏宁19.3亿元投资，将和苏宁将合作打造VR产品。此外，一直深耕视像领域的科技公司保千里，多次公开表示要研制360°双镜头全景摄像模组和3D立体数字头盔，今年6月又公开表示要推出VR手机。

乐视方面，更是不用多讲，已在VR领域完成诸多布局，今年8月，乐视成功收购了国内手机厂商酷派后，推出VR手机的可能性更是大增。