互联网+高端制造业 揭秘网易严选如何打造品质电商

2016-09-19 11:13 来源： 经济观察网 作者： 李佳佩 编辑： 经济观察网

导语：消费升级已经成为社会和经济领域的趋势，互联网+成为中国传统制造业的重要选择。

经济观察网 记者 李佳佩 经济下行带来的产能过剩，与消费升级倒逼供给侧改革，在经历了三十余年的快速发展后，中国传统制造业被推倒了转型的十字路口。在万物互联的时代机遇下，传统制造业拥抱互联网成为它们的突围口。

与此同时，目前各大电商平台的假货与虚贵，也为网易严选这类主打“品质”电商的成长提供了土壤和空间。转型的需求与品质的执念，就像一股磁力，吸引着网易严选与中国优秀制造企业的结合。

ODM电商“联姻”高端制造业

作为网易自营的生活类电商，网易严选是国内首个ODM (Original Design Manufacturer) 模式的电商品牌。“一般的制造业分为两种，一个叫OEM，就是我们设计完了，你去生产。ODM就是工厂去设计生产，然后我们进行销售。”在网易公司CEO丁磊看来，中国制造业经过几十年的发展，已经不只是简单的国外大牌代工厂，在自身设计制造的产品中也融入了很多创新思想。而他们设计出来的产品，反而更加符合中国人的需求。

其实，网易严选的创立，来源于丁磊的个人购物体验。丁磊透露，因为自己经常在世界各地出差，发现不少质量好的商品都是中国制造，但奇怪的是，在中国的商场里很难找到它们。“如果中国的工厂能造出这么高的水平、高质量商品的话，为什么不把它放在中国的市场上进行销售？”

网易严选诞生的初衷便是为中国消费者甄选优品，这个初衷决定了网易严选团队在寻找合作制造商时的难度——在大品牌供应商中挑选符合ODM资质的厂商。网易严选内部人士透露，仅仅这一项要求，就淘汰了中国90%以上的制造企业。从原料的选择到设计，到成品的检验，网易与生产商形成了紧密地互动。网易严选团队在工厂门口经常蹲点到12点左右，生产完了进行检验，甚至重新返工。

除此之外，网易严选对产品的质检也有着严苛的要求。网易严选总监郑如晶介绍，在选品进入流水线生产前，网易严选会要求制造商先生产几个样品。然后网易严选再自费将样品送往全球权威的第三方检测机构——Intertek、Bureau Veritas、SGS其中一家进行质检。质检合格后，网易派驻的员工还必须进行产中检测、产后检测及入库检测等诸多环节，对于库内产品还会进行定期巡检和送第三方检测机构进行质量抽检。









大牌零售价可达成本价十倍

位于杭州下沙经济技术开发区的浙江东方百富袜业制造有限公司（下称东方百富）是网易严选的合作厂商之一，这家长期为Polo, CK, New Balance国外等大品牌提供产品的工厂，在做了26年的“大卖家”服务后，成为转型大潮中另辟蹊径的企业。

据东方百富董事长张伟军介绍，该公司目前正在积极往互联网方向转型，除了与电商平台进行合作外，也在考虑打造自己的电商模块。在张伟军看来，与国外大牌合作的这几十年，都是国内制造业的一部“血泪史”。目前，国外大品牌与中国代工厂依然是传统的合作模式：从开发到下单生产、海运再到上柜售卖，一双成本仅2美元的运动袜，在贴上大品牌后卖至消费者手中时，售价有可能翻数倍。“传统的销售完全依赖于终端渠道，层层溢价后，零售价可以达到成本的十倍”。

虽然与网易严选第一批合作量并不大，张伟军却显得非常乐观。他说，因为看好网易严选的发展潜力，他把网易严选当做一个潜在的大客户来合作。

网易严选在与这些制造业合作时同样显示出了足够的诚意。据丁磊透露，网易严选在和工厂下单时，会提前给对方30%-70%的预付款，同时每一笔订单都是至少三年的合作期限，“让工厂长期和网易一起发展，让工厂安心保证生产能力，建立相互的信任”。

而郑如晶则表示，相比传统电商平台，网易严选因为采取自营策略，从而省去线上导流及推广等诸多费用，而将更多的精力放在选品及品质的打造上。“我们在把产品送权威机构质检这个方面每月就要花费不少成本，同时还实行远超行业标准的30天无忧退货，为用户打造极致购物体验”





互联网助制造业优化生产

消费升级已经成为社会和经济领域的趋势，互联网+成为中国传统制造业的重要选择。“我们是国内分类运动袜业的专家企业，而网易严选能够利用互联网优势和大数据资源，能帮我们更好地感知市场，优化生产”，张伟军告诉记者。

因此，东方百富今年与网易严选团队接触，因对彼此理念的认同，不久之后双方即达成合作。双方合作的产品，预计9月底正式在网易严选上开售，针对这款秋冬季的产品，工厂在设计和材质上花费了很多心思。据透露，与传统的大牌进行合作时，每一笔订单都需要提前几乎半年，因为从设计到投入生产，再到正式售卖，这一流程至少需要120天，“光海运就要花30天左右”。而与网易严选进行合作，中间多个环节被打掉后，生产流程可大幅度缩短至30天，“这对传统制造业而言是一个大利好”，张伟军表示。

未来，网易严选与东方百富的合作还将继续深入，在产量方面会根据市场反馈积极调整和扩大生产，从设计、原料选择到品牌创意都能密切互动。“比如网易严选可以在网上为消费定制专属产品，工厂这边可以进行无限量供应，颠覆那种传统的订单合作模式”，郑如晶表示。