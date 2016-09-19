京东起诉某营销公司利用微信公众号“造谣” 索赔1000万

2016-09-19 11:38 来源： 经济观察网 作者： 李佳佩 编辑： 经济观察网

导语：9月19日，京东向北京市大兴区人民法院提起诉讼，起诉欧界（北京）科技有限公司在其旗下多个微信公众号上炮制、发布有关京东的不实信息，要求对方停止侵权、公开道歉，并索赔人民币1000万元。

经济观察网 记者 李佳佩 9月19日，京东向北京市大兴区人民法院提起诉讼，起诉欧界（北京）科技有限公司在其旗下多个微信公众号上炮制、发布有关京东的不实信息，要求对方停止侵权、公开道歉，并索赔人民币1000万元。据悉，法院已正式受理此案。

京东在起诉状中指出，欧界（北京）科技有限公司系从事互联网自媒体运营的营销公司，在微信平台运营“欧界传媒”及“电商秘籍”等多个账号。2015年至今，其在运营的账号中持续发布针对京东的不实信息，包括在“欧界传媒”上发表的《不要轻易和京东人见面！》等文章，以及在“电商秘籍”上发表《京东费劲做了6年的618黄了，半路截胡的竟是闲鱼！》等文章。

京东认为，这些文章故意歪曲事实，通过严重诋毁和谩骂的方式，公然对京东进行诽谤和侮辱，进而企图误导广大消费者。例如，在其炮制的一篇有关“农村工厂直供‘比利时’进口巧克力”文章中，利用故意混淆视听的方式——将原本涉及另一家电商的“国产山寨货冒充比利时进口巧克力”诉讼案件，移花接木到京东商城，妄图采取歪曲事实的方式贬损京东的名誉。

京东表示，该公司发布针对京东的多篇侵权文章，主观恶意十分明显。上述文章经大量媒体和个人引用、转载后，在互联网广泛传播，造成了极其恶劣的影响。鉴于此，京东依据我国《民法通则》以及相关司法解释、《中华人民共和国侵权责任法》等相关规定对该公司进行起诉，维护合法权益，回应公众关切。

曾代理过多起企业与自媒体名誉权纠纷案件的北京志霖律师事务所律师赵占领认为，在微信被广泛应用的时代，公众号上针对企业的不实言论往往可以通过转发、分享大范围影响用户，导致名誉严重受损。此前万达、肯德基、百度外卖等企业都通过法律手段开展了相关的诉讼和维权。本次京东利用法律武器维护自身权益是新媒体时代下企业对于名誉的一种主动依法维护，值得其他被侵权的企业借鉴。近两年来，企业与自媒体之间的名誉权纠纷呈现高发的态势，一方面说明企业的法律维权意识日益增强，另一方面也说明自媒体行业也需要加强规范，舆论监督不能逾越法律的边界。