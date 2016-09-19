“美因苛求”携手张震之后 OPPO的精英化道路与机遇

“OPPO跟我的个性有一些联接,性格里都希望把事情做得更好。”9月19日下午，OPPO品牌TVC北京发布会现场，40岁的台湾男演员张震以TVC主角的身份分享了自己与OPPO“美因苛求”品牌合作的体验。如他在发布会现场所说，“为做到更好，追求更好的表现而努力，是我非常崇尚的。”

张震是台湾金马奖有史以来最年轻的入围者，既是《春光乍泄》和《吴清源》中的文艺男神，也是《卧虎藏龙》和《一代宗师》里的武学高手。因为演戏求精，文能熟读《三国》，武能八极拳，近身剑术，每拍一部新电影，就习得一项新技能，而成为新一代以内涵取胜的偶像级男神。

此次，OPPO为了拍摄出一支能体现其价值取向并能打动人心的TVC，特意邀请到王家卫御用班底，包括导演夏永康，服装造型张叔平，而广告剧本则是为张震量身打造。

OPPO副总裁吴强在接受《经济观察报》采访时表示，OPPO认为张震的精英形象十分符合挑剔的年轻人对生活品质的要求和精神诉求。而张震者在演艺事业中追求极致的风格，也与OPPO对品质的苛求高度吻合。

在广告片中，张震诠释了其对电影艺术之美的挑剔和苛求——当时正值七月酷暑，台北每天气温达到36摄氏度，张震仍然毫无怨言，穿上毛衣和紧身镭射服，坚持亲自演绎吊威亚“飞檐走壁”，多次NG以呈现最好效果。吴强认为，“他所诠释的精神，与OPPO的产品调性和品牌调性相契合。”

张震并非OPPO携手的第一位人气偶像，此前，在R7及R9等产品推广期间OPPO也曾与杨幂、李易峰、杨洋、TFBOYs等年轻群体的人气偶像合作。2016年3月，OPPO发布了升级的品牌理念“美因苛求”。此次，OPPO希望与张震的合作能凸显“美因苛求”的品牌理念，即追求极致的精英气质，以及坚持不懈，全心投入，苛求极致，从而达到至美境界的专注和态度。

“我们希望有一些更生动直观的方式，让大家理解什么叫美因苛求。”吴强说。在OPPO看来，在销量和市场排名迅速攀升的过程中，选择合适的形象诠释自身品牌，不仅是市场营销的需要，也意味着OPPO的营销理念从注重产品外观、整体性能的宣传，转向注重产品赋予的价值，及其背后蕴藏的内涵。

自2011年8月销售第一款智能手机开始，“做令人感觉惊艳的产品”一直是OPPO的目标。五年间，OPPO迅速崛起，2016年第二季全球市场份额5.6%，位列第四。而据Gartner最新数据显示，2016年第二季度，OPPO手机销量达1848.96万部，增幅达129%。

OPPO高管团队多次在内部强调，“竭尽所能地关注用户的需求和体验，高效满足用户，提升用户感知的价值，是OPPO未来取胜的关键。”而“追求极致”是OPPO人必须坚持的工作态度。

从元器件采购都多次试产和最终量产，一台OPPP手机要经过390项严苛的测试，有些测试高于国家和行业标准，有些则是OPPO为了适应用户需求而特别设置的。

产品的调性，品牌的内涵，说到底是产品背后那群人的人生观和价值观的投射。选择张震，也是因为他的做事风格与OPPO“美因苛求”的产品理念如出一辙，而他所传递的专业、苛求和追求极致的风格也符合OPPO希望传达给用户的品牌形象。

通过向实体店免费提供带有OPPO标识的形象设计以及电视娱乐节目广告的强大势能，OPPO在三、四线市场的覆盖率迅速提升，而从以“快充”/“拍照”为关键词到聚焦年轻群体, 再到以张震诠释“美因苛求”的品牌理念，OPPO简单而接地气的产品形象，正被赋予更丰富的定义。

根据最新的赛诺零售数据显示，OPPO在一线城市市场份额约13.9%。吴强表示，“在渠道方面，战略上没有本质差别。但由于一线城市和其他市场的业态格局有所不同，具体战术上就会有一些差异。”

吴强表示，OPPO将在一线城市建立品牌体验店，位于上海淮海路核心商圈的旗舰店将在2016年底开业。通过一系列的配套工作，包括张震演绎的TVC在互联网渠道的播出，也将有助于拉动OPPO在一线城市的品牌认知度。

而在实现品质与品牌的高度统一之后，OPPO仍需“更上层楼”，通过制造技术和渠道地推能力，持续提升产品影响力，同时积累供应链管理方面的经验。

据吴强透露，R9系列从3月24日上市以来，销量始终平稳增长，但七月开始出现缺货，预计这一情况将持续到10月。吴强将缺货原因归咎为对产品销售情况预判不足所致。

他认为，OPPO仍有巨大的提升空间，而眼下最重要的是保持清醒。在采访中，他引用《易经》中的句子“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦”表示，OPPO内部的共识是，任何时候都需要保持谦虚的态度，以应对消费者对于OPPO产品更高的期待。

吴强认为，在手机市场饱和的大环境下保持逆势增长，并不值得沾沾自喜。“不要小看苹果的创新能力，以三星的体量，相信他们也能很快度过危机。OPPO要做的就是心无旁骛，做正确的事情，不断满足消费者的迫切需求。”如OPPO创始人、CEO陈明永近期引用的《孙子兵法》中的一句话“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”

这意味着，在满足手机用户日益挑剔的品味的同时，OPPO需保持自身的灵活性和独特性，以便快速对市场风向做出反应，并提供极致的解决方案。于OPPO而言，成功并不以销量或市场份额为导向，而是将目标投向更高的“提供价值”的层面。这是一种挑战，更是一种自我实现。