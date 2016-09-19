隆締文化成功举办“博雅·晒墨宝——百名书童写家训”活动

金秋伴着丰收，童音伴着书香，为何被誉为“吴中第一”的嘉定孔庙今日弥漫着浓浓的墨香？没错，由上海隆締文化传媒有限公司策划实施的“博雅·晒墨宝——百名书童写家训”活动于2016年9月17日如期举行，场面盛大为之震撼。作为2016年上海孔子文化节系列活动之一，本次活动继承了其古韵儒风的特点，加上弘扬家风家训的教育元素，并招募了100名小书法家共同参与，向广大市民游客展示了嘉定深厚的历史底蕴与独特的传统文化魅力。

活动开始前，孩子们都换上了复古的书童服饰，近距离感受汉服之美，女孩子们也梳起了丸子头,可爱又灵动。虽然大家都是第一次穿汉服，但摆起pose来甚是有模有样。

上午9:30，启动仪式正式开始，现场场面隆重。

礼仪课程上，由专业的礼仪老师用通俗易懂的语言，解释了汉服、汉礼的介绍，并讲述了朱子家训的深刻意义，现场的小朋友们感悟很深，随后，由老师带领小书童们朗诵《朱子家训》，让好家训切实入耳，入心。

最后，进入活动的压轴，百名书童在孔庙齐书家训，一张张宣纸、一支支毛笔点燃了市民游客的热情,也点燃了活动现场小书童们的热情。在活动中提炼出了“父母之爱子，则为之计深远”、“黄金非宝书为宝，万事皆空善不空”、“亲贤者、远小人；重礼仪、讲诚信”等百条嘉定家训。百名书童，百条家训，感染了在场的家长和其他市民游客，也使在场的其他孩子受到了一场难忘的家风教育。这一百幅带有墨香的家风家训书法作品，统一捐赠给２０１６年上海孔子文化节组委会，孩子们以实际行动把优秀的传统文化润物细无声地代代相传，让好家风家训得以弘扬和传承，带动更多的家庭结合实际树家风，传递正能量。