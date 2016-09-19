乐视收购亚马逊中国？资本运作大事件演变成闹剧始末

经济观察网 记者 冯庆艳 一件原本如滴滴收购优步中国的资本运作大事件，在短短两天之内，从传言四起到一方含蓄否认，再到双方均否认，被演变成了一场外界解读为“博取关注”的闹剧。而此时闹剧或已收场。

乐视收购亚马逊中国的传闻发端于乐视一位高管的微博的一句话，“今年919……一件足以改写中国电商行业的大事将被宣布……”，这句颇具暗示性意味的话出自乐视O2O销售平台总裁张志伟之口，在张志伟9月18日的微博上这句话发布的显示时间在当天上午10点多，而这句话之后的第二天即9月19日则是乐视一年一度的乐迷电商节，张志伟的这句话后半句则称，该事件将真正奠定乐视商城中国第三大电商节、全球首家生态电商的地位……随后一篇来自自媒体科技老罗的文章则称，张志伟所指的“足以改写中国电商行业的大事”可能是乐视收购亚马逊中国，一时间，乐视与亚马逊中国两者之间，类似于近期滴滴收购优步中国的性质一样，在中国民营互联网企业收购外资巨头企业中国资产的层面上，该传闻引起外界广泛关注，传闻愈演愈烈。

传闻之下，9月18日，亚马逊中国对媒体回应称“谣言止于智者”，态度并未清晰地否认，紧接着在9月19日，一封亚马逊中国总裁张文给公司内部发的信被亿欧披露，信中明确称，亚马逊中国是亚马逊全球战略重点市场之一，亚马逊会持续在中国市场投资并不断深化在中国的发展……希望亚马逊人再次被问及收购之事，做出明确信息的回应，那就是对于中国市场，亚马逊有着长期战略规划和坚定承诺。这封亚马逊一方的态度已然明朗，经济观察网记者就该信真伪向亿欧记者郭之富求证，对方表示，这封信的内容应该是真实的。其实，在传闻遭双双否认前，经济观察网记者对乐视、亚马逊等多方求证，来自乐视控股和旗下子公司乐视移动的人士都表示自始至终公司没有此类消息通知他们，而亚马逊一方人士也表示不太可能。

而一切传闻的来源乐视张志伟也于9月19日上午十点多发布了一条微博，他称，乐视O2O目前无任何收购计划。至此，原本的资本收购大事件演变成了一场闹剧。

一位关注O2O领域资深人士对经济观察网称，乐视与亚马逊中国之间的关联性不强，与此前滴滴和优步中国之间无可比性，而且亚马逊中国虽然经营业绩一直不理想，被本土电商平台阿里和京东全面压制，但除了电商外，亚马逊阅读、物流和云计算服务（AWS）、海外购等三大核心业务战略都稳步推进且取得很好的发展。而且与网约车领域巨亏烧钱竞争相比，电商竞争并不太激烈，也没有政策制约，这也与亚马逊创始人贝索斯注重长期战略多于眼前利益的性格严重不符。另外乐视收购亚马逊中国所需巨额资金，也是摆在收购事宜上的一个难题。巧合的是，传闻又兴起在乐视919电商节前一天，所以这次传闻有乐视一方“博取关注”的嫌疑。

据了解，乐视上市平台乐视网去年市值一度飙升至千亿元以上，而今年以来其股价如“过山车”跌宕起伏，早前乐视网股价最高直逼200元/股，而今天开盘时为46元/股，不过随着919电商节开启，截止9月19日下午记者发稿前，乐视网（300104）大涨5%以上。

乐视网发布半年报业绩显示，报告期内乐视网实现营业收入100.63亿元，较去年同期增长125.59%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润2.67亿元，增长54.63%。其中上半年乐视网终端业务收入达到了51.32亿元，大幅增长171.13%，上半年乐视网会员及发行业务收入为31.09亿元，暴增120.94%，上半年乐视网广告业务收入为15.6亿元，增长50.84%。

亚马逊7月29日发布的第二季度财报显示，第二季度亚马逊利润为8.57亿美元，实现了连续第5个季度盈利。财报中并未公布中国市场的具体营收情况。而根据亚马逊中国的公开数据，8月份，亚马逊中国跨境直邮订单总量突破1000万单，2016年上半年亚马逊“海外购”销售总额也达到去年同期的近4倍。

而传闻涉及一方——亚马逊中国的发展轨迹是，2004年，急于进入中国市场的亚马逊斥资7500万美元收购由金山和联想共同出资创立的卓越网，并于2007年将卓越改名为“卓越亚马逊”，2011年又更名为“亚马逊中国”。