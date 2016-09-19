杭州今起重启限购背后：疯狂涌入的投资客和惊人的5105套日成交量

经济观察网 记者 谢敏敏 实习生 周雅 在全面解限2年以后，由于地价和房价持续上涨且涌现了大批投资客，杭州宣布重启限购。

9月18日，杭州市住房保障和房产管理局公布了《杭州部分区域实施限购政策》，宣布自9月19日起实施住房限购，在市区限购范围内暂停向拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

新政明确了限购范围为上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨江）、杭州经济技术开发区、杭州之江国家旅游度假区、萧山区、余杭区，不包含富阳区、大江东以及临安、桐庐、建德、淳安四县（市）。

限购时间明确，新建商品住房以网签平台商品房买卖合同签订时间为准；二手住房以网签平台房屋转让合同签订时间为准。

浙报传媒地产研究院院长丁建刚对经济观察网记者表示，这是一个意料之中的政策，当下整个市场的形势是一线城市和部分二线城市大幅度上涨，甚至暴涨，又恰逢G20对杭州城市的宣传叠加作用，在大量的外地投资购房需求向杭州外溢的背景下，官方紧急出台这一政策。丁建刚所在的研究院所做的抽样调查结果显示，近期杭州投资性购房比例已经超过50%。

多位杭州业内人士认为，杭州楼市新政较为温和，主要旨在稳定楼市预期，不能对效果有过多的期待。“受上半年高价地影响，第四季度成交价格依然会出现上涨，此次政策可能会对上涨幅度造成一定的影响。”克而瑞华东机构副总谢刚说。

抑制投资客？

杭州重启限购背后，是热点二线城市全面收紧调控的大背景。

此前，由于房价上涨过快，合肥、苏州、南京、武汉、厦门、郑州等城市相继出台了新政，其中涉及限购的主要是苏州和厦门。

苏州的限购政策和杭州版本十分接近。苏州此前规定，自8月12日起，非本市户籍居民家庭申请购买第2套住房时，应提供自购房之日起前2年内在苏州市区累计缴纳1年及以上个人所得税缴纳证明或社会保险（城镇社会保险）缴纳证明。

杭州重启限购，更关键的原因是杭州楼市的持续火爆。双赢机构总经理章惠芳对经济观察网记者表示，政府重启限购原因有三：第一是房价涨太快，供需失衡；第二是外地购房者的比重非常大，投资投机过剩；第三是G20让外界对杭州的定位出现了变化。

根据国家统计局发布的2016年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，杭州房价8月份环比涨幅3.3%，同比去年上涨22.2%，尤为值得一提的是，杭州房价已经连续17个月环比上涨。

与此同时，高溢价地块频出。杭州2016年成交的土地中，单宗土地超过10亿的地块达33宗，占到全国接近10%，其中溢价率超过100%的地块达7宗，溢价率超过50%的达21宗，数量在全国都属于前列。年内土地出让金达1089亿，同比上涨210%。

作为全国楼市的风向标，杭州的风吹草动牵动着全国购房者的目光。G20顺利召开后，杭州对投资者的吸引力达到了一个新的高度，无数外地投资客疯狂涌入到杭州“抢房”，当地市场甚至有外地投资客一人购买50套房的传言。

杭州透明售房研究院院长方张接透露，今年以来，杭州房地产市场出现了很多积极变化，但外来购房群体增长较快，整体比例不断攀升，8月份外来购房比例已经达到了33.8%；G20之后的一周，外地人的购买比例达到了39.3%，外地购房者来源进一步扩大化。

方张接表示，外来投资性购房比例过高，短期对于消化库存有所帮助，但是从历史经验来看，一个区域外来购房群体过于密集、投资购买比例过高，往往会带来较多的后遗症，产生诸如未来二次供应过大、二手房集中抛售等等问题，不利于市场长期健康发展。

在G20之后的一周，杭州楼市的关键字眼变成了“抢房”和“涨价”。例如余杭一楼盘与年初开盘时相比单价涨幅近4000元／平方米，但在9月18日开盘时，开出的376套房源依然遭2000人争抢，3小时内售罄。

成交量的暴涨带来供求关系的失衡。

中原地产研究中心统计数据显示，2016前8月的杭州（不含富阳）商品房总成交量133562套，这一数字超过了2015全年。根据透明售房研究院统计，截至9月18日晚22点，杭州住宅库存58468套，按照目前的去化速度，住宅去化周期已不足30周。

“温和”限购

重启限购，对杭州意味着什么？

章惠芳认为，此次限购和2014年之前的政策有很大的不同，外地人依然可以购房，新政是相对温和的，对市场的作用更多在于预警和“泼冷水”，同时传递出未来有可能继续加码的信号。

这一观点和杭州业内保持一致。克而瑞华东机构总经理刘晨光表示，新政短期内对价格及成交量的杀伤力不大：“国家金融政策基本面并未收紧，土地端融资能力强，买房金融杠杆支持强，故目前各个城市‘温柔’的出政策对于价格杀伤力有限，近年来杭州库存量激剧缩减，去化周期已跌至6个月，供求失衡，供求关系要到11月份才能趋稳，因此，短时间内出现大家期待的价格下降、成交量暴跌的可能性小。”

刘晨光提醒说，杭州土地市场的表现将影响后期政策走向， G20之后的首次土拍将在9月20日上演，之后29号的三墩北宅地及艮北新城宅地受到众多房企关注，如土拍价格依然疯狂，政府出台进一步“收紧加码”政策的可能性非常大，购房者目前对于购置行为应持“慎重”态度。

“这一政策出台后，对市场会有适度降温的作用。但未来杭州市场的走势，仍不仅仅取决于杭州市场，而是要看全国一线城市和部分二线城市的形势发展。要看货币政策和其他政策的变化。”丁建刚说。

值得一提的是，由于新政从9月19日起执行，18日晚间成了投资客大规模购房的最后时间点，这造成了成交量暴涨。截至18日24时，杭州市区（含余杭、富阳）创造了单日商品房销售3265套的历史记录，二手房签约同样创下历史新高，达到1840套。

当天杭州累计签约5105套，这一数字，是杭州过去几周住宅成交量的总和，也是历史成交量最多的一次。