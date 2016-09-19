伊利停牌应对“举牌”威胁 资金集结或在进行时

经济观察网 记者 温淑萍 继昨日公告阳光财险与阳光人寿联手增持后，今日伊利公告称自9月19日期紧急停牌，连续停牌日不超过10个交易日。

对于伊利的紧急停牌，乳业内人士分析，这是应对被“举牌”威胁而采取的紧急措施。另据相关人士透露，伊利方面正在联合大股东，通过扩大股本结构而采取反制措施。

对此，伊利方面暂未作出回应。

9月18日，伊利股份披露权益变动报告显示，阳光产险通过交易系统增持5,667,900股，占总股本的0.09%。本次权益变动后，阳光产险和阳光人寿合计持有伊利股份普通股股票303,240,065股，占公司总股本的5.00%，触及举牌。

阳光产险和阳光人寿，都系阳光保险集团的子公司，且受集团控制。因此，业内评论为，两子公司联手“入侵”伊利。伊利或许也遇到了野蛮人，也或许遭遇“宝万之争”。

余烟尚未散去的宝能和万科之争，阳光保险插足其中。介于此，乳业内人士担忧，阳光财产与阳光人寿两兄弟联手，“宝万之争”或许将在伊利身上上演。而由于伊利持股结构较为分散，或许阳光保险两兄弟公司将持续入侵，甚或成功举牌伊利。

据伊利2016年中报显示，伊利最大股东占股达8.79%，为呼和浩特投资有限责任公司；其次为香港中央结算有限公司，占比6.22％，伊利董事长潘刚则为3.89%；中国证券金融股份有限公司占股3.06%。

阳光人寿在此次未联手兄弟公司阳光财产增持前持股1.80%。而9月14日，兄弟公司联手增持后，占股达到5%。超越伊利董事长潘刚的股比。

截至9月14日收盘，伊利股价为16.11元/股，依然呈现平稳增长状态，总市值为977.04亿元。

根据阳光保险集团下属子公司阳光产险和阳光人寿披露的2015年年度报告显示，两家公司合计实现净利润约34亿元。仅在投资收益上，阳光产险和阳光人寿合计就达到了125.91亿元。

乳业内人士认为，此次伊利紧急停牌，或涉及重大资产重组或非公开发行。而最大股东间的联手，亦或新资金的解困，都在情理之中。从内蒙古国资角度来说，伊利代表着一方区域经济的振兴。多年来，从政府期待层面以及中国乳业市场发展层面，都凝聚了更多期待。所以，从产业角度来讲，都希望伊利能更健康发展。

对于增持伊利，阳光资管方面对相关媒体表示，举牌伊利股份，是看好中国消费行业的发展前景，认可伊利股份的投资价值。“阳光保险在举牌伊利股份后，第一时间即告知了伊利方面，并在信息披露报告中明确支持伊利股份现有股权结构，不主动谋求成为伊利股份第一大股东和在未来12个月内不再增持伊利股份”。

或许阳光保险说的是实话，在宏观经济低迷期，消费产业是风险较低的较佳投资领域，其属性可抗周期。因为，企业经营业绩不会随着宏观经济的波动而产生较大波动。

或许，另一个阳光保险进入乳业的理由是，在国内乳业低迷两年后，随着二胎政策的放开，未来人口基数迅速扩容的背景下，中国乳业终将迎来市场大幅增长期，而且伊利作为一家国家战略性企业，或许前景更加明朗。

据有关数据显示，伊利占国内乳制品市场份额20.1%。常温液态奶占市场份额30.9%，都位列市场第一。

事实上，或许阳光保险的口味擅长食品领域。2015年12月1日，阳光保险成功举牌承德露露，持股8.43%。至今年年中，承德露露也开始涉足婴幼儿乳品市场。鉴于此，如业内人士分析，或许阳光保险也在做产业布局。

但成功举牌承德露露，以及涉足“宝万之争”，让伊利不得不提高警惕阳光保险的“气势”。

或许，今时的伊利被增持端倪，早已经在一个月前显露出来。当时伊利修改了公司章程，称为了限制险资乃至其他资本恶意收购。但是伊利的努力遭到上交所的“问询”，导致修改章程迟迟未能完成。

乳业分析师宋亮认为：“重演万宝之争可能性比较小，中国乳业战略重点在伊利。如果伊利股权出现不可控状态，那么政府的一些政策很难落地。”

此外，乳业目前是国内产业链条最长，产业最复杂的行业，险资或许玩不转。

“伊利已经在通过资本结构紧急应对了，或许不会被阳光保险轻易举牌。”以为乳业人士也同时认为，资本是凶险的，一切还不好下结论。

无论如何，从伊利的角度来说，家门口正在遭遇野蛮人：阳光财产与阳光人寿联手“入侵”。