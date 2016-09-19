《小王子》之父的二战岁月

1944年7月31日上午8点，科西嘉岛波尔戈机场，天气良好。法国空军一架美制P-38战斗机改装型F-5B侦察机，编号223，准备起飞侦察法国里昂东部地区。一位44岁的飞行员开始做飞行准备，他需要穿上电热服以应付高空的严寒，接着是通讯设施、毛皮手套、氧气面罩、漂浮背心、降落伞，以及口粮、信号枪等小物件。装束完毕，地勤人员协助飞行员艰难爬进驾驶舱。战友们想不到，这将是一位具备6500小时飞行记录者的最后一趟飞行。

圣埃克苏佩里在为最后一次任务做准备

8点45分，飞机起飞，进入一万米高空。高空侦察并非最危险的任务，况且洛克·希德公司的P-38性能优良，被德国战斗机拦截的概率不大。返航时间到来时，基地雷达上却不见飞机踪迹。14点30分是油耗极限时间，它依然渺无踪影。总之，飞机的结局无外乎是被击落，或因机械故障坠毁。该飞行中队的飞行记录上添加了这么一行字：“圣埃克苏佩里执行法国南部高空飞行拍摄任务，未归。”

“我们不仅失去了挚爱的同袍，也失去了最佳楷模。倘若他不顾年龄限制加入我们，只为了分担风险，那么事业有成却投笔从戎的他，并无意借此增添光彩，而是为了满足内心追求冒险的渴望。”部队悼念这位同仁，“圣埃克苏佩里的精神永垂不朽，因为他知道如何尊重自己。”两周后的8月15日，“龙骑兵”行动开始，盟军在法国南部的普罗旺斯登陆，顺利占领了马赛港，这可以加快向西线运送物资，从而缩短解放法国的时间。让圣埃克苏佩里付出生命的这趟任务，正属于“龙骑兵”的准备工作。

P-38战斗机以击毙日本联合舰队司令山本五十六而名闻天下，但这位失踪飞行员安东尼·马里·让-巴蒂斯特·罗歇·德·圣埃克苏佩里的名气，压倒座机和山本。他在1943年出版的薄薄一册童话《小王子》，讲述一个跑到地球来的小王子有关友情、爱情的感人小故事，书印量迄今超过5亿册。

短暂奋战以屈辱告终

1939年9月1日，纳粹德国进攻波兰，英法立刻向德国宣战。面对一战后的国内人口危机，以及左右翼政治势力高度分裂导致行政低效，法国选择了防御战略，寄希望于固若金汤的马其诺防线。因此，当波兰战役如火如荼时，当英国与德国在大西洋展开激烈的海空战斗时，德法边境平静如常。这是一场寂静的战争，法国人称之为“奇怪战争”，德国人形容是“静坐战争”，张伯伦称它是“模糊战争”，美国人讽刺为“虚假战争”。尽管法军未主动进攻德国以减轻波兰的压力，但法国人知道一场大战不可避免，只是时间早晚，法国开展了战时动员。

早已是知名作家兼飞行员的圣埃克苏佩里，在9月4日受到了国家的征召，他欣然回到军队，担任空军上尉。圣埃克苏佩里的写作事业在战争爆发前再次达到巅峰，第二部著作、小说集《人类的大地》于1939年2月在法国出版，5月获得法兰西学士院小说大奖，6月在美国以英文版《《风沙星辰》上市并成为畅销书。从3月到9月，他红遍了大西洋两岸。

《风沙星辰》

（法）圣埃克苏佩里/著

这位名作家对纳粹德国不算陌生，他在战前两次赴德国。1937年夏，圣埃克苏佩里飞往柏林，这是他第一次踏上德国土地。据同行的女性友人内莉介绍，他此行是为了近距离观察纳粹统治下的国民。飞机在威斯巴登落地就被扣押，因为德方认定飞越了军事机场上空的该飞机涉嫌间谍活动，最后通过外交人员交涉才解决。不过，50多名第三帝国的少年飞行学员围住了这位明星和他的飞机。“那群德国少年举手以标准的纳粹敬礼姿态向他致意，并高呼万岁，从机舱中可以清楚听见他们的声音。”内莉回忆。此趟德国之行，让圣埃克苏佩里深信战争不可避免。

1939年2月，圣埃克苏佩里再次去德国，时值《慕尼黑协议》签订后不到半年。他这一次开车出行，沿途随处可见德国的细密备战工作，他一早就在酒店里被路过的德军装甲车队吵醒。在纽伦堡，他看到一列希特勒青年团成员经过一家咖啡店，女服务员忧心忡忡告诉这位外国客人：“我儿子也在那里面，小孩子还很小的时候就被准军事组织带走。这一走，他就不是我的孩子了，想挽救却太迟。”两次德国之行让他切实感受到，他这种崇尚自由、特立独行的人必然与纳粹体制格格不入。

军方照顾这位文学界红人，将他安排到后勤和行政岗位上，以远离前线危险。他断然决绝了。由于年龄太大和前期飞行事故的遗留问题，医生不同意圣埃克苏佩里进战斗机部队，他又不想驾驶轰炸机，最终动用高层人际关系让自己进入了第33侦察机大队第2中队，还要求年纪只有自己一半的同僚们对他一视同仁。从1939年12月到1940年7月法国投降，他一直在这部队里服役。这一年的冬天，算是等待开战的漫长煎熬期。

1940年5月10日，德国开始进攻法国，德军轻松攻陷了中立国比利时，然后经过阿登高地绕到马奇诺防线背后，法国被打得措手不及。5月23日，圣埃克苏佩里执行他二战中的第一次作战任务，他的座驾是Bloch 174侦察机。这是一种双引擎、双垂尾的多用途飞机，执行轰炸和侦察任务。德国空军掌握了空中优势，法国空军损失惨重，圣埃克苏佩里所在的中队也不例外。日后，他把这段短暂的战斗经历写成《空军飞行员》一书。

不同于上次大战，圣埃克苏佩里的祖国在德军凌厉攻势前奔溃了。菲普利·贝当元帅接任法国总理，他在6月22日签署了屈辱的停战协议，法国宣布投降，工业集中的北部国土被德国占领，南部由被视为傀儡的维希政府自治。原国防部次长夏尔·戴高乐，则在英国建立流亡政府，名为“自由法国”，以洛林十字作为标志，领导不朽的法国抵抗运动。

“明天，我们也是什么都不会说的。明天，在证人看来，我们是失败者。失败者应该缄默。像种子。”《空军飞行员》日此收尾。“小王子之父”的二战第一阶段黯然结束，他共完成了7次飞行任务。不幸中的幸运，他没有成为战俘，时有157.5万法军战俘被押到德国，最终有94万被强行扣留到二战结束。

不过，圣埃克苏佩里在祖国战败后做的抉择并非最明智的，高冷的他拒绝了戴高乐，理由是法国无力抗衡德国的军事力量，一味的反抗只会牺牲更多无辜百姓的性命。他在《空军飞行员》里反复强调法国战败的主因，乃4000万法国农民对抗8000万德国工人。这一论断站不住脚，法国战败原因并非如此。

圣埃克苏佩里所在的中队奉命移驻到北非的阿尔及尔，临行前，他给同登机的一个斗志高燃的陆军军官泼了一盆冷水。该军官想考察从北非反攻复国的可能性，但被名作家告知飞机、零件和燃油都不足。不过该军官依然参加了“自由法国”，最终从北非一路攻入德国境内。

流亡岁月里的缠斗

1940年7月31日，圣埃克苏佩里在阿尔及尔接到了复员令，他解甲还乡。亲朋好友不可避免分成两派在激烈争吵，一派支持维希政权，另一派决定响应戴高乐的战斗号召。曾是海军军官的表弟奥诺尔，坚定站在戴高乐派一边，他偷偷去伦敦，于1940年年底回法国执行谍报任务，不幸被捕。间谍罪是死罪，奥诺尔在1941年8月被枪决，有绝笔信留给家人，说自己“秉承家族优良传统”。圣埃克苏佩里的观念，正与英烈表弟迥异，他不断寻找理由来证明戴高乐不值得支持。

现实消沉，更由于朋友和亲人相继辞世，圣埃克苏佩里日益陷入悲观中。12月，他接到美国出版社的电报，请求作者去美国促销《风沙星辰》并讨论新书事宜，他终于决定前往美国。这一年的最后一天，他在纽约上岸，此后再也无缘踏上法国本土的土地。

维希政权给这位统战价值巨大的名人封了个国民政府委员头衔，这是一个由社会名流凑成的咨询机构，而他向新闻界宣布拒绝接受这项任命。但圣埃克苏佩里公开对反戴高乐，形容戴高乐的政治理念是“仇恨政治”，而且他一厢情愿认为法国人之间应该和解，戴高乐所作所为恰恰是煽动同胞互相仇杀。更糟糕的是，他为大法奸贝当辩护，认为唯有委曲求全与纳粹合作，法国才能走出乱局，公开反抗德国则会刺激德军切断法国铁路网，到时法国将闹粮荒。至于戴高乐阵营，自然是在言论场上攻击这位反对者，战时宣传在用词上万分粗暴和恶毒。毕竟国难当头，在正邪分明、你死我活的斗争中，任何人需要明确站队，没有中间立场可以选择。好在戴高乐派并非组织严密的苏式政党，作为名人的他依然在戴高乐派中有很多朋友。

日本海军在1941年12月7日偷袭珍珠港，出版社当即要求圣埃克苏佩里加快完成《空军飞行员》一书，嗅觉敏锐的出版社认为这是一本无比应景、可以让美国人一窥真实战争的书。1942年1月，书稿出版，美国版的书名是《飞往阿拉斯》，全书讲述作者1940年5月23日在法国北部的阿拉斯上空的一次侦察飞行。

新书面世后洛阳纸贵，好评如潮，毕竟法国的灾难性失败掩盖了不少法国军人昙花一现的勇气和坚忍，而这书正展现了法国空军伟大而短暂的时刻。“在失败与流亡的阴暗岁月中，一部值得骄傲的法国书。”美国舆论界普遍如此定位此书。有人在1942年4月的《大西洋月刊》上盛赞他：“一位战士的信条，一位行动中飞行员的历史，这本书与丘吉尔的演说，是民主国家对希特勒《我的奋斗》做出最好的回答。”

当法语书稿来到巴黎的出版社，出版社必须提交德国军事占领当局送审，一个德军中尉删去一句“希特勒，他发动了这场白痴战争”，就签字同意出版。此后，倒是有法国作家向德国当局告密，揭发书中大费笔墨特写了空军里的一个犹太人上校，尤其是突出他典型的犹太人鹰钩鼻，这属于为国际犹太财阀集团招魂，以及明确反对德国对犹太人的政策。《空军飞行员》因此在法国遭禁。同时，戴高乐派占领下的北非也将它列为禁书，因为他们视作者为维希政权的走狗、法奸。事实上，无论是维系政权还是戴高乐政权，它们对社会的控制都很弱，这本禁书私下流传广泛，毕竟作者是当红作家。

当时流亡美国的法国作家中，圣埃克苏佩里算是最著名的。他在异乡享受着优渥的生活，正因为他享有巨大的声望，他的一言一行都足以产生不小的公共影响，故在美国的戴高乐一派会密切关注他的政治理念，会严厉批评这位反对“自由法国”运动的红人。这种缠斗，最终以圣埃克苏佩里之死才告终结。

圣埃克苏佩里在美国寓居28个月，1942年以不到3个月时间完成了人生中最著名的作品——《小王子》。随后，他将再次重返战场，开始悲壮的复国之路。

故国在三万五千英尺下

对于圣埃克苏佩里而言，没有什么能比打回老家更重要。1943年4月20日，他在纽约港登船，同行的有5万美军，30艘船。他被舰队的规模震惊，“这支舰队向我传递出了一种十字军东征一样的快乐”。

5月30日，他为《生活》杂志写下一篇文章《给美国人民的信》，这篇文章足以进入任何国家的语文课本。《生活》记者约翰·菲利普向圣埃克苏佩里约稿，他开出了一个诱人的筹码，他将游说盟军高层，让圣埃克苏佩里重返蓝天。

“如果，将来的某一天，即便我发自内心地向美国商人提出批评，我也不会忘记你们的祖国在这场战争中所持的崇高目标。我将永远一如既往地为你们根子上的优良品质作证。美国的母亲把自己的孩子送上战场，并不是为了获取什么实实在在的物质利益。这些年轻的男子也不会接受为了物质利益而冒险献身的思想。我知道——我以后也会告诉我的同胞——你们之所以加入这场战争，纯粹是为了精神上的荣誉而战。”

“飞越法国领空之际，我不由得产生那些心酸的深思，那么近，又那么远！你会觉得自己已经离开她有几个世纪了！所有的柔情，所有的回忆，所有生存下去的理由，就在三万五千英尺下方的土地上铺开，正在接受着阳光的照耀，可是，想要靠近它们，却又比靠近锁在博物馆玻璃橱窗里的埃及宝藏更难，更难！”

早在5月5日，圣埃克苏佩里拜访了北非地区法军情报部长，对方同意他回到第33大队第2中队，重回北非的名作家还获准与北非法军总指挥官亨利·奥诺雷·吉罗会面。在阿尔及尔，圣埃克苏佩里所在的中队被混编入美军第3侦察机大队内，换装了P-38，该机操作复杂且只有英语飞行手册，故他在内的法国飞行员们在训练时出了不少事故。高空、高速、远程飞行环境，飞行员体力消耗惊人，P-38硬性规定飞行员年龄不超过30岁，43岁的圣埃克苏佩里只好动用美军、法军高层人脉关系“走后门”。几次试飞后，他惊叹P-38真是个好家伙，感慨自己能在20多岁时就驾驶这般飞机该有多好。

1943年7月21日，圣埃克苏佩里第一次飞抵法国海岸侦察，看到久违的故土时百感交集。8月1日，他在执行第二次任务时因故障摔毁飞机，鉴于训练成绩并不出众，他被暂时取消飞行资格。他使出所有公关手段，在请美国军官吃饭时说：“我爱我的祖国，我愿意为法国战死！”对方回答：“不管你是否愿为法国而死，我都不会让你死在我们的飞机上。”

此后圣埃克苏佩成为后备军官，直到趁盟军高层的一连串人事调动，再度找关系回到原中队，但他只有6次执行任务的机会。他随后遇到过发动机单个故障、敌机出现、氧气罩故障导致短暂昏迷、战友被击落，但他一直很幸运，直到最后一次出任务。

名作家的失踪一直是个谜，1998年法国南海岸渔船打捞到他的手镯，这是《小王子》的纽约出版商赠送的。翌年潜水员在马赛附近海域找到一架P-38的残骸，没有被枪弹击中的痕迹，发动机上一串数字相符，却是有违常理用手工刻上去。机械故障、德机袭击、抑或自杀？至今未解。“如果我被击落了，我也不会有丝毫后悔。”圣埃克在生命中最后时刻写给友人的信里倾诉，“未来的生存之地让我胆战心惊，我憎恨那种机械人一般的美德贞操。我更想做一名园丁。”