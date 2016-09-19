社区O2O（Online To Offline，社区线上与线下服务）经历了2014年的爆发期后，已逐渐进入到冷却阶段，行业开始整合和洗牌。只有退潮之后，才知道谁在裸泳，也只有退潮之后，才知道谁是真正的强者。

尽管社区020市场的热度有所下降，但从今年下半年开始，依然有多家上市公司布局社区O2O行业，看好行业的未来。对此，国内知名社区O2O平台解放区CEO高飞接受记者采访时直言，“资本寒冬是让更多投资者冷静下来了，但是社区O2O市场的大蛋糕从未消失。”

解放区联合物业定制特色社区APP

作为一家坚持打造中国社区服务领导者品牌的020平台，解放区用殷实的成绩证明了社区020市场的前景。解放区是全球最大的住宅社区服务运营商花样年集团（（1777.HK）打造的以社区O2O服务为核心的互联网平台，该平台非常注重线下体验，全国流水已经超过5000万元。谈及成立解放区的初衷，高飞表示，“有很多中小物业公司并不愿意被兼并，而这部分市场又是极为庞大的，于是便可以解放区的模式将它们联合起来。”事实上，很多社区O2O平台都主张绕开物业，而解放区坚持将物业公司作为社区生态圈中不可或缺的一环，这也是解放区与普通社区020平台的不同之处。

每个残酷的领域都依然会有存活者与初生者，社区O2O市场亦是如此。除解放区的顽强坚守之外，今年下半年，更有多家上市公司布局社区020领域。8月26日,基于O2O模式打造的覆盖生鲜快消品、生活服务、智能应用和物业管理的综合生活服务平台深圳友门鹿网络科技有限公司（简称“友门鹿科技”）正式上线，该平台获得光大集团1.8亿元投资。另外，中奥到家（01538,HK）也宣布将对物业服务进行一次升级，向社区O2O服务转型，转型后，业主可以通过爱到家APP预约中奥到家的管家服务，提供验房、装修、社区维护乃至后期的出租、出售等服务。除了这些新进入企业，此前众多的房地产商和互联网巨头都在关注着社区O2O，最近更是出现了智慧社区概念。

早在2年前，社区020大概念被热炒，可随后资本发现没钱赚，对市场和项目信心开始不足，但其实市场对社区O2O还是看好的，只不过没有合适的项目。

高飞认为，不是每一个到场的人都有机会吃到蛋糕。O2O的核心是让用户享受优质的服务，线上互动，线下体验，一切以“用户体验”为核心。而社区020不仅要尤其重视用户体验，而且还要有差异化定位。

房地产商自有的社区O2O平台一般都是物业服务管理平台，大多不是开放的互联网平台，不是真正意义上开放的“O2O”。而解放区的区别在于，它是联合全国中小物业，开放性、可定制化的社区APP，让用户可以享受到解放区整合的周边社会资源，线下服务更“接地气”，日后还将把社区养老、教育、金融、汽车后市场等服务与合作小区的资源进行无缝对接，形成更有特色的场景化运营模式。

向细分领域发展是社会020的未来出路

众多上市公司密集布局社区O2O领域，虽然有趁行情低迷时的抄底打算，但是如何运营、什么样的企业能够在社区O2O领域领域活下来、甚至发展壮大，仍是那些想要进入和已经进入的企业所应当思考的问题。

事实上，社区O2O平台企业在经历2014年的快速增长后，众多平台企业仍以传统互联网的模式来操作，利用资金在大范围进行推广来获取用户，这种缺乏根基的发展模式，也导致2015年出现大批社区O2O平台企业的资金链断裂。

解放区早在2015年中期就意识到，社区O2O平台不能单靠概念去“炒作”，而是要落实第二个“O”（offline,线下）。如今，解放区的根据地模式已经取得成功，现在要做更多的根据地，同时把根据地成片经营，以求资源整合最大化。据高飞透露，解放区在现金流水、社区金融等方面已经有长足的提升，预计2016年解放区业务流水将超过6千万元。

解放区作为花样年集团（01777,HK）的子公司，有强大的资金实力也有丰富的运营经验，据高飞表示，解放区今年已正式启动融资工作，并陆续接触过高瓴资本、复星资本等投资机构，同时也有一些TMT领域的投资者有意入股。