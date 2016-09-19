众安携手大疆 保障护航农用无人机

经济观察网 李意安 上海报道 9月18日，众安保险和大疆创新对外宣布达成合作，众安保险将为大疆农业无人机率先提供一揽子保险保障服务；与此同时，众安保险还将以信用保证保险作为增信方式，由农分期等农业金融合作伙伴进行线下操作，为用户提供分期购机创新金融服务。

大疆创新总经理助理卢达告诉经济观察网，代替人工进行喷药的植保无人机开始进入农业生产, 因具有远距离遥控操纵、不受地形限制、喷施效率高、作业安全等优点，专业植保队的宠儿。如今年3月，作为消费级无人机巨头的大疆进军农用植保市场，推出的农业MG-1无人机可以实现防尘、防水、防腐蚀的功能，大疆为其配备了八轴动力系统，使其载荷达到10公斤的同时推重比高达1：2.2，每小时作业量可达40至60亩，作业效率是人工喷洒的40倍以上。尽管在现阶段，无人机应用于农业生产普及率仍不高，从发展前景来看，市场预计我国植保无人机市场，正以每年20%-30%的速度增长。

“事实上，在推广农业植保无人机过程中，维修保养难等售后问题成为用户一大困扰。比如产品本身技术含量高、使用门槛高，普及性暂不如家电手机等产品，一旦损坏，就不得不面临维修网点少、维修费用贵等行业难题。”卢达表示。

为了破解这一行业难题，众安保险和大疆创新联合首次针对大疆MG-1农业无人机推出用户关怀计划，为农业植保机提供高额维修保障、备用机快速替换、第三者责任保险等保险保障服务，解决农业无人机的售后风险隐患。

据了解，购买该关怀计划后，用户可享受不限次数的意外维修服务，在使用过程中，如果出现因操作失误、信号干扰、返航撞机、意外事故、跌落等导致的飞行器损坏，可享受最高达4万的机损赔偿。值得一提的是，MG-1用户关怀计划首次将通常在免赔范围内的“进水”情况纳入赔付范围。

不同于消费型无人机，农业无人机承担万亩农田的植被喷洒任务，一旦损坏，往返维修往往耽误农时。此次众安保险和大疆创新在用户关怀计划中，推出了“备用机快速替换服务”。大疆售后部门会在接到报修当天或第二天邮寄出备用机，用户拿到备用机后可先使用再处理维修事宜。

农业无人机的应用推广，不仅催生了保险保障需求，也为立志于返乡创业的年轻人提供了一条致富路——成立专业植保队，通过使用农业无人机提高农业作业效率。据悉，目前农业无人机用户有80%是农村专业植保队。

不过，资金缺乏成为不少植保队致富路上的拦路虎。为了让这些用户买得起设备，众安以履约保证险作为增信方式，由农分期进行线下操作，针对购买大疆无人植保机的农户和农机手提供分期购机创新金融服务。农户和植保队只需要向当地的无人机经销商提出分期申请，通过审核后即可获得最高15万额度的分期额度。

众安方面负责人表示，未来伴随大疆农业植保机在日本、韩国等国外市场的发售，众安保险针对农业无人机的一站式保障和金融服务方案，也将随之进入国际市场。