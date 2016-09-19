Galaxy Note 7电池爆炸，三星或将更换电池供应商

经济观察网 记者 刘创 长期占据智能手机全球第一宝座的三星，正面临着一场巨大的危机。由于电池爆炸事件，三星正在全球部分城市召回Galaxy Note 7，而召回后的Galaxy Note 7手机电池供应商或将发生变换。

9月2日，由于新发布的旗舰手机Galaxy Note 7电池发生多起电池燃烧爆炸事件，三星发布声明将召回全球部分城市的Galaxy Note 7。此次召回涉及三星在美、韩等多个国家发行的Galaxy Note 7手机，其中在美国召回的数量便达到100万台。

中国的Galaxy Note 7不在此次召回计划之列。三星公司表示，中国的Galaxy Note 7电池由中国的新能源科技有限公司（下称ATL）提供，而其他国家的Galaxy Note 7手机电池由三星SDI公司（下称SDI）提供，电池生产提供商不一样，因此不召回中国的产品。

据Android Authority消息，SDI向250万台Galaxy Note 7中的七成提供了电池，而另外三成手机电池则由ATL提供，而召回事件后三星很可能将会向ATL增加额外订单以更换此次召回的Galaxy Note 7，并为未来的生产做准备。

韩国联合通讯社报道称，三星公司发布召回计划后，向ATL增加了400万个Galaxy Note 7的电池订单。ATL首席运营官接受路透社采访时表示，受保密协议限制，他不便对具体客户发表评论。但其表示，本月公司业务有“大幅增加。我们预计这种情况将持续1到2个季度，这不会造成任何产能问题”。

三星官方9月2日发表声明称，Galaxy Note 7上市后不到半个月，已经至少有35起关于该产品有电池问题的报告。9月15日，美国消费产品安全委员会官网发表声明称，在美国三星已经收到92起电池过热的报告，其中26起发生过燃烧、55起导致财产损失，其中包括一间仓库和数量汽车失火。

三星发布召回声明的10天后，三星股价累计下跌11%，市值蒸发220亿美元。业内人士表示，此次召回事件将导致三星至少损失10亿美元，并且事故发生时期正值iPhone7上市，错过了狙击iPhone7的关键时期，同时事件给三星造成的声誉损失更是难以估计。

而在中国，三星Galaxy Note 7的前景也充满了不确定性。目前，海航集团、春秋航空已禁止携带Galaxy Note 7登机，合肥新桥机场甚至禁止托运三星Galaxy Note 7手机。近日，一名购买了国行Galaxy Note 7的用户在网上声称，自己的手机也发生了爆炸，三星公司称已经进行调查，核实后会向公众回应。