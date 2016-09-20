国内5000家出口食品企业获HACCP官方验证

经济观察网 王岩/文 “到目前为止，我国HACCP认证证书4700张、获证组织有4500家。有5000家出口食品企业的HACCP体系通过了检验检疫机构的官方验证。”19日，在第十四届全国HACCP应用与认证研讨会暨“同线同标同质”工作推进会上，国家认监委副主任刘卫军透露了这些信息。

据了解，上述研讨会旨在帮助食品企业满足我国和有关进口国的相关卫生要求，提高企业履行食品安全主体责任能力和监管部门监管能力，研讨解决在HACCP体系建立、实施、验证、认证与监管过程中发现的新问题，推动HACCP体系应用，提高食品安全水平。

研讨会上，还举行了燕窝诚信联盟成立仪式。燕窝是东盟国家一类特殊地域产品，也是东盟华人的一个重要产业。服务中国-东盟燕窝贸易，是服务于国家“一带一路”愿景的具体措施。经过三年的摸索和努力，燕窝追溯平台及追溯标识已成为识别合法进口燕窝的有效手段，得到了监管部门和消费者的认可。

目前，国内销售的燕窝产品90%以上都是非正常渠道产品，为了进一步推动消费者对合法进口燕窝的认可，由中国检科院和境外燕窝加工注册企业、国内燕窝进口商、经销商一起发起成立注册认证燕窝诚信联盟。旨在通过企业自律、行业内部监督和社会监督，规范燕窝经营秩序，发挥好企业、行业、政府之间桥梁及纽带的作用。

今年，国家质检总局、国家认监委依托HACCP认证、GAP认证等质检特有职能手段，积极推进出口食品企业内外销“同线同标同质”工程，探索认证认可传递信任和保障出口内销“三同”的机制方法。

刘卫军说，国已经建立起有中国特色的食品生产企业HACCP官方验证和认证管理制度。围绕HACCP应用与认证，形成了“政府引导、法规规范、行业自律、企业自控、科教支持、认证推动、媒体宣传、消费者响应、全社会参与”的共治模式。

据介绍，目前国家认监委在HACCP制度建设方面，已起草质检总局令《危害分析与关键控制点体系（HACCP）认证管理办法》，发布了《国家认监委关于完善“危害分析与关键控制点体系”（HACCP）认证有关要求的公告》，明确专项审核指导、认证标志、追溯要求、检测要求等内容，达到了便于各方监督的目的。加大出口食品企业备案采信HACCP认证等合格评定结果，目前采信率已达34%。

此外，国家认监委密切关注国际HACCP最新研究进展，组织专家跟踪研究美国《食品安全现代化法》及配套法规，组织专家编写《出口食品企业应对美国FSMA系列丛书》，已免费向出口食品企业和监管人员发放2万余本。将美国FDA认可的《人类食品预防性控制措施法规》培训引入国内，培养课程教师15人，目前已帮助北京、上海、深圳、大连、青岛等地的300余家输美企业率先满足法规对人员能力要求。

另据介绍，“同线同标同质”信息公共服务平台已经上线，符合“三同”条件的出口食品生产企业或出口注册备案种养殖基地已达890家，这些企业因登录“三同”信息公共服务平台新增国内订单7亿元。而供港、供日韩食品等交易服务平台陆续建成并开始运行，更多的平台、企业和支持方也正在不断加入。