宝钢武钢合并方案公布前夜 大股东无偿划转提前布局股东会

经济观察报 记者 黄一帆 继南北车合并、中冶与五矿合并之后，作为中国两大龙头钢铁央企，在宝钢集团和武钢集团重组大幕拉开近3个月后，两者合并进入关键阶段。

与此同时，9月19日宝钢股份发布晚间公告称，宝钢集团拟将宝钢股份4.9%股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司和国新投资有限公司。

据工商资料显示，北京诚通金控投资有限公司，国新投资有限公司分别为中国诚通控股集团有限公司和中国国新控股有限责任公司旗下公司。

而在今年2月国务院国资委、国家发改委、人社部联合召开发布会，披露国企“十项改革试点”落实计划时，国务院国资委副主任张喜武曾表示：“目前已有诚通集团和中国国新两家中央企业确定为国有资本运营公司试点企业，后续将根据各项改革特点在央企及地方国企中选择试点企业，试点工作将待试点企业选定及相关条件成熟后陆续展开。”

诚通集团是1992年由原物资部直属物资流通企业合并组建的，总资产近900亿元，下属A股上市企业主要有4家，分别为中储股份、岳阳林纸、冠豪高新和*ST美利。

中国国新历史较短，但其成立之初的目标就是进行国有资本投资运营。国新公司官网显示，其于2010年12月22日成立。公司的定位是配合国资委优化中央企业布局结构、主要从事国有资产经营与管理的企业化操作平台。

一位国新公司内部人士曾透露，国资委今年会将更多的央企股权划拨给国新公司，把国新公司打造成为类似新加坡淡马锡的范本。据了解，从去年起，已有不少上市公司的股权被划入诚通集团、国新公司。

此外，在发布无偿划转上述两公司公告的同时，宝钢股份同时还公告了与中石油之间的国有股份无偿划转进展。据公告披露，宝钢集团拟将其持有的本公司800,000,000股A 股股份(占本公司总股本的4.86%)无偿划转给中国石油天然气集团公司。据公告显示，该国有股份无偿划转至2016年9月18日，已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

两次转让完成后，宝钢集团持有宝钢股份的股权减低到69.98%，诚通金控、国新投资、中石油，分别占公司总股本的2.45%、2.45%、4.86%。

不过，据财新网报道，国务院国资委已于8月最后一个星期通过了宝武重组方案，并于9月初上报国务院。合并方案的核心内容是：宝钢将扮演整合者的角色，吸收合并武钢，武钢整体并入宝钢。新成立的集团拟命名“宝武钢铁集团”，原武钢集团成为新集团的子公司，拟更名为“武钢新产业发展公司”。但上述方案尚在高层审批过程中，合并细节或新公司具体名称仍有变数。

值得注意的是，按照上市公司流程，上述方案通过的前提是方案正式公布后，在两家上市公司的股东大会上获表决通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条上市公司股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，宝钢与武钢均需回避表决。此前，武钢股份就因大股东回避表决，在股东大会投票上议案被否决。

业内人士预计，此次宝钢无偿划转“腾挪”或为股东大会铺路。

据宝钢股份发布的2016中报显示，排名前三的股东为宝钢集团、中国证金公司、汇金公司，分别占比79.74%、2.7%、0.74%。若除去宝钢和排名第二的中国证金公司，其余股东各自占比均在1%以下。

而宝钢集团两次转让出宝钢股份的9.76%股权变为非关联方，可以参加投票，这部分股权占可以参与投票股权的近三分之一。

与此同时，武钢也在股东大会前运用无偿划转积极布局。今年6月21日，武钢股份(600005)发布公告称，武钢集团将所持有的5亿股武钢股份，无偿划转给中国远洋运输(集团)总公司，目前已实施完成，武钢集团持有武钢股份总股本的57.66%，中远集团持有总股本的4.95%。

一般而言，通过交叉换股和无偿划转，将央企过于集中的股权进行稀释和分散，或有助于央企治理结构的改善和转变经营机制。有利于改变央企上市公司“一股独大”局面，有利于“股权结构多元”局面形成，进而有利于改善央企上市公司治理结构、转变僵化的经营机制。

据不完全统计，近半年内就有6家央企无偿划转其上市公司的股份给其他央企。包括国投公司与中国海运集团，中船集团和中远集团等。据公告显示，其划转的目的均为加强上下游企业间的战略协同，深化双方战略合作，促进生产经营长期稳定发展。

宝钢、武钢的重组，作为钢铁行业去产能关键一环。今年5月23日，国务院总理李克强考察武钢集团，在座谈会现场，李克强拍板定下把武钢作为钢铁去产能的一个试点。李克强最后还强调，企业，特别是央企，要控制一般产能，不要搞同质化竞争。就在李克强考察武钢1个月之后，6月26日，宝钢、武钢旗下上市公司宝钢股份、武钢股份发布公告，宣布集团筹划重组，即日起停牌。也就在重组宣布当天，国家发改委主任徐绍史对外表示，两家央企合并目的是为了“去产能”。

根据《世界钢铁统计数据2016》，2015年，宝钢生产粗钢3493.8万吨，位列全球十大钢企第5名；武钢粗钢产量为2577.6万吨，位列中国十大钢企第6位。预计两者合并后将超过河北钢铁，拥有超过6000万吨的粗钢产量，跃居为中国第一、全球第二，仅次于安塞勒米塔尔(Arcelor Mittal)的9713万吨。