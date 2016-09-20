阳光保险连承两诺再回应举牌伊利事件 追求财务投资正险资身份

9月20日阳光保险集团再度发声回应举牌伊利事件，并作出“一年内不增持”、“不主动谋求第一大股东”承诺。

公开数据显示，阳光保险二级市场投资上市公司198家，未有持股超过10%者，也没有成为任何一家上市公司的第一大股东，皆为正常的财务投资。另外，阳光保险举牌伊利股份后，亦是第一时间告知对方，并进行了坦诚交流及信息披露。

本是一笔保险资金的平常之举，岂料引发资本市场及舆论连锁反应，更是引得令这家有着几千万客户以及2000亿元总资产的金融保险集团连续发声回应，何以如此？

险资举牌优质A股上市公司乃大势所趋

“一个稳健的资本市场，离不开一个发达的保险市场，保险资金是资本市场的主要资金来源，保险投资者属于机构投资者。”有券商分析师表示，从国际险资运用进程以及资本市场结构而言，保险资金属于长期资金，尤其是寿险通常都在10年或者甚至30年以上，因此保险公司更为注重长期战略资产配置，通常会在固定收益、股票投资，股权投资，房地产投资，另类投资等不同资产类别进行配置。

就当前国内宏观经济环境而言，随着无风险利率的大幅下降，市场资金的大幅增加，优质资产包括A股优质上市公司股价上升趋势将不可阻挡。一些保险公司大规模举牌上市公司应该只是这种趋势的开始，未来将会有更多的保险公司加入这一行列。

蓝筹股与白马股也需优质险资

保险资金近期频繁的举牌行为之所以引发市场的广泛关注，可以看出资本市场对于险资警惕背后的认识：到底是人们对某些金融创新行为认知的不足，以及出于对由此可能产生的负面影响和相关风险的担忧？

不能否认，今年以来，随着保险资金参与二级市场行为的增多及额度的大幅度上升，市场也关注到期间存在的问题及一些隐性存在的风险，主要集中于个别保险公司在股票市场的激进操作，由此带来股价剧烈震荡，并影响上市公司治理结构。

事实上，保险资金与基础设施建设和公共服务类项目的投资周期匹配，与权益类投资追求稳定长期收益的投资理念合拍，堪称优质资金。

正因如此，近年来监管部门才对保险资金不断松绑。目前保险资金可投向权益类资产、基础设施、不动产、创投基金等多种渠道，投资蓝筹股者最高可动用保险机构总资产的40%。可以说，对每一次保险投资政策的“开闸放水”，市场都兴奋不已。

当前，正值实体经济和资本市场需要给养输血的当口，保险资金在二级市场配置资源行为的活跃，依旧大势所趋。

以下为阳光保险关于举牌伊利的声明，希望下一次无需看到。要知道最大诚信原则乃是现代保险法的四大基本原则之一，是建设保险生态系统的基石，甚至可以说“无诚信、不保险”。反过来看，作为一家颇重市场声誉、早已跻身中国500强、累计服务近2亿客户的金融保险集团公司，仍需对一笔正常财务投资、需对过度猜想和动作，所做之承诺也将是中坚险企对险资运用理念、险资本身的一种正名。