消费保健部老大Emma Walmsley将接棒安伟杰掌舵GSK 后者曾主导公司转型

经济观察网 记者 汪晓慧 王雪乔 安伟杰（Andrew Witty）将于明年3月份卸任全球CEO的消息早已为公众所知，但谁来接棒掌舵葛兰素史克GlaxoSmithKline（NYSE：GSK）一直为大家所关注。直到刚才，葛兰素史克官方宣布提拔消费保健品部门负责人Emma Walmsley成为新的全球CEO。

今天（9月20日）北京时间下午3点左右，（美东时间2：55AM）一则关于葛兰素史克全球CEO换帅的消息发布。GSK称，经过对内外部的候选人充分考虑过后，GSK刚刚任命Emma Walmsley，原消费保健品部门负责人，为新任CEO。Walmsley在2010年离开欧莱雅加入GSK。

安伟杰将在2017年3月31日正式退休。资料显示，安伟杰毕业于诺丁汉大学，1985年加入葛兰素英国公司，2008年5月被任命为GSK全球CEO。

安伟杰与GSK在其掌舵的8年经历了过山车式的状态。2008年至2013年，葛兰素史克经历了业绩快速飙升的时期；也经历了2013年因中国事件在全球蔓延的危机，此后也主导了GSK全球的转型，在医药领域倡导新的运营模式。

此前在接受记者采访时，GSK中国区政府事务负责人章英伟称，早在2011年时，GSK全球CEO安伟杰曾在内部表示，感觉到旧的销售模式存在的问题和可能带来的危机，而2013年发生在中国的事件加速了运营模式的转变。2015年5月1日，新运营模式在全球实行。此前，在美国等市场已经率先启动该全新运营模式。GSK称，葛兰素史克是中国医药行业第一家将销售人员的奖金、薪资考核与销售业绩彻底分割的企业。

业绩方面，在全球跨国制药巨头都砸做业务调整、瘦身、聚焦，新投资频频布局的时代，GSK也不例外。2014年4月GSK宣布与诺华置换业务，这是其近几年最大的一次业务板块的调整。置换于2015年3月完成，葛兰素史克收购诺华旗下非流感疫苗业务，并将自身旗下的癌症药物组合剥离给诺华制药。外界解读，此举旨在增强自身优势业务，剥离业绩不佳业务，同时，客观上也有利于规避专利到期后业绩的压力。同时，GSK与诺华制药组建一家消费者健康合资企业。近期，GSK又在基因治疗等领域不断传出新消息。

2016年GSK的中报显示，其在全球的制药业务增长2%，疫苗业务增长11%，消费保健业务增长7%，得益于艾滋病产品(Tivicay, Triumeq), 呼吸产品 (Relvar/Breo, Anoro, Incruse, Nucala) 和脑膜炎疫苗(Bexsero, Menveo)的抢眼表现，全球新药销售额占药品销售额23%，这一指标在2015年第二季度为11%。

而对于在中国，GSK还未实现正向增长的情况，章英伟此前表示，今年年底GSK有望实现正向增长。明年年初HPV疫苗在中国的正式上市，以及抗艾滋药物特威凯的扩容都会给业绩带来正向影响。

自2013年的危机之后，经历三年的聚焦、调整，GSK依然未恢复元气。全球范围内，医药公司按照增长速度可以分为三个梯队，IMS数据表明，葛兰素史克则处在增长最慢的第三梯队。但因新运营模式的推行，中国区政府事务负责人章英伟称，GSK缓慢的增长速度中蕴含着机遇。

据近期公布的2016年福布斯排行榜显示，GSK在生物和制药领域位列第8，全球2000排行榜中排名100。当下，GSK市值1045亿美元。

安伟杰的更大功劳在于其转型战略为公司带来的声望。

最新的一则外媒报道中称，GSK和辉瑞近年来一直在为一个国际慈善组织MSF提供肺炎球菌共轭疫苗Synflorix，但是周一GSK宣称将会在某些情形下降低Synflorix的价格。在政府不能提供基本医疗救助的人道主义危急地区，GSK说它将以3.05美元的单价给非政府组织供应疫苗，以帮助保护难民儿童。GSK未来还打算将此项目扩展到其他的疫苗中。

3.05美元的单价远低于此前慈善组织为救助在希腊的5000名难民儿童购买的肺炎疫苗，当时的价格是68美元一支。MSF在一份声明中称，他们听到消息后感到欣慰，并进一步建议GSK借此机会更进一步，在许多承担不了这项费用的发展中国家全面降低疫苗价格。

虽然GSK并没有立即同意这个请求，但公司确实在新兴疾病疫苗研究方面做过一些承诺。疫苗负责人Moncef Slaoui将会在本周，为公司对一个联合的Biopreparedness Organization（BPO）的支持发声。这个组织是一个对埃博拉和寨卡病毒大规模爆发的回应，如果成立，将会在独立专家的见一下研究潜在的疾病威胁，并将在GSK的Rockville疫苗中心进行。GSK在一项声明中称，这样的设施将允许政府和其他组织走到一起，GSK正在积极配合政府、投资人和非政府组织，为保证BPO的按部就班成立运作提供资金支持。

这两项决议都发生在GSK被福布斯提名为“2016年50家改变世界的公司”后，这项提名是因为其在平衡科技进步（专利）、社会影响以及利润方面成效卓著。

安伟杰将在2017年3月31日退休。Emma Walmsley上任之后，会给正在逐渐调整状态GSK带来什么样的面貌，又在制药巨头纷纷不断买买买或者裁裁裁，押宝赌博时代，Emma Walmsley擅长何种博弈的艺术，在此消息刚宣布之际，还未从其策略透露出来。