一位物理学者的精神漫游

1976年，时在香港中文大学物理系任教的陈方正，正在英国漫游。期间，他与联合书院的前同事相约，同游威尔士。途中，他们经过一个个读不出名字来的小镇，从收音机中听到四人帮被捕的消息，大家惊愕良久，然后有人开腔，说哪一天能够开车同游神州大地那该多好。

此前，陈方正的游踪，已经到达欧洲多国。四十余年后回首，他说，整体印象是，罗马、佛罗伦萨、巴黎都温暖、热情、生气勃勃，到了中欧，气氛就比较凝重、严肃，到处规范整洁，甚至予人以压迫感。

上述经历与感受，记录在陈方正记述自己欧游历程的《浪游记快》一文中。该文收入今年出版的《当时只道是寻常》一书。

陈方正的精神漫游同样精彩。这位毕业于哈佛大学物理系，中间担任大学行政工作，然后转入比较现代化研究，最终，以享誉学术界的科学史专著《继承与叛逆》为自己学术生涯收官的香港知识分子，其精神漫游的轨迹可谓五彩斑斓。

而这种漫游，深藏着强烈的神州情结。

哈佛过客

陈方正出生于抗战中的重庆，其时，父亲陈克文是国民政府行政院中一个中上级事务官员。他写于抗战时期的日记，由陈方正整理后于近年出版，被学界认为极具史料价值。国共内战后期，全家人迁到香港。1958年，中学毕业的陈方正以全额奖学金进入哈佛大学，主修物理，但他并未放弃对文科的兴趣。

哈佛的通识课程令陈方正大开眼界。《荷马史诗》、《菊花与剑》、佛洛依德的系列著作等，他都读得津津有味。他在这所著名学校见识了象牙塔里的各种奇异风景后，又到顶级私立研究型大学布兰迪斯大学攻读博士学位。

物理世界的跋涉是艰辛的，陈方正埋首学习，多年后回忆，发现自己竟错过了结识许多奇异的人，其中包括才华横溢的史华兹，多年后，才听到他是超弦理论创始人。另一位失诸交臂的奇人是读数学的卡辛斯基，此人即是后来震惊世界的“邮弹杀手”。这两个人都是他的同学。

1965年夏天，一个朋友带了一位高大魁梧的西方人来介绍陈方正认识，说这是哈佛某教授，上了围棋瘾，希望和陈方正下棋。后者当时正为论文苦苦挣扎，情绪十分低落，遂推说没有空。那位惊讶而又失望的教授只好苦笑说：“论文嘛，其实我可以替你写的啊”，然后离去。

三年后陈方正到日内瓦国际原子能研究中心访问，不料异地与这位教授重逢，两人客中寂寞，于是一道下棋消磨了许多个黄昏，当陈方正仍然没有想到应当向他请教物理学问题。而这位教授，便是有份发现“弱电作用”而与Weinberg 和Salam共同获得1979年诺贝尔物理学奖的格拉萧（Sheldon L Glashow）。

1970年夏天，陈方正去西西里岛参加物理学一个讲习班，遇到从台湾来的张子贤，张是芝加哥大学博士，头发蓬松，不修边幅，厌倦了西方世界，不断到各地中国领事馆活动，申请回国。后来如愿以偿去中国科学院。但文革时，虽受特殊照顾，却郁郁不乐。1975年将妻挈子离开中国，隐居洛杉矶。著名小说家陈若曦的《耿尔在北京》，就是以张子贤为原型写成。

陈方正在哈佛与布兰迪斯的经历，似乎预示着，他总是能遇到人类精神世界中的卓异之士。这同时也预告了他作为学术活动家的一面。

哈佛很美好，但陈方正终归视自己为过客。

见证八十年代

美国留学八年，陈方正便浩然赋归。出境时他兴高采烈的模样让移民官不禁叹气：“小伙子，人家进来多艰难，哪有像你，反而急急忙忙跑出去的？”此时内地刚刚爆发文革，陈方正带着迷惘回到香港，几天后全家在赤柱的屋顶上欢庆中秋时，心里才踏实下来，相信回来是对的。

在香港中文大学物理系任教14年后，1980年，陈方正担任中文大学秘书长。期间，他辅佐校长进行体制改革，更见证了中国内地八十年代火热的改革开放景象，同时也力所能及地帮助踏上开放之路的内地更加开放。

在陈方正看来，八十年代是令人兴奋的。在中大，新校园，新体制，新人事带来了欣欣向荣新气象。在香港，经历七十年代股市危机和廉政风暴之后，经济开始起飞。而最重要的是，经过了七十年代的迟疑观望，中国终于走上改革道路，这大环境的根本改变对香港，对中文大学，宛如春回大地，带来许多生机，产生无限希望。

1979年秋天，经常跑中文大学的《大公报》的文教编辑叶中敏告诉陈方正，新华社香港分社邀请物理系同事杨网凯和他，到北京参加三十周年国庆大典。

这个消息令陈方正深感惊讶，因为香港只有二三十个名额，怎可能腾出来给不见经传的学界年轻人？无论如何，他高高兴兴地去了。

在人民大会堂，他亲耳听到叶剑英宣告“文化大革命是一场灾难”的历史性讲话，也参加了国宴，喝醉了茅台。

到年底，在广州和从化又召开了全球华人粒子物理学会议，陈方正躬逢其盛，见到当时国内外几乎所有知名物理学家，事后还被邀请到北京和上海接受隆重招待，得到邓小平、华国锋两位最高国家领导人接见。这一切让他相信，“科学的春天”的确来临了。

国内大学纷纷发来邀请，时任中文大学校长马临率领同事北上至少三四趟，去了中山大学、北大、清华、厦门大学等。陈方正记得，在当时，国内需求最殷切而中文大学又最能够帮的上忙的，是社会学和工商管理学这两个领域。

与此同时，国内访客也络绎不绝，从画家、书法家、诗人、文物专家、喜剧家以至数学家、科学家、学者，可谓洋洋大观，不胜枚举，中国各界精英如饥似渴的学习精神令陈方正记忆犹新。

促成中文大学给巴金颁发荣誉博士学位，是陈方正担任中文大学秘书长期间的一件“得意之作”。

七八十年代之交，巴金的《随想录》和《创作回忆录》在香港连续发表，然后结集出版，前者讲的是文革遭遇及对于那场灾难的反省，后者讲的，则是他解放前几部小说的创作经历，和它们后来的命运。陈方正细细度读过，感到两本具有强大现实意义，对巴老印象顿然改观。于是在1984年向学校建议，把荣誉博士颁发给他。在当时，此举并无先例，校方颇为踌躇。

校长马临读了巴金的两本集子后，首肯了此事。但此事须经中央批准，为此新华社香港分社很帮忙。还有一关是上海市委，当时负责此事的是市委宣传部长是王元化，他大力支持。

典礼举行之前一个月，负责撰写和宣读赞词的诗人余光中教授来陈方正，说他自己也是一个文学家，不能违背良知来称颂另一位他并不认可的作家，要中大另请高明。事出仓促，陈方正临时替补。他撰写了对巴金的赞词，宣读之日，对文字极为考究的著名学者刘殿爵说：“能写这样文章的秘书长恐怕也不多吧”，巴金则含蓄地说：“看来陈先生对我是有了解的。”

这一极为偶然的机会，使得陈方正与中学时代就爱好的笔墨工作重续前缘。

1986年，陈方正从秘书长位置退下，担任中文大学中国文化研究所所长。1989年12月，为了改变香港与内地沉闷的学术空气，陈方正找到老友金耀基等，提议办一本原创性的学术文化杂志，以包容、开放、多学科为特点，此议立刻得到诸友赞同。《二十一世纪》于焉诞生。

1990年10月底，《二十一世纪》面世。国内和海外知识分子纷纷来稿，顿时成为华人知识界关注焦点。三年后，陈方正说服杨振宁加入编辑委员会，并接受他的建议，增设科学级讯息一栏。该刊在九十年代网罗了许多知名知识分子，诸如杨振宁、李亦园、张灏、孙隆基、李泽厚、王元化、朱维铮、王庚武等都是编委或者作者。而最能说明它影响力的，是史学家何炳棣把它当做为猛烈批评知名学者杜维明的阵地。当时在《二十一世纪》上崭露头角的年青学者如王绍光、崔之元、许纪霖、葛兆光、季卫东、汪丁丁、甘阳等，今日都已经是各据一方的学界领军人物。

九十年代中叶开始，大陆和台湾学界再度活跃，相形之下，《二十一世纪》的独特性已经渐失光辉，但它的历史使命已经圆满完成。

1992年研究所盛大庆祝成立二十周年，陈方正向校方提议成立“当代中国文化研究中心”，随即得到批准，翌年成立。该中心策划、出版了许多深具学术价值的书籍。

也从八十年代开始，陈方正开始了现代化比较研究工作，先后写作了比较中、俄、日三国的现代变革的论文，以及论述奥斯曼-土耳其现代化历程的长文《毁灭与新生》。陈方正的核心观念是，激进与保守是改革的两面，他们往往相因而至，由不得当事人自由选择。但国人感兴趣的却总是“我们应该如何”。在研究中国现代化问题的学人中，陈方正是比较早地涉足激进与保守这一话题者。

苏俄的崩溃是陈方正感兴趣的另一个课题。1993年，他在《信报》发表“圣洁与邪暴：认识伊凡”系列，从俄国的起源一直讲到斯大林清党和布哈林的命运。苏联帝国的顷刻间土崩瓦解，令陈方正对历史的吊诡既感震撼，也充满了探求的兴趣。

不过，陈方正认为，尽管自己碰触过的学术课题很多，但只有科学史的成果大概可以流传。他的厚达718页的《继承与叛逆：现代科学为何出现于西方》一书，探索西方现代科学的兴盛之因，挑战了李约瑟的许多广为人知的结论，2009于三联书店出版后，多次再版，在国内学术界深受好评。

杨振宁的知己

与杨振宁的交往，是陈方正难忘而深刻的人生经历。他对杨振宁的内心世界，有细微而准确的体察。在这位物理学巨在当今中国匠面临滔滔毁誉之时，陈方正对杨振宁的了解与评价，格外值得倾听。

杨振宁与香港结缘甚深，这与陈方正的细心、圆通不无关系。

陈方正担任中文大学秘书长期间，杨振宁写信给中大物理系的老友陈耀华，说有意到中大来访问。校长闻讯，喜出望外。委派陈方正照顾大师。此后，杨振宁经常来港，爱逛大街小巷。两人无话不谈，很快相熟。彼时香港市道畅旺，坐在丽晶酒店或喜来登顶楼饮酒闲谈，欣赏黄昏日落，看维港两岸璀璨灯光逐一亮起，是颇为写意的消遣。

杨振宁很孝顺，于是陈方正提议，不如把杨母接到香港来定居，那样方便得多，这话杨振宁听进去了，把母亲接到香港，结果皆大欢喜。

接下来，陈方正进一步试探：是否有意和中文大学长期合作。杨振宁表示乐意，于是在1986年接受邀请，成为首位“博文讲座教授”。

2002年，是杨振宁的八十大寿。中文大学为此举办了一个盛大演讲会，邀请四位讲者，首先由杨网凯和邱成栋分别讲述杨振宁的物理系学贡献及他的工作的意义，然后由陈方正讲述他的生平，最后他自己“八十述怀”。

要在不足半个小时内综括一代物理学大师杨振宁的生平、事业、际遇、胸怀而不流于俗套，是个考验。初稿完成后，陈方正一度犹豫，深恐太直率，太强调中国和美国“两个世界的冲突”对杨振宁造成的困惑。

祝寿那天，讲完之后，陈方正走过去和杨振宁握手，后者一言不发，好像陷入沉思。散会后，杨振宁特意走过来向陈方正要讲稿，并且激动地赞许说：“真是杰作！”这篇讲稿后来在国际物理学报发表，并译成中文在《二十一世纪》刊登。

陈方正认为，杨振宁尽管加入美国国籍，但在内心深处，仍然抱有强烈的民族感情。而这与他于国难时在西南联大所受的教育有关，也与民族感情强烈的父亲杨武对他的期许有关。

陈方正这样描述、破解杨振宁生平中关涉家国的密码：

1964年，杨振宁正式成为美国公民，但同年12月，他应刚刚成立的香港中文大学之邀访港，在挤得水泄不通的大会堂向观众发表演讲，事实上是公开宣示，他对中国仍然怀抱强烈民族感情。

1971年，受“乒乓外交”的明显信号所启发，杨振宁立刻申请回国探亲，不久就得到签证，并于7月20日抵达上海，那比基辛格晚几天，却比所有其他美籍华裔学者都早得多。自此以后，他虽然仍然是美国人，却开始努力恢复自己的中国身份。

杨振宁恢复中国身份的两条途径是：首先，是“在我所亲爱的两个国家之间，建立起友谊和了解的桥梁”，也就是消除他两个世界之间的隔阂，促使他们接近；其次，则是“协助中国达成发展科技的心愿”，也就是承担他那一辈从西南联大出来的中国科学家的使命。在其后三十年间，这两项吃力的工作在他生命中占据了越来越重要的地位。

他认为，在两个世界互相靠拢的历史时刻，杨振宁扮演了重要角色。

而对于塑造杨振宁人格与观念的因素，陈方正认为有如下几个方面，首先是少年得志，一生顺畅无阻；其次是物理学家对理性力量的倚赖和信赖，养成运用基本推理来为世上所有事物挫锐解纷的习惯；第三，深受儒家气质影响，有强烈的道德感召和自觉，这与他崇高的成就与地位相结合，就产生了“天生德于予”“虽千万人，吾往矣”那样的气魄和自信。最后，杨振宁成长于中国最苦难、最受欺凌的年代，到美国之后，又深深感受种族歧视的阴影，因此民族与国家认同感特别强烈。

陈方正对杨振宁在国内遭受的不理解乃至谩骂深感遗憾。他写道：“杨振宁是不世出的伟大物理学家，他为中国的科学发展与进步，为中美的邦交与和谐竭尽全力，做了大量贡献，那是不争的事实。按理说，国人都应该引以为荣，引以为傲。然而，很不幸，在一般人乃至许多知识分子和学者之间，他却饱受揶揄攻击，非议、讥讽乃至立詈骂之声不绝于耳。归根究底，这些都可以追溯到他回国之后享受特殊待遇，又喜欢就各种社会、教育、文化问题发表独特意见，对物议无所假借，对政府则多表支持和认同，因此令人侧目。所谓春秋责备贤者，那是中国的大传统，但杨先生深知他的历史地位不可撼动，对一时褒贬也就不以为意了。”这番厚道，在香港，似乎不为陈方正所独有。不久前杨绛去世，内地爆发经久不息的对钱钟书杨绛所谓“犬儒”的讨伐，而香港媒体上几乎看不到一句责怪之词。这一现象，值得探讨。

投之以桃，报之以李。2002年，杨振宁决定，把自己的所有奖章和个人文件捐赠给中文大学。

陈方正解读杨振宁精神世界的文字，又何尝不是自己的夫子自道？