IGZO成面板主流 华东科技或切入苹果供应链

经济观察网 顾正/文 以华东科技（000727.SZ）为代表，中国在新型面板显示领域再次领先全球。

尽管半年报业绩录得亏损2704万元，但华东科技仍然吸引了数家主流投资机构的目光。记者获悉，包括海富通、交银施罗德、淡水泉等14家机构近期前往公司实地调研。机构普遍关注华东科技IGZO8.5代线生产情况。

高科技成长股是机构们的追爱。从纳斯达克来看，穿越了牛熊周期且实现十数倍增长的正是高科技成长股。

“移动互联时代对智能手持设备需求大增，特别中小尺寸的显示器市场需求巨大。目前显示面板行业处于高景气度的量价齐升阶段，我们非常看好华东科技持续的后发竞争优势。”10日，上海一家刚刚从公司调研回来的投资经理告诉记者，“尽管IGZO对OLED有相当强的兼容性，但为了应对未来的竞争，华东科技已经开始在这方面布局”。

上述投资经理所指的正是华东科技正在成都建设的8.6代线。8月25日，华东科技发布公告称，经三方友好协商，拟对成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本，由之前的0.31亿元增加至140亿元。

据悉，成都项目主要产品为大尺寸高分辨率(4K×2K、8K×4K)IGZO 电视面板，未来兼容生产以 IGZO 为背板的 OLED 电视面板。代表产品包括 50＂、58＂、68＂超高清 TFT-LCD 电视面板(Open Cell)和 32＂显示器面板。项目计划总投资280亿元，建设期2年。预计项目建成后达产年平均营业收入 112.55 亿元；财务内部收益率 3.7%，投资回收期11.24年。

市场人士表示，华东科技在成都参与投资8.6代线，未来也会参与OLED的运营。目前公司有4.5代线作为实验线，也可以探索做出OELD。IGZO和OLED的前道是一样的，用IGZO做OLED背板，目前能够实现供货。

“投资需要前瞻性。华东科技PB值比较低，面板行业是长周期行业，原来机构关注比较少。近期公司关注度提升，跟面板价格上涨和产险即将达成有关系。”北京一家大型私募机构的投资总价表示，“华东科技去年完成了105亿元定增，公司资产质量很好，净资产182亿元，其中定增前资产经过多年的清理比较优质了，公司专注于8.5代线，其在全球中小面板显示领域具有极强的竞争力”。 华东科技正在迎来业绩拐点。多家机构研究报告指出，表面看，公司去年营收11亿元，今年上半年营收4.22亿元，但其后发优势不容忽视。特别是公司引进的夏普公司8.5代线，更是具有全球竞争力。

中信证券科技团队指出，IGZO是一种新型背板技术，既可以用于LCD，也可以用于OLED。LG公司的几款大尺寸OLED面板采用的就是IGZO技术。IGZO技术特性更适用于大尺寸超高分辨率产品，提高了LCD面板的竞争力。

IGZO电子迁移率比较高，对于面板来说精细度可以做得比较高；另一个优点是比较省电，相对于a-si来说能耗上有优势。此外，跟传统的LTPS比较，IGZO的漏电流比较小，相对功耗更低，可以低频驱动；目前使用LTPS技术最高到6代线，做不了大尺寸的面板。

华东科技在IGZO产业具有领先优势。目前全球从事IGZO的就两家，一家是夏普、一家是南京科技，三星、LG和群创都是只能做一小部分，产能较低。

IGZO面板未来市场空间巨大。目前，华东科技正与苹果公司紧密联系，技术层面的接触早已开始。熟悉面板产业的科技界人士指出，“如果苹果除IPHONE外的其他产品使用IGZO，其对IGZO产业拉动力会很大。一旦华东科技切入苹果苹果供应链，则公司将迅速起飞”。

据介绍，华东科技的8.5代线实施差异化市场竞争战略，采用的是全球领先的金属氧化物IGZO技术，未来以生产超高分辨率中小屏为主。目前，公司已成立研发、采购和市场三大中心，能有效做到统购统销，进一步降低运营成本。

华东科技半年报显示，目前公司接近满产状态，近几个月订单持续增加。“公司将根据客户需求适时调整产量分布，目前中小屏和大屏各占一半，这相较早期规划略有调整。”

面板行业正处在产业高景气度上。根据半年报披露的客户，华东科技主要客户包括三星、魅族、联想、戴尔、华硕、宏基、惠普等。公司主要面向三方面的客户：电视屏幕，主要是55英寸的熊猫品牌，三星有小批量供货；中等屏幕有戴尔、惠普、联想、苹果、华硕、宏基，6家笔记本占全球90%，这些公司都在小批量供货；手机屏方面魅族正在做认证，目前量还不是很大。

电子制造行业 专家指出，除了在显示效果方面的独特优势外，IGZO比LTPS成本降低30%左右，曝光减少两道工序，合格率高10-15个百分点。

作为中国电子信息集团旗下的上市公司，华东科技的混合试点改革方案仍在等待集团出台整体方案。知情人士指出，作为充分竞争的高科技领域，未来员工持股计划应是题中之义。尽管如此，为了调动高管和专业技术人员的积极性，华东科技会有专门的激励机制。

面对终端需求的爆发，华东科技8.5代线的即将量产将改变传统面板竞争格局。市场人士指出，IGZO兼具性能和成本优势，有望成为新型显示主流解决方案。背靠中国电子信息集团，作为上市公司，华东科技在技术迭代和融资方面将持续保持领先优势。