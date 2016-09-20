安永呼吁推动G20年轻创业家签证

经济观察网 记者 郑一真 安永近日在北京发布的研究报告《数字化颠覆——创业威胁还是机遇？》中建议二十国集团(G20)领导人，必须从政策方面加大对年轻创业家的支持，确保数字化颠覆对于年轻创业家的商业发展计划起到促进而非阻碍的作用。

安永通过利用其《数字化创业晴雨表》的调研结果比较G20成员国的数字化创业表现，并识别能支持年轻创业家在数字化颠覆中取得发展的领先实践和政策。该报告提出多项重要政策建议，包括有关数据访问和隐私的明确治理结构；推动跨境研发集群；以及设立G20成员国年轻创业家签证。

在将数字化颠覆转化为年轻创业家的重大机遇方面，政策可以发挥关键作用。安永全球行业战略性高增长主管、全球政府和公共部门新兴市场主管Rohan Malik表示：“创业家颠覆了原有商业模式，建立了新的行为规范。而现在，创业环境本身正在被数字化技术所颠覆。G20成员国政府在思考如何在这种数字化环境中取得经济成功的同时，也必须帮助年轻创业家准备好迎接数字化颠覆的时代。

中国年轻的创业家近年来在经营管理方面也出现较大转变。安永咨询服务有限公司咨询合伙人吴显光指出，他们从以往的更多依赖个人经验转变为目前更加注重数字科技、大数据的分析和应用等创新管理模式。他们积极探索并受益于这样的变化的同时，也坦诚指出诸多挑战，例如，公司如何吸引和留住高科技人才、怎样确保信息数据安全等。”

安永此次报告显示，融资难是初创企业面临的挑战之一。吴显光先生指出，“在中国，一方面，政府积极致力于解决中小企业融资难等问题，如今年7月出台的促进中小企业发展‘十三五’规划即提出加强融资保障措施，其中包括鼓励设立各类中小企业基金、创业投资引导基金、风险投资基金等；另一方面，作为创业企业，更需要从自身出发，提高企业综合竞争力，以降低投资者投资风险；真正优秀的项目和企业是不乏融资渠道的。”