戏台楹联里的民间价值观

【历史的碎片】





戏台楹联就像一位庄严的游吟诗人、广场哲人，将他们认可的历史传说，一村一落地传唱





楹联与中国古典诗词一样，是汉语最优美凝练的表达形式。从楹联的出身来看，它比诗词更趋向世俗功利，更普世化。

据说楹联出身于“桃符”。顾名思义，桃符是在桃木板上写字或画符。古人在辞旧迎新的春节之际，会在两条桃木版上分别写上“神荼”、“郁垒”两位大神的名字，挂在大门两侧。古人以为桃木可以驱邪避鬼，而神符能够祈福禳灾。人们想把旧鬼老邪统统挡在门外，新的一年就不要再来拜访了。

查看文献，从东汉应劭的《风俗通义》开始，就有关于“桃符”的记载。上古之时，有兄弟二人，一名荼，一称郁，住在度朔山上的桃树下，用苇草捻绳，捆绑恶鬼，执之喂虎。南朝梁朝宗懔的《荆楚岁时记》也写道：正月初一，插上桃符，百鬼畏之。元朝谷子敬编杂剧《城南柳》，第一折有一句唱词：“把桃树锯做桃符，钉在门上，着他两个替我管门户。”这主人翁当的多神气，有了两根桃符，大鬼小鬼就不进门，平平安安过大年。

五代时，后主多风花雪月，除了南唐李后主追随“一江春水向东流”去了，还有一位后蜀孟后主孟昶。他即位初始，励精图治，名闻天下，末期却沉迷风雅，酷爱戏曲。当赵宋包围成都府时，孟昶投降，被北宋封为检校太师兼中书令、秦国公，没了小国王的尊严。他的宠妃花蕊夫人悲愤为诗：“君王城上竖降旗，妾在深宫哪得知，十四万人齐解甲，更无一个是男儿。”据说宋太祖乾德二年的除夕之际，春节来了，孟昶想起了风雅，即便寄居在敌人的篱下，也无法停下他对美的诗意冲动，他看桃符不雅，便下令今年桃符不画符，要题字联语。学士幸寅逊题写桃符，以贺新春志喜。孟昶对学士题词不满意，自己挥毫上阵，在桃木板上书写了“新年纳余庆，嘉节号长春”。

整齐、对仗、吉祥，孟昶的题词改变了传说中桃符的命运，书写的内容变了，性质也就跟着变了。桃符由原来驱鬼的桃木牌变为表达某种思想的特殊文体，称联语。联语取代了烟火气过重的神荼和郁垒，吉利雅洁，诗趣浓郁。因为一门成双，双联对偶，又称对联。

据说孟昶的题词就是我国的第一副春联，这位孟后主和李后主一样，皆一时之绝品也。

孟昶以后，春节流行贴对联，中国吉庆讲双，题联也成为文人一大雅好和润笔的好彩头，家家户户当然不能少了吉联。于是，对联普世为文化，成为雅地的门头招牌，无论是宅门、祠堂、戏台、寺院以及园林里的亭台搂榭都有文人雅士的题联。

孟昶好戏曲，传统戏班皆以孟昶为戏神，称之孟郎或孟郎君。胜者王侯败者贼，是王朝史观的取向，孟郎君在王朝史里连“男儿”都不是，但在文化的江山里却开创了一个以雅入俗的文娱形式，雅俗共赏，风化民间，美化习俗，提升了春节桃符的品位。春联从孟郎君开始，联语联句风靡大江南北，有些佳偶对联也许没名没姓，甚至不入文学史，但正是这些民间礼俗的活计，构筑了文化江山的风采，在文化的江山里悠悠传承。

在温州永嘉楠溪江流域的古村落群中，仅宗祠里戏台柱上的楹联就占了那一带的半壁江山。当地人从戏台上不仅得到戏曲的风化，还有楹联的教化。

戏台风雅

楹联贴于戏台两边，每一个字都是独立的个体，个性凛凛，绝不虚位，担待着深厚的寓意，这份尊严便足够风雅。戏台楹联有一种只谈风花雪月，只在乎戏曲的审美形式。

没有对美的追求，就不会有对善的向往，美善是一个社会的道德底线。中国乡村的古典生活对美善的追求有一套完整的礼仪制度，除了筑屋、耕读、饮食、女红，大概就是戏台了。昔日丝竹管弦绕梁，竹板锣鼓喧天，凤冠巾帽迎鸾，水袖绣扇缠绵，还有皇袍花脸威严，这些炫美的戏姿带着善的意趣，如今也许早已归隐在斑驳脱落的雕梁画栋的里面了，唯有戏台前的对联却仍在坚守当年的风雅，字迹依稀却往往令游客驻足吟诵，留下欢声笑语中的一道独特的风景。

下塘李家村戏台的对联描绘了君子佩玉高洁如玉、淑女彩衣美如天霞，缤纷满眼的戏台风光。正所谓“玉佩冷摇沧海月；舞衣飘曳碧天霞”。想想昔日的乡谊，乡人敬老秉持“以齿不以爵”的传统，逢乡老祝寿的欢乐景象，清歌绕山环水，院落树下杯中望月，挥毫书联，开场的锣鼓就要敲起来了，一派农人自乐的乡村风光，东岸戏台的那副对子就是这幅光景：“山水清歌，尽宾主之欢，古谊千秋多饮酒；楼台妙舞，极管弦之盛，世情一出戏登场”。还有那还未尽兴的，明天要一早就来占座，壕头陈氏宗祠戏台的楹联就是这样写的：“把往事今朝重提起；破工夫明夜早些来”。

早些来的人，兴许占个好位子，“偷浮生半日余闲，听北曲悠扬，南音宛转，但能人耳清心，何必问昆曲、高腔、乱弹、和调；对庙里一台新戏，看东海龙王，西天活佛，只要彩头悦耳，休管他西游、三国、水浒、封神”。是啊，为在瓯渠戏台下放松一下劳作的筋骨，只要聚坐话桑麻，管他南音北调三国西游，都是好彩头。也有那读书应试的才俊，略通文墨的乡秀才，在琴瑟弦箫中觅知音，在唱念调里舒展眉心。花坦霞川汪氏宗祠戏台就有一副如此脱俗的青联：“艺苑琴声宛转，闻曲调清奇，伯牙山水惊钟子；霓裳舞袖蝙跃，看人才俊秀，优孟衣冠醒楚王”。

书联的风雅中，人们想起了楚相孙叔敖去世，他的儿子度日贫困，优孟身穿孙叔敖生前衣冠，扮孙叔敖与楚王抵掌彻谈，感动了楚王，赐爵给孙叔敖子。伶人入戏有警世之功，还真不可小觑。

金山头戏台有对联：“一曲笙歌音如流水；三声玉笛响遏行云”。笙歌低徊随楠溪江水蜿蜒，书联人的心儿早已乘着白云飞去，生活中有如此明亮的诗情，还不风雅么。但这份风雅不仅是舞台上的花前月下，不仅是随着水儿流云儿飘的矫情，而是浸淫着舞台气节的熏风，担待了英雄的戏份。桥下戚氏宗祠戏台的一对楹联，颇有文采婉转、武勇超拔之势，所谓“龙腾虎跃，千古英雄收眼底；楚舞弦歌，数声雅调拓胸怀。”看来楠溪江人的气质与胸怀，就是这样被戏台上的文武风雅千薰百浸出来的。浦口黄氏宗祠戏台两旁宣谕的是观众的义薄云天：“台上琴箫闹，引商生羽，阳春白雪绕梁栋；戏中将相和，纬武经文，义胆丹心保国家。”有如此风雅的义士，家园何愁不美，寨墙怎能被敌破。

再看沙头下浦夏氏宗祠戏台上的楹联：“戏文百出，有多少才子佳人，风流千古；礼乐三章，皆往来忠臣义士，磊落一生。”滴溜溜的文字，将才子佳人的风流流传千古之后，依然是鲜灵灵的美韵，这才是中国审美文化的本色。当然美也要立宪，美善不可分。无论才子佳人还是忠臣义士，皆出于礼乐三章，这是楠溪江人为自己的人生立宪，风流千古磊落一生是他们台上台下的追求，这才是风雅的尊严。

评点江山

在权力的舞台上，王朝如走马灯，你方唱罢我登场。这实在是楠溪江戏台上很好的戏料，戏说也是史说，台上的角色和台下的观众都是历史的参与者和评判者，在文化的江山里，他们有自己的评说标准，因此，读读戏台上的楹联，百姓心中自有一杆秤。

方岙后山殿戏台的楹联：“粉墨登场，亦舞亦吟，歌将相帝王成角色；笙歌悦耳，能文能武，赞英雄儿女春秋口。”“春秋口”就是历史评说。说得明明白白，将相帝王不过是戏台上的一个角色。楠溪江人有自己的历史情怀，并可以在戏台上抒发。有岩坦溪口大谢戏台的楹联为证：“曲里百般腔，歌不尽万千形状；台中一片板，演不完今古情怀。”这情怀在上塘三元堂的戏台上一唱，那就是“千古英雄节与事，一声箫管一声歌”啊。

百姓在戏台上放开了喉咙自己唱，唱出了民意，唱出了民间的话语权利，将那煽情的戏台唱成了审判台，有些楹联就是对历史的审判词。无论善恶，都被钉在了民意的铁案上，因此戏曲楹联之于民心，往往比史官的陈述更有力量。界坑杨庄宗祠戏台的楹联谓：“数尺高台，能见古今中外，悲欢离合正邪事；众家慧眼，宜分世态炎凉，善恶假真曲直情。”箬岙方氏宗祠戏台楹联如是写道：“世事纷纭，是是非非，且看戏文，扬清激浊；人情复杂，真真假假，欢迎观众，论罪评功。”

楠溪江古村落是在两晋两宋两次文艺复兴中遍植的桃花源，是士大夫精英移民所建的士人山寨。中国士人的精神生活可以在自然山水中倘佯，可以在自建的桃花源里自由高蹈，但他们在观山阅水、吐胸中块垒时，笔墨底端还是别有一番家国怀抱的。一个山坑戏台的楹联，便囊括了家事国事天下事：“鼓声、琴声、演唱声，声声入耳；今事、古事、历代事，事事关心。”

王朝有史，民间有戏，戏说是百姓自己在说史，戏台楹联里大有史笔。“死后是非谁管得”，朝廷不管百姓管，那些戏台楹联就是时空流转中留下的民间历史记忆。一部真正的国史应该是百姓写就的，而不是史官笔下的王朝史。戏台楹联里不仅有史笔，而且颇有江山感。乌牛西垟殿戏台楹联所谓：“不假丹青，绘一幅有声图画；何须翰墨，作几篇无字文章。”戏曲与丹青翰墨具有同等的历史评说力量。乌牛西岙戏台楹联：“有声有色须臾间，臣忠子孝立千秋大业；似真似假咫尺地，北战南征定万里江山。”声色须臾之间穿越千年，咫尺戏台上便定下了万里江山。

台上台下在共同参与一个历史事件中，完成了家国体认，同时也完成了文化人格的自塑。小京番戏台也有此类楹联：“曲是曲也，一夜间，尽唱千秋事业功与过；戏其戏乎，方丈内，永歌万里江山沉亦浮。”一夜间方丈内，便看透了中国历史。戏散了，留下树下院落、田间地头、书房琴台里的笑谈，千秋功业在王朝的舞台上皆皆付之东流，但在文化江山的戏台上，早已凝练为楹联上的立此存照。正是东皋垟湾戏台楹联所谓的“且听盛世清音留节奏，不妨百年事业付弦歌。”

戏台是民间自由精神的广场，一节一奏，一弦一歌，汇成众口烁金的大合唱，他们不去指点江山，因为江山是他们世代生活的依靠，他们只评说历史，表达自己的是非好恶。戏台楹联句句，几分幽默、几分会心、几分达观、几分淡然，就像村前屋后的溪水，灌缨洗足，清清白白，媪妇皆知。比如乌牛上三房戏台的楹联：“立定脚跟，把秦宫汉苑勿等闲看；放开眼界．将沧海桑田作如是观。”此历史观之高格，没有一番戏台上入戏十分的功夫，是难以体悟的。

戏台楹联也像一位庄严的游吟诗人、广场哲人，将他们认可的历史传说下去，比如碧莲郑山戏台所谓：“往事重提，演出忠臣孝子；闲情虽假，弹吟哀乐悲欢。”一村一落地传唱，绿嶂戏台接着唱：“指掌宏图，讲孝说忠，借衣冠演出炎凉世态；明心宝鉴，崇廉尚节，凭面目看清今古人情。”还有上塘渭石的戏台等纷纷唱道：“奏笙簧，敲鼓板，听阳春下里；憎丑恶，颂忠贤，演世态人情。”

有关王朝官场的实情，白泉荆州戏台有幅楹联说：“敷粉登台，台上将军擒敌易；逢场作戏，戏中宰相伴君难。”有道是“自古梨园无假戏”，戏台上说的都是当下。碧莲徐氏宗祠戏台：“古事比今事，要知今事通古事；戏情即世情，欲晓世情看戏情。”桥头黄堡戏台：“欲知世上传情观台上；不识今人写意看古人。”最有趣的还是芦田颜真卿纪念馆戏台楹联：“揭鼓凌云，着绿兮，披红兮，自古梨园无假戏；长虹贯日，经文也，纬武也，从来颜氏有真卿。”

戏台楹联纷纷说破戏台无假戏，观者自有其眼界，他们或许投以冷眼热眼凛然之眼不屑之眼甚至茫然之眼，这些“只眼”，纷纷垒砌在戏台广场上，它们不仅评价历史，而且参与历史的创造。

人生如戏

人生如戏，无论喜怒哀乐自导自演自观，皆为戏子，亦皆为观者。自己是自己悲喜剧的围观者，演给他人看，也唱给自己听，在观看他人的悲喜哀乐时忘却自己的苦恼，让忙碌于悲喜间的心灵稍作休息。

稍息间，也会被郭坑戏台的戏联时时提耳：“尘世悲欢，亲朋离合，当代应多前代事；英雄业绩，儿女情缘，座中岂少戏中人。”其实，台上台下何尝不同命运？台上演戏，台下感同身受，共泣泣，同喜喜。下寮银场肖氏宗祠戏台楹联写道：“戏犹戏戏非戏戏寓世态，观看戏节知世态；曲似曲曲不曲曲寄人情，聆听曲调似人情。”此联似文字游戏龙门阵，说的正是人生如戏。人生如戏可不是游戏人生，而是戏如人生，人生就是一场刻骨铭心的入戏。陈门梅岙陈氏宗祠戏台：“世路无常，千脸多情似真亦假；人生如戏，一场瞬息虽假犹真。”石染章氏宗祠戏台：“演离合悲欢，当代岂无前代事；歌抑扬褒贬，座中常有剧中人。”

台下有剧中人，台上有台下人，构成了一个立体的围观。台上台下皆被戏台背后“那只看不见的手”圈定为一个命运共同体。而主宰共同体背后的命运是什么呢？戏联斑驳圆融的文字铺排开来，每一字句的背后，都是一个人生练达的立体场，给予了思想的一个立体围观，在时间的拓展中给出了“背后”的滋味。这是一场后台的围观，戏台给出的“背后”滋味是上妆和卸妆的假，人生如戏给出的“背后”滋味却是恍若世事的真。

溪下金氏宗祠戏台楹联：“一曲商音，演就兴亡胜负；数声雅调，妆成离合悲欢。”这便是把人间的悲喜剧搬上戏台了，真假都是真，真也是过眼烟云的虚幻，天上的浮云一朵。上塘敬仁戏台：“世事幻云烟，聚散无常，转眼升沉都是戏；人情空水月，盈虚莫测，回头得失总非真。”泰石圣湖宫戏台：“古往今来多少英雄人物，功名利禄真亦假；天长地久却看女儿柔情，离合悲欢实还虚。”除了叫人放下虚无之外，岩头芙蓉村的戏台楹联，还叫观众抓住真情，关注当下：“非实非虚，虚中原存实意；是真是假，假里演出真情。”

楹联在真真假假间镶嵌箴言，其中充斥着中国传统文化的价值观，也是毫不含糊的。当然，楹联中还有不少是祈盼，对于年景的祈盼，对于盛世的祈盼，枫林镇古戏台楹联有这样的句子：“御史乡中，戏演皮簧歌盛世；丹枫镇里，耳闻琴瑟奏钧天。”还有古庙中堡戏台的戏联云：“东方旭日，沐琼楼玉宇，雅士千章歌盛世；南海潮音，和笑语欢声，神牛万古哞升平。”

从楹联到古戏台，看戏中人在种种虚幻中挣扎，也实实在在有着痛人心魄的真情，让人沉醉于这种形式的惯性观看中，将内心的期待在一番唏嘘之后，自我得以鼓舞，重回习以为常的生活轨迹中，生成人生如戏的智慧。观众与演员成为惯性的传递者，又似乎是置身轨迹之外的围观者，一群呓语者，一群梦游者，一群自以为是的喜怒哀乐的载体，在表演与围观的角色间颠来倒去，筑就了一道市井人情的篱笆墙。