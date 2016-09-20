马中商务理事会主席黄家定到访腾讯 共议数字经济发展之道

2016年9月20日，中国北京——以马来西亚中国商务理事会（Malaysia-China Business Council，简称MCBC）主席、马来西亚首相对华特使丹斯里黄家定为首的40位马来西亚政商界代表到访腾讯北京分公司，腾讯网络媒体事业群总裁、集团高级执行副总裁刘胜义代表腾讯公司， 接待了代表团一行。双方就“数字经济”、“互联网+”等热点话题进行了广泛交流，就如何推动中马在科技创新领域的更多合作进行了深入的探讨。

以马来西亚中国商务理事会主席、马来西亚首相对华特使黄家定为首的40人代表团

到访腾讯北京分公司

数字经济是刚刚落幕的G20杭州峰会中各国政界和企业关注的焦点。二十国集团就《二十国集团创新增长蓝图》达成共识，一致决定通过创新、结构性改革、新工业革命、数字经济等新方式，为世界经济开辟新道路，拓展新边界。与此相呼应，马来西亚正是把数字经济当作了增长“新动能”的重要途径。为改善社会经济发展状况，马来西亚政府目前正致力于推进“数字马来西亚总体规划”，以使该国在2020年跨入高收入国家行列，并成为在信息通信技术领域领先的亚洲国家之一。

中国数字经济近年来保持高速增长，尤其是中国互联网公司近年来逐渐崛起，以腾讯为代表的企业不仅在市值上成为亚洲翘楚，在创新的实践上也不断输出全球性影响力。马来西亚代表团正是希望通过此次对这类科技创新代表性公司的参观交流，学习借鉴中国的数字经济发展之道。

会面中，刘胜义带领代表团一行参观了腾讯视频演播大厅，并介绍了腾讯公司的发展历程，以及展示了腾讯“互联网+”的实践经验。刘胜义表示，在互联网+的实践中，腾讯作出的诸多创新，都致力于让用户体验“互联网+”时代的服务和智慧生活，比如移动支付等，使得用户在全球都能享受移动互联网带来的便捷。

作为中国最有影响力和创新力的互联网公司，通过互联网服务提升人类生活品质是腾讯的使命。腾讯把“连接一切”作为战略目标，提供社交平台与数字内容两项核心服务。“创新”作为衡量企业持续发展能力的“刻度尺”，一直以来也是腾讯发展的重要命题。立足于“一切以用户价值为依归”的经营理念，通过了解、把握用户的需求，进行渐进式创新，在为用户创造价值的同时创造企业价值。腾讯的发展深刻地影响和改变了数以亿计网民的沟通方式和生活习惯，并为中国互联网行业开创了更加广阔的应用前景。

腾讯网络媒体事业群总裁、集团高级执行副总裁刘胜义（图左）与丹斯里黄家定（图右）会面

刘胜义还应代表团之邀分享了腾讯的成功经验。他表示，腾讯的成功可以归纳为天时、地利、人和。在创业初期，充满激情以及强大创新精神的腾讯创始人团队，充分发挥了企业家精神，通过持续的产品创新，带动企业的可持续发展；其次，腾讯始终把用户体验和用户价值放在首位，对于用户体验的把握是腾讯开发产品原则之一，也正是由于腾讯产品和用户习惯的契合，才让腾讯的产品深得用户喜爱。第三，在赢得用户认可的同时，腾讯继续保持开放的心态，持续创新，不断引进和应用各类人才，成功把握住了移动时代的发展契机。

黄家定特使表示此次中国之行正是基于中国和马来西亚之间历史和文化的情感联系，为两国在将来开展全方位合作提供坚实的基础。他对腾讯的发展以及其在内容、产品和用户体验方面的创新进行了肯定，也表达了马来西亚与腾讯展开进一步合作的期望。除了已经在马来西亚拥有很高市场占有率的WeChat，双方也探讨了未来一些潜在的合作模式。例如，马来西亚对华文媒体的应用很广，对华文资讯的重视程度很高。黄家定特使还邀请刘胜义和腾讯公司参加该组织正在筹办的“马中数字经济论坛”。双方期待在不久的未来能够展开更加长远且深刻的合作，共同推动中马数字经济的发展。